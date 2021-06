Odavno je Crvena zvezda stavila levog beka Hoana Mohiku na listu željenih kapitalaca u letnjem prelaznom roku ali neće to biti laka meta. Baš kao što smo vam i najavili kada smo ekskluzivno objavili vest o interesovanju Zvezde za Mohiku pre dve nedelje.

Levi bek je pod ugovorom sa Đironom do sledećeg leta, a minulu sezonu je proveo na pozajmicama. Prvih šest meseci u Atalanti, a onda u Elčeu. Tom prilikom je dogovorena opcija po kojoj Elče može da otkupi Mohiku do 30. juna po ceni od 2.500.000 evra. Iako je Elče izborio opstanak i finansijski je stabilniji nego pre šest meseci, to nije suma koju želi da plati za Mohiku.

Klub sa jugoistoka Španije prezadovoljan je onim što je Mohika pokazao ali smatra i da je dogovorena cena preskupa u ovom momentu jer je igrač ušao u poslednju godinu ugovora. Elče nije odustao od Mohike ali razmišlja i o dovođenju Lukasa Olase iz Valjadolida.

Sve zavisi od Đirone. Ako katalonski klub spusti cenu, moguće je da Elče zaboravi na Olasu i kupi Mohiku. Tako pišu lokalni mediji iz Elčea. I oni su sigurni u interes Crvene zvezde, a stižu vesti da je za Južnoamerikanca zainteresovan i Trabzon koji ipak do sada nije izašao sa bilo kakvom konkretnom ponudom.

Đirona je nedavno ostala bez plasmana u Primeru posle poraza od Rajo Valjekana finalu plej-ofa Sehunde. Da su Katalonci pobedili, Mohika bi verovatno igrao za njih naredne sezone u Primeri. Ili bi klub makar imao bolji pregovarački kapacitet ovog leta za. Ovako, Mohika je igrač koji je po sportskom i finansijskom rejtingu ne pripada Seguni. A ni njemu se ne igra u drugoligaškom takmičenju. Sve ukazuje na to da će Mohika napustiti Đironu i samo je pitanje pod kojim uslovima će to da bude.

Kako se može čuti, igrač koji je 13 puta oblačio dres Kolumbije dao je pristanak za selidbu u Beograd. Sviđa mu se ideja o novom pokušaju da igra grupnu fazu UEFA takmičenja, i sada je sve na čelnicima Crvene zvezde. Jasno je da srpski šampion u ovom trenutku nema 2,5 miliona ervra koliko traži Đirona. Verovatno će se transfer završiti na drugačiji način, obzirom da je Mohika ušao u poslednju godinu ugovora.

Crvena zvezda je dugo na oku držala Mohiku, svesna da će dolazak levog beka biti jedan od prioriteta u letnjem prelaznom roku, uzimajući u obzir zahtev Milana Rodića da posle letnjih kvalifikacija ode u inostranstvo. Pored Kolumbijca sportski sektor crveno-belih je na oku držao i Argentinca iz Leganjesa Džonatan Silva. Na kraju je Mohika dobio prednost iz više razloga. Silvi ugovor sa Leganjesom ističe tek 2023. godine, i što je još važnije ove sezone nije imao kontinuitet igara. Odigrao je 15 mečeva, mada ima karijeru za respekt. Igrao je i za Benfiku.

