Kraj, nema više. Posle dva uzastopna učešća najbolji srpski tim se oprostio od takmičenja u Ligi šampiona. Posle 120 minuta iscrpljujućeg fudbala, loptica je u penal ruletu stala na polje kiparskog predstavnika – 4:2 (1:1). Crveno-beli su bili bolji i konkretniji tim više od 60 minuta, ali nisu skršili otpor rivala i na kraju ostali bez dvomeča protiv Olimpijakosa. Presudili su promašaji Dijega Falčinelija i Miloša Degeneka sa kreča, dok su Kiprani bili više nego sigurni... Nije se u plej-of Lige šampiona plasirao bolji tim, ali crveno-beli su osetili tamnu stranu kvalifikacija.

Morala je i mogla Crvena zvezda da sve reši u regularnom toku, bilo je i okom laika jasno da je srpski šampion igrački jači. Međutim, bilo je povremeno žurbe u poslednjoj trećini terena, dekoncentracije u vrlo dobrim situacijama pred golom Fabinja i na kraju je ponestalo – snage. Crveno-beli nisu u finišu i tokom dva produžetka gazili rivala i terali ih na grešku. Omonija se uspravila i zatim u penal seriji krenula ka okršaju sa Olimpijaksom. Đordi Gomez, Viktor Gomeš, Ernest Asante i odlični Lecjaks su perfektno izveli penale... Uloga tragičara pripala je Falčineliju i Degeneku čije šuteve je Fabinjo odbranio... Zvezda je odigrala solidan meč, imala kontrolu igre, oslanjajući se na osećaj za prostor Mirka Ivanića i El Fardu Bena. Stigla u pravom trenutku do izjednačenja, ali nije imala snage za završni udarac. Gledajući realnu snagu Omonije to je realan kiks. Prosto, predstavnik Kipra je ostavio utisak prosečne ekipe, koja se crtala da bude pobeđena u regularnom delu.

Sve ono što je bila pretpostravka uoči boja po kiparskoj vrelini, ispostavilo se tačnim onog trenutka kada je engleski arbitar Kris Kavano prvi put dunuo u pištaljku. Norvežanin Hening Berg odlučio je da na već oproban način, igrajući čekalicu, pokuša da isfrustrira igrače srpskog šampiona i natera ih na grešku. Zvezdin šef stručnog štaba poslao je na teren očekivanu postavu, oslanjajući se na vidljivu tehničku nadmoć srednjeg reda.





Nije bilo zaletanja, jakog presinga oba tima... Svi su čekali na grešku rivala i nekako je delovalo da je Crvena zvezda bolja za pola gola. Imali su crveno-beli probleme sa Erikom Boteakom i Tijagom, ali su pipali slabosti Omonije svaki put kada bi napadali na nepostavljenu odbranu. Pretio je Aleksandar Katai, Aleksa Vukanović je promašio zicer, Ben je pokušao glavom... Zvezda se oslanjala na udarce sa distance, prednjačio je Gelor Kanga i povremeno silovao fudbal. Njegovom zaslugom požuteo je Seku Sanogo, ne libeći se da zaustavi brzu tranziciju Omonije.

Crvena zvezda se mučila sa kreacijom i izuzetno disciplinovanim kiparskim blokom, ali je držala vodu iznad glave sve do 31. minuta. Tada je Đordi Gomez pokazao da ima ubitačnu levu nogu. Kao laserom je navodio loptu, sve do trećeg uzastopnog kornera. Tada je gađao bliži ugao, kasnio je Milan Borjan, kratak je bio Marko Gobeljić. Lopta se posle karnabola odbila do štopera Luftnera, koji je ugurao loptu u mrežu crveno-belih...

Crveneo je Dejan Stanković na kiparskom suncu, proklinjao sudbinu, ali je energičnim reakcijama naterao tim da pojača ritam. Posle primljenog gola crveno-beli su postali aposlutni gospodari sredine terena. Uzimali su svaku ničiju loptu, počeli da rizikuju ulaženjem štopera u igru. Nije bilo vrelo, ali jeste vruće u šesnestercu Omonije sve dok Ben nije idealno centrirao, a Mića Ivanić se poklonio i golom u finišu prvog poluvremena izbio Kipranima aposlutnu destrukciju iz glave. Zahvalio se na taj način mirni momak iz Bačkog Jarka Dejanu Stankoviću za veliko poverenje od početka sezone i šestim golom pokazao da bi ovo definitivno mogla da bude njegova godina.

Tamo gde je Crvena zvezda stala u finišu, nastavila je u drugom poluvremena. Apsolutnu kontrolu meča oslikivali su pokušaji Kataija i Ivanića, Ben dva puta nije uspeo da materijalizuje sjajne centrašuteve Milana Rodića... Međutim, dok je gol Omonije visio u vazduhu, Milan Borjan je sačuvao saigrače u životu. Već prepoznatljivim refleksom mačke uhvatio je poluvolej Boteaka i sprečio već viđen pogodak. Crvena zvezda je praktično šutirala na svakih 120 sekundi ka golu Omonije u tom trenutku.

Međutim, kako je vreme odmicalo više nije bilo pravog intenziteta. Zvezdina dominacija se razlila najviše zbog nedostatka oštrice u špicu i velikih razmaka između liniija.

Penali su se nazirali još od prvog minuta prvog produžetka. A tamo su živci popustili Falčineliju i Degeneku.

OMONIJA – CRVENA ZVEZDA 1:1 (1:1, 1:1), penalima 4:2

/Lufner 31, Ivanić 45/

Stadion: GSP

Sudija: Kris Kavano (Engleska)

OMONIJA (4-2-3-1): Fabiano - Lang, Hubočan (od 90+3. Kusulos), Luftner, Ležijaks - Papulis (od 98. Lojzu), Žordi Gomez, Voiktor Gomeš, Tijago (od 118. Asante), Bautek - Kakulis (od 65. Sene).

CRVENA ZVEZDA (4-1-4-1): Borjan – Gobeljić, Degenek, Milunović, Rodić (od 105. Gajić) – Sanogo – Ben, Ivanić (od 81. Jovančić), Kanga, Katai (od 100. Gavrić) – Vukanović (od 89. Falčineli).