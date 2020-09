Mnogo se pričalo i pisalo prethodnih dana o trijumviratu koji će pojačati Everton, a prvi zvaničan potpis na trogodišnju saradnju sa Karamelama udario je Brazilac Alan. Napoliju je pripalo 25.000.000 evra, a 29-godišnji vezista ponovo se ujedinio sa Karlom Anćelotijem, čovekom koji mu je bio trener u Napoliju godinu i po dana i tokom čijeg mandata je upisao 61 nastup za klub sa juga Italije.

“Bogata istorija kluba u Premijer ligi, ambicioznost projekta i naravno profesor Anćeloti. To su razlozi zbog kojih sam došao. Trener je uradio sve što je bilo u njegovoj moći da bi me doveo. Nisam se dvoumio ni u jednom trenutku“, izjavio je vezista za sajt kluba po potpisivanju ugovora.

Alan u fudbalskom CV-u ima prekom 200 nastupa za Napoli, 158 u Seriji A, 26 u Ligi šampiona. Malo ko poznaje bolje njegove kvalitete od Karleta koji bi mogao da mu da šansu da debituje već narednog vikenda, pošto Everton u nedelju ima premijerligašku premijeru protiv Totenhema u Londonu.

“Jedan od najvažnijih momenata u mojoj igri je želja da osvojim svaku loptu. Verujem da će to biti ključno za moje kvalitetne nastupe i da će me zbog toga i navijači više ceniti i voleti. Svi u klubu i oko njega mogu od mene da očekuju apsolutnu posvećenost. Primio sam mnogo poruka dobrodošlice od navijača i to me čini vrlo srećnim i daje mi samopouzdanje za sve što me čeka.”





Iako sa Napolijem nije uspeo da prekine ligašku dominaciju Juventusa i osvoji seriju A, Alan se minule sezone okitio trofejem u kupu, a u finalu su savladani upravo Bjankoneri i to na penale. Cilj brazilskog veziste je da pomogne klubu da dođe do prvog trofeja posle 25 godina. Poslednji je osvojen 1995. u FA kupu, a kako je Premijer liga nemoguća misija za tim sa Gudisona, svoje šanse za pehar tražiće upravo kroz kup takmičenja. U trenutku kada paraf na višegodišnju saradnju budu stavili Hames Rodrigez i Abdulaj Dukure čiji se dolasci s ushićenjem iščekuju, Everton će moći stidljivo da sanja završnicu Liga ili FA kupa.