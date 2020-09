Krenulo je sporo, prvih pola sata su bili prilično bezidejni, ali je Crvena zvezda potom ozbiljno dodala gas i bez problema slomila otpor Mladosti u Lučanima. Crveno-beli su novim ubedljivim slavljem dodatno nabildovali samopouzdanje pred meč u Jermeniji sa Araratom koji će direktno odlučivati o evropskoj jeseni, a Dejan Stanković može da bude zadovoljan izdanjem pojedinih igrača koji bi mogli da imaju važnu ulogu i u Jerevanu - 4:0 (1:0).

Aleksandar Katai je pogodio posle dve utakmice posta i izjednačio se sa Mirkom Ivanićem na čelu liste strelaca crveno-belih, a u seriju golova u pravom trenutku ušli su i Željko Gavrić i Dijego Fačineli. Stankoviću je bio cilj da do plej-ofa Lige Evrope "dobije" Italijana i taj cilj je ispunjen. Sa drguge strane, snažan utisak na ovom meču ostavio je mladi Veljko Nikolić, koji je bio najraspoloženjiji u trenucima kada je ostatak ekipe bio ispod nivoa. Igrao je dobro u oba smera, delio loptu i sjajno se kretao, a sve to je krunisao odličnom asistencijom za Gavrića u 37. minutu. Taj trenutak je bio ključan po pitanju pobednika ove utakmice, s obzirom da Mladost više nije imala rešenje za nalete Beograđana, koji su na početku drugog poluvremenu postali prebrzi za domaćina.

Gostima je bilo dovoljno 11 minuta u nastavku da razreše svaku dilemu po pitanju pobednika. Katai je reagovao majstorski u 55. minutu, kada je lagano primirio loptu posle odbijenog udarca Falčinelija, prebacio je na levicu i onda pogodio donji levi ugao nemoćog Zlatka Zečevića. Aleksandar Katai je pogodak posvetio prinovi u svojoj porodici, a kada ga je izveo sa terena Stanković mu je pored aut-linije uz osmeh poručio: "Hajde na ljuljanje" Samo minut nakon tog gola ponovo je bio na delu golgeterski njuh Dijega Fačinelija, ali i odlična igra u skoku. Iako nije bio viši od svojih čuvara, Italijan je reagovao u pravom trenutku na centaršut Gelora Kange. Delovalo je da nije ni video gde je tačno gde je lopta ni protivnički gol, ali je instinkt odradio svoje.

Zbog činjenice da Seku Sanogo nema pravo da igra u Jerevanu, Stanković je u mečevima sa Voždovcem i Mladosti minutažu dao Njegošu Petroviću, kao jedinom preostalom rešenju na poziciji zadnjeg veznog igrača, made je u drugom poluvremenu oprobana još jedna opcija. Gelor Kanga je u 53. minutu zamenio upravo Petrovića, pa je do kraja meča igrao u nekoj vrsti tandema sa Nikolićem i to je u pogledu ofanzivne igre donelo ozbiljne rezultate na večerašnjem meču. Ostaje da se vidi da li će to možda biti tajna formacija i za Ararat, iako možda u prvi mah deluje previše rizično, jer crveno-beli u tom slučaju u veznom redu nemaju igrača sa izraženim defanzivnim karakteristikama. Sa druge strane, kontrola lopte je donela apsolutnu razliku na terenu i potpuno neuralisala Mladost. Gelor Kanga je asistirao Falčineliju, a posle njegovog prekida je Krajišnik u 70. minutu utogolom postavio konačan rezultat utakmce.

Crveno-beli u Jerevan putuju u sredu gde ih dan kasnije od 16 časova očekuje najvažniji meč dosadašnjeg toka sezone protiv Ararata.

MLADOST LUČANI – CRVENA ZVEZDA 0:4 (0:1)

/Gavrić 37, Katai 54, Falčineli 56, Krajišnik 70ag/

/B92, Arena Sport 1/

Stadion: Mladosti.

Sudija: Milan Ilić

MLADOST (4-4-2): Zečević – P. Jovanović, Šatara, Mićević (od 46. Milošević), Cvetković (od 76. Perović) – Ješić (od 61. Baha), Krajišnik, Radivojević, Babić (od 46. Odita) – L.Jovanović, Bojović.

CRVENA ZVEZDA (4-1-4-1): Borjan – Gajić, Pankov (od 76. Eraković), Degenek, Rodić (od 53. Gobeljić) – Petrović (od 53. Kanga) - Nikolić, Katai (od 64. Ben), Ivanić, Gavrić – Falčineli (od 76. Pavkov).

SUPERLIGA - 9. KOLO

Petak

Voždovac – Radnički Niš 5:0 (2:0)

/Vujnović 7, Putinčanin 18, Milosavljević 27, Pantović 67, Stojčev 80/

Subota

TSC – Spartak Subotica 3:0 (2:0)

/Banjac 11, Lukić 43, Zec 68/

Čukarički – Mačva 4:0 (1:0)

/Ostojić 35, Kajević 53, Birmančević 73, Ndiaje 90/

Javor – Zlatibor 1:1 (1:1)

/Radivojević 40 – Janjić 11/

Radnik – Rad 4:2 (1:1)

/Makarić 3, Kričak 59, Pavlov 69, Danoski 79 – Jovanović 38, Busnić 62/

Nedelja

16.00: (1,90) Proleter NS (3,45) Novi Pazar (4,20)

16.00: (2,00) Napredak (3,40) Metalac (3,90)

16.00: (4,40) Inđija (3,50) Vojvodina (1,85)

Ponedeljak

18.00: (1,12) Partizan (9,00) OFK Bačka (20,0)

*** kvote su podložne promenama