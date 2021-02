Crvena zvezda je nastavila sa praksom promocije dečaka poniklih u omladinskoj školi srpskog šampiona. Pokušavaju crveno-beli da što više igrača iz sopstvenih redova implementiraju u sistem Dejana Stankovića. Za to vreme klub sa Marakane je dobio još desetoricu novih profesionalaca.

Dečaci koji nastupaju za kadetske selekcije Crvene zvezde i Grafičara, kao i za mlađe kadete crveno-belih, njih desetorica, danas je produžilo Zvezdi vernost. U Medija centru stadiona „Rajko Mitić“, u pratnji roditelja, predsednika kluba - Svetozara Mijailovića, ali i čelnih ljudi omladinske škole - Dragana Mladenovića i Nikole Jelića, kao i trenera - Nikole Mitića, Nikole Đurovića i Srđana Bugarskog, profesionalne ugovore potpisali su: Bratislav Marić (2004, levi bek), Petar Graonja (2004, levi bek), Nemanja Vidojević (2004, defanzivni vezni), Vladislav Goldin (2004, defanzivni vezni), Kosta Nedeljković (2005, desni bek), Luka Nikolić (2005, ofanzivni vezni), Jovan Šljivić (2005, ofanzivni vezni), Novak Gojkov (2005, ofanzivni vezni), Andrej Škobalj (2005, napadač), dok je Veljko Mitić (2004, desni bek) produžio stipendijski ugovor.

„Zadovoljstvo mi je što iz godine u godinu, sve veći broj igrača potpisuje profesionalne ugovore, što znači da dobro radimo. Mi to i znamo, i svesni smo da smo najbolji klub u Srbiji što se tiče fudbalskog obrazovanja dece. Ovim putem bih hteo da zahvalim i roditeljima na takvoj deci, jer je zadovoljstvo imati ih u Zvezdi. Postoje parametri i standardi koje je Crvena zvezda postavila u prethodnim godinama i zadovoljstvo je što se oni tu uklapaju i predstavljaju naš klub na najbolji mogući način što se tiče ponašanja i fudbalskog znanja. Roditeljima bih poručio da daju istinsku podršku deci, jer je put do uspeha popločan raznim izazovima, a njih morate zajedno da prolazite. Deci bih rekao da je neophodno da slušaju trenere i da usvajaju ono što im govore. Svako ko to bude činio, biće korak bliži prvom timu. Od vas tražimo posvećenost, disciplinu, zalaganje, ali ovo je samo jedan deo onoga što vas očekuje u karijeri. Nadam se da ćete razumeti podršku koju imate“, rekao je direktor omladinske škole Dragan Mladenović.