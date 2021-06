Odavno se u Crvenoj zvezdi priča o novom stadionu. Organizovan je i konkurs sa predlozima, Zvezdan Terzić je uoči korone pričao o investiciji od 200.000.000 evra, ali je onda usledilo zatišje.

Dosta su novca crveno-beli uložili proteklih godina u rekonstruisanje i ulepšavanje postojećeg stadiona Rajko Mitić kako bi ispunili stroge kriterijume UEFA za igranje u Ligi šampiona, a na tu temu vratio se generalni direktor srpskog šampiona u intervjuu za list Ekspres.

Terzić kaže da se ne planira selidba iz Ljutice Bogdana, ali se razmišlja o novom objektu na kom bi Crvena zvezda igrala svoje utakmice, a istovremeno i ostvarivala prihode.

"Na istom mestu sa poslovno komercijalnim sadržajima, od čije rente bi Crvena zvezda imala neku finansijsku stabilnost. Mi smo ovde vlasnici 16,5 hektara zemlje i pričamo o tome kao o nekom kapitalu, a ne dobijamo ništa. Zapravo, imamo samo rashode u iznosu od 250.000 evra koliko plaćamo porez na imovinu gradu Beogradu", naveo je Terzić.

Na istoj lokaciji gde je stadion nalaze se i pomoćni tereni, a to bi u budućnosti moglo da se promeni. U planu je kupovina zemljišta kod aerodroma Nikola Tesla, gde bi mogao da bude novi dom crveno-belih.

"Stadion je napravljen daleke 1963, van svake pameti naslonjen je sa sve četiri tribine na zemlju tako da nemamo ni jedan jedini kvadratni metar poslovnog ili stambenog prostora na najskupljoj lokaciji u Beogradu. Ljudi iz sveta kad dođu ne mogu da se načude na kakvoj lokaciji imamo šest pomoćnih terena. Istina imao je to i Real oko stadiona Santijago Bernabeu, ali je sve izmestio i napravio trening kamp. Uradiće to i Zvezda, blizu smo dogovora da kupimo 20 hektara zemlje na poziciji blizu aerodroma i da napravimo naš trening kamp, da se kompletno preselimo tamo. To je budućnost Crvene zvezde", istakao je Terzić.