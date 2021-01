Postalo je jasno da je Argentinac višak na San Siru, a sada je pronašao i novo uhlebljenje. Kako je i zvanično potvrđeno od strane rimskog kluba, Mateo Musakio je novo pojačanje Lacija.

Italijanski mediji prenose da je čitav posao koštao Nebeskoplave oko 1.000.000 evra, jasno je da je Rosonerima bilo bitno da se oslobode njegove plate, kada je već bilo jasno da za njega nema mesta u ekipi Stefana Piolija.

Bivši igrač Viljareala, koji je na San Siro stigao leta 2017. godine za 18.000.000 evra, bio je u početku regularan, ali povrede su ga sprečile da ostavi dublji trag u dresu Rosonera. U tekućoj sezoni je upisao svega 95 minuta, dok je dres Milana za prethodne tri i po godine oblačio u 75 navrata, postigao je pritom dva pogotka i upisao dve asistencije. On je četvrti igrač koji je napustio San Siro ove zime, posle Lorenca Kolomba (Kremoneze), Lea Duartea (Bašakšehir) i Andree Kontija (Parma), koji su otišli na pozajmice.

Laciju je bio neophodan novi štoper posle povrede Luiz Felipe Ramosa. Brazilac će zbog povrede članka provesti nekoliko meseci van stroja, pa je uprava hitro reagovala i angažovala zamenu.

Musakio je sa timom iz Rima parafirao saradnju do kraja sezone, sa opcijom da je naknadno produži do leta 2023. godine. On je prva akvicizija Lacija u tekućem prelaznom roku, dok je Olimpiko napustio Riza Durmisi (pozajmica - Salernitana).