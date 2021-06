Prvi put plasirali su se kao domaćini. Bilo je to 2008. Nisu prošli grupu i nikoga nisu pobedili. Drugi put su do završnog turnira došli kroz kvalifikacije, pa se to smatra većim rezultatom. Ali opet ćorak - ni prolaz ni pobeda. Sada imaju pravo da kažu: treća sreća. Utisak je, imaju i najbolji tim u 21. veku.

Logično, tu je onda pravo da se nadaju velikim stvarima. Zašto da ne?

Austriju je zahvatila EUROforija. O tome kao i nekim detaljima vezanim za austrijski sastav iz prve ruke za MOZZART Sport govori Filip Stojković.

Nekadašnji prvotimac Crvene zvezde već dve godine nosi dres tamošnjeg velikana Rapida iz Beča (ove sezone veoma dobar: 38 utakmica i osam asistencija). Protiv nekih od austrijskih reprezentativaca je igrao, s pojedincima sa šireg spiska deli svlačionicu. Prati tamošnje medije, upućen do detalja. U tri reči - na izvoru informacija. U svakom smislu.

Za početak nekoliko reči baš o toj euforiji u sportskoj javnosti Austrije...

"Očekuju da naprave iskorak ovoga puta. Tu prvu utakmicu s Makedoncima izdvajaju kao najvažniju. Trebalo bi da se sa Ukrajinom bore za drugo mesto. Mislim da bi za njih to bio lep rezultat – da prođu grupu. Kao drugi posle bi išli na Italiju. Pa šta bude. Glavni cilj se zna, sad da li će proći kao drugi ili treći manje je važno. Stvarno imaju dobar tim, lepo igraju. Nemaju strah ni od koga, to je važno. Mentalitetom podsećaju na Nemce. I protiv svakog protivnika igraju isto. Neće odstupiti od svog stila", počeo je Stojković.

U samoj reprezentaciji vlada dobra atmosfera...

"Kako čujem od saigrača koji su bili pozivani imaju baš dobar ambijent. Sve se kod njih zna, ko, šta i kako radi. Nije kao ono kod nas poslednjih godina, grupe i grupice. Sad je to Piksijevim dolaskom rešeno, konačno... Austrijanci su takvi, nema kod njih ni čarki, ničega. Možda im to ponekad i zafali, da ih razdrma, motiviše"...

Selektor Franko Foda nije veliko ime u evropskim okvirima. Proslavio se osvojivši titulu sa Šturmom 2011. U pitanju je Nemac koji nije uspeo u domovini, ali u Austriji ga izuzetno poštuju.

"Moram da priznam da nisam mnogo znao o njemu. Onda sam pre nekog vremena razgovarao sa našim analitičarem iz Rapida, on mi je pričao o Franku Fodi. Nemac, voli disciplinu. Trudi se da forsira mlade igrače, značajno je podmladio reprezentaciju... Najčešće igra u 4-2-3-1, ali ume da pređe i na neku od varijanti s trojicom pozadi".

Dobro je upućen Stojković i zbog čega Foda "šara"...

"Levi bek, tu imaju najviše problema. Tu su deficitarni. Levo im igra Ulmer iz Salcburga, ima već 35 godina, veteran. Ali igra u dobrom klubu, drži se. Baš zbog te pozicije Foda često igra sa trojicom pozadi, pa mu onda visoko po bokovima igraju Lajner i Alaba. U 4-2-3-1. Alaba ulazi u sredinu. Sa njim u paru očekujem Ksavera Šlagera iz Volfzburga, to je dvojac koji bi trebalo da bude na sredini".

U odbrani se dosta toga zna...

"Štefan Lajner je siguran na desnom beku. Odličan fudbaler, igra u dobrom klubu... Pored njega pozadi je bez konkurencije Martin Hintereger. Jedan od njihovih najboljih igrača. Kad pričam sa saigračima iz Rapida, i poredimo Srbiju i Austriju, njega uvek navode kao njihovu prednost, kao veliki adut. E sad, ko će biti drugi štoper... Tu su Poš, Dragović, Linhart. Možda Aleksandar Dragović najpre, zbog iskustva".

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Vezni red bi trebalo da je možda i najjači deo austrijskog sastava.

"Pojavilo se tu dosta dobrih igrača. Za Alabu i Šlagera sam rekao, iznad će Zabicer, desno verovatno Valentino Lazaro. Za levo krilo nisam siguran... Ne poznajem dovoljno Baumgarta iz Hofenhajma. On bi mogao tu".

Bez obzira što imaju dve velike zvezde kao što su Alaba i Zabicer defanzivac Rapida ubeđen je da Austrija najviše zavisi od 32-godišnjeg Marka Arnautovića.

"Nemam dilemu da će ako bude fizički spreman i zdrav centarfora igrati Arnautović. Svaka čast Alabi, ali on je najvažniji igrač austrijskog tima. To se oseća i u njihovim medijima. Sa njim i bez njega Austrija nije isti tim".

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Iza Arnautovića nije najbolja sezona, dok Saša Kalajdžić s druge strane rešeta u nemačkoj Bundesligi. Pa ope - Stojković ne veruje da bi Foda mogao da upari njih dvojicu.

"Nisam siguran. To nije njihov stil. Saša Kalajdžić je odličan igrač, pričali su mi o njemu Radonja i ovi momci što su igrali protiv Austrijanaca na Evropskom prvenstvu za mlade pre dve godine. Svi kažu da je odličan. Dao je mnogo golova za Štutgart ove sezone, eksplodirao. Traži ga Vest Hem, traže ga još neki premijerligaši... Ali ipak mesto u špicu rezervisano je za za Arnautovića. Kažem, da igraju zajedno – ne verujem. Nemaju Austrijanci običaj da koriste 4-4-2, niko osim Salcburga ne forsira sistem sa dva klasična špica. A i Salcburg je neka druga priča. Jednostavno, to nije njihov stil".

Za kraj još samo o favoritima Eura...

"Svi pričaju o tim Francuzima... Ja bih u najuži krug svrstao i Nemce. Verujem i u Portugalce", podvukao je Filip Stojković.