Ako je Spartak iz Moskve mislio da pokaže Zenitu da želi da otme titulu od njega, nije smeo da izgubi ovaj meč. Gladijatori su dočekali tim iz Sankt Peterburga u fenomenalnoj formi, ali im ni to nije bilo dovoljno da dođu do pobede, ali su uspeli na kraju do boda. Zenit je ponovo pokazao snagu, a Spartak je izvukao remi u samoj završnici - 1:1 (0:0).

Imao je Spartak mnogo dobrih karata u rukama, imao je i podršku navijača, pa kad je sad propustio šansu da uzme meru Zenitu, pitanje je kada će.

Prvo veliko uzbuđenje na utakmici bilo je u 32. minutu kada je Erokin bio u šansi, ali je golman Aleksandar Maksimenko sjajno odbranio i sprečio gol.

Spartak je imao priliku u 40. minutu posle udarca Ezekjela Ponsa, ali je lopta prošla pored stative, isto kao i prilikom pokušaja Dzjube na drugoj strani tri minuta kasnije.

Kada Spartak nije iskoristio šansu u 53. minutu, usledila je kazna. Artjom Dzjuba je pokazao koliko je opasan u skoku, spustio je loptu do Erokina, a ovaj je istu prosledio u mrežu.

Kada je delovalo da će to biti dovoljno za tri boda Zenita, dogodio se 86. minut, kada je Pons na asistenciju Krala doneo bod Spartaku.

Zenit uz Spartak ima najbolje prolazno vreme tačno na trećini šampionata. U Sankt Peterburgu svaki moskovski klub, a Spartak je verovatno najveći, doživljavaju kao najvećeg neprijatelja. Važi i obrnuto. I zato je negde bilo i najrealnije da ovde dođe do podele bodova.

RUSIJA – 10. KOLO

Subota

Ufa - Rotor 0:0

Tambov - Arsenal Tula 1:1 (0:1)

/Čuperka 87pen - Kadiri Mohamed 43/

Ural - CSKA M. 0:2 (0:0)

/Zajnudtinov 52, Maradišvili 56/

Spartak M. - Zenit 1:1 (0:0)

/Pons 86 - Erokin 65/

Nedelja

13.00: (1,50) Lokomotiva M. (4,10) Himki (7,00)

15.30: (2,20) Rubin (3,20) Ahmat (3,50)

15.30: (2,70) Soči (2,95) Rostov (2,90)

19.00: (2,80) Dinamo M. (3,10) Krasnodar (2,65)

***kvote su podložne promenama