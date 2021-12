Zvezda topi minus i diže temperaturu za Bragu: Lazetić u špicu, šansa i za Stanića

Crvena zvezda konačno ima šansu da bodovni zaostatak u odnosu na večitog rivala smanji na jedan „posed“ ili jednu utakmicu. Duel sa Voždovcem jedan je od onih kji ima imperativ pobede, istovremeno poslužiće Dejanu Stankoviću da podigne temperaturu ekipi uoči najvažnije utakmice jeseni, na gostovanju Bragi.

Crvena zvezda je posle poraza od Midtjilanda ponovo u pravom ritmu. Vezali su pet trijumfa crveno-beli, na poslednja četiri meča primili samo jedan gol. Delovao je sigurno srpski šampion u poslednjem meču sa Spartakom.

Ipak, moraće crveno-beli da se bore sa kadrovskim problemima i akomuliranim umorom, i uz sve to da gledaju ka gostovanju u Kruševcu i Portugaliji.

"Uradili smo analizu rivala koji ne odustaje od svoje igre. Igraju od golmana, ne plaše se, igraju visoko. Odigrali su dobru utakmicu protiv Partizana, imali su jednu-dve šanse kod povoljnog rezultata. Dosta dobro se spremamo za njih, izaći ćemo jako, na loptu. prepoznatljivi su godinama kao ekipa koja želi loptu na zemlji i koja neće odustati od igre, a nama više odgovara kada rival želi da se nadigrava sa nama", rekao je trener crveno-belih Dejan Stanković.

Ponovo u timu Crvene zvezde neće biti povređenog Sekua Sanogoa. Vezista Gelor Kanga je zbog sahrane oca u Africi i trebalo bi do kraja sedmice da se vrati u Ljutice Bogdana. Moguće je da će Dejan Stanković odmoriti Milana Pavkova koji je bio van ritma protiv Spartaka.

"Nemam problem sa pogrešnim pasovima, prisutan je umor i to je evidentno. Igra se na svaka tri dana i moramo da vodimo računa o igračima na koje umor utiče drugačije. Pavkov nam treba odmoran i to je jedini razlog zašto je zamenjen. Igramo na svaka tri dana, moramo da stegnemo zube do 16. decembra i svaki duel će izlaziti najbolji tim".

Uz izostanka Dionija, jasno je da bi napad Crvene zvezde mogao da predvodi mladi Marko Lazetić. Ima običaj Dejan Stanković da menja bonus igrače, pa bi šansu od prvog minuta trebalo da dobije Petar Stanić.

Voždovac je sa Aleksandrom Lintom, kao šefom stručnog štaba, napravio pomak. Ali je u poslednje vreme u velikoj krizi. Zmajevi na prethodnih šest susreta imaju četiri poraza i dva remija. Korektno su odigrali protiv Partizana, ali su na kraju ubedljivo poraženi – 0:3.

Crvena zvezda u poslednje vreme lako izlazi na kraj sa Voždovcem. Prethodni put Zmajevi su slavili protiv crveno-belih 6. maja 2017. godine, kada su im praktično uzeli titulu. Od tada je odigrano devet utakmica uz isto toliko pobeda crveno-belih. Voždovac je prethodne takmičarske godine nastradao u Ljutice Bogdana. Crveno-beli su postigli čak šest golova.

„Ponovo idemo na Marakanu, pred njihove navijače, gde smo prošli put preterpeli poraz rezultatom 0:6. Imaju veliki individualni kvalitet i trenera sa prepoznatljivim stilom igre. Igraćemo kao da nam je ovo poslednja utakmica. Ni raspored, ni to što smo u poslednje vreme vezali dva poraza, neće uticati na nas. Moramo da budemo najbolja vezija sebe“, poručio je vezista Voždovca Nemanja Milojević.

CRVENA ZVEZDA – VOŽDOVAC (18.30, TV Arena Sport)

Stadion: Rajko Mitić

Sudija: Momčilo Marković

CRVENA ZVEZDA (4-2-3-1): Borjan – Gajić, Pankov, Dragović, Rodić – Srnić, Stanić – Ben, Ivanić, Katai – Lazetić.

VOŽDOVAC (4-2-3-1): Preković – Lasickas, Ivezić, Milović, Hajdin – Purtić, Milosavljević – Milojević, A. Stanisavljević, Pantović – Vujnović.