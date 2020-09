U Ligi šampiona je to mnogo jasnije, u Ligi Evrope već ume da bude komplikovano, posebno ako se igra u “stazi šampiona“. Jer za razliku od Lige šampiona ovde o nosiocima ne odlučuje klupski koeficijent već ko je kad ispao iz kvalifikacija za elitno evropsko takmičenje. Kako je Zvezda ispala u trećem kolu kvalifikacija znači da je svakako među pet nosilaca. Dok će nepovlašćenih u petak na žrebu biti čak – 11.

Opet da ponovimo: ovde nema “uskakanja“ na osnovu koeficijenta. Nema osam nosioca i osam nepovlašćenih. Ovde je važno ko je odakle stigao do plej-ofa. Svih pet nosioca su tu kao poraženi timovi iz trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona: Dinamo Zagreb, Jang Bojs, Crvena zvezda, Karabag, Dinamo Brest.

Ostalih 11 - nepovlašćeni. Devet pobednika trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope plus dva tima koji su pukom srećom preskočili tu rundu takmičenja. Žrebom je odlučeno da će to biti Ludogorec i Tirana. Ovih devet će morati prvo da prođu to treće kolo kvalifikacija, a tu ima par mina, Kluž će recimo na gostovanje kod Jurgordena u Švedsku. Nije šala.

E sad, ranijih sezona je bilo šest nosilaca i 10 nepovlašćenih i uoči žreba bi svi oni bili podeljeni u dve grupe. U obe bi bilo po osam timova. I u svakoj bi bila po tri nosioca i po pet nepovlašćenih. Obe bi grupe dakle dale po jedan par u kome bi se sudarili nepovlašćeni.

Važno je istaći: nosioci svakako ne mogu na nosioce.

Nije nam doduše još poznato šta je Uefa isplanirala za ovu sezonu, jer je bilo tu velikih pomeranja zbog korona virusa. Teoretski je dakle moguće da opet budu tu dve grupe od po osam timova s tim što bi u jednoj bilo tri nosioca i pet nepovlašćenih, a u drugoj dva nosioca i šest nepovlašćenih.

Druga opcija je da se prvo “ispuca“ svih pet nosioca, da se oni dakle ukrste sa pet nepovlašćenih timova i da tako dobijemo pet parova. Preostalih šest nepovlašćenih timova bi onda dalo tri para.

To sve nije ni toliko bitno. Bitno je znati da su nosioci i nepovlašćeni već odlučeni i da Zvezda, bar dok se te grupe ne skrate - a ako se i budu skraćivale to se svakako neće desiti pre petka ujutru - može na svih 11 nepovlašćenih.

Najgori scenario svakako je Seltik u Glazgovu, a poželjni rivali nisu ni Ludogorec, Kluž (ako prođe Švedsku), Legija, pa ni Astana, ako prvo izbaci Budućnost kod kuće, pa onda i Sarajevo u gostima.

Međutim, ima tu i rivala s kojma bi se Zvezda verovatno igrala. Nije recimo nemoguće da se na žrebu izvuče Linfild iz Severne Irske, slovenačko Celje ili Fola Eš iz Luksemburga, a nije nemoguće ni da Zvezda za rivala opet dobije Tiranu ili Dinamo Tbilisi sa kojima je već igrala u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Kako bilo, što se tiče "staze šampiona"...

Nosioci:

Dinamo Zagreb (Hrvatska)

Jang Bojs (Švajcarska)

Crvena zvezda (Srbija)

Karabag (Azerbejdžan)

Dinamo Brest (Belorusija)

Nenosioci:

Tirana (Albanija, zahvaljujući žrebu preskaču treće kolo kvalifikacija)

Ludogorec (Bugarska, zahvaljujući žrebu preskaču treće kolo kvalifikacija)

Sarajevo (BiH) – Astana (Kazahstan)/Budućnost (Crna Gora)

Šerif (Moldavija) - Inter Klub Eskalads (Andora)/Dandalk (Irska)

Celje (Slovenija) – Ararat (Jermenija)/Fola Eš (Luksemburg)

Riga (Letonija)/Tre Fiori (San Marino) – Seltik (Škotska=

KuPS (Finska)/Slovan Bratislava (Slovačka) – Suduva (Litvanija)

Legija Varšava (Poljska) – Sileks (Makedonija)/Drita (tzv. Kosovo)

KI Klaksvik (Farska Ostrva) – Konahs Ki (Vels)/Dinamo Tbilisi (Gruzija)

Jurgorden (Švedska)/Evropa (Gibraltar) – Kluž /Rumunija)

Linfild (Severna Irska)/Florijana (Malta) – Flora (Estonija)/KR Rejkjavik (Island)