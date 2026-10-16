Zvezdan Terzić: Rijera ovaj tim ne bi menjao ni za Ajntrahtov! Ostaje i ako izgubimo od Kopenhagena

Očigledno zadovoljan svime što je video do 85. minuta. “ Videli smo zvezdukoja je 85. minuta kontrolisala utakmicu, sve držala u rukama, to je razlog zašto smo doveli Rijeru. Naravno da je poraz bolan kada se prime dva gola u poslednjih pet minuta. Ali ja sam ovde pred vama da vam kažem: biće u Crvenoj zvezdi još mnogo i poraza i pobeda. I naš stav prema Rijeri se neće promeniti ni ako izgubimo protv Kopenhagena “, poentirao je.

Dan kasnije predstavnicima medija koji su uživo pratili dešavanja u Luganu obratio se generalni direktor kluba Zvezdan Terzić sa kategoričkim stavom: Zvezda toliko veruje u Rijeru da ga neće menjati ni ako izgubi od Kopenhagena. “ Jesu nam, kao i većini navijača, osećanja pomešana, ali odavno nisam ovoliko uživao u igri Crvene zvezde. Ne pamtim kakda smo odigrali ovako kvalitetan i dominantan meč kao ovaj. Nema veze ko je protivnik, ovako Zvezda treba da izgleda. Nismo srećni zbog poraza sigurno, međutim, način na koji smo igrali nam daje pravo za verujemo da smo, nije floskula, stvarno na pravom putu. Godinama pričamo da želimo španski način fudbala, sa mnogo pasova, ofanzivno, visok pritisak, to smo sve imali “, počeo je Terzić .

Na pitanje kako je Rijera zadovoljan igračkim kadrom Zvezde i šta on očekuje od ljudi u upravi, Terzić odgovara:

“Pa, to ćete da pitate njega. Mislim da je on, zadovoljan sa igračkim kadrom. On je, kad je pre mesec dana dolazio, kad smo imali razgovor, on je rekao da ne bi menjao igrački kadar Crvene zvezde ni za igrački kadar Ajntrahta iz Frankfurta. Znači, da je prezadovoljan sa igračima koje ima. Naravno, do kvalifikacija za Ligu šampiona narednog leta, uvažićemo njegove želje, zahteve. Imamo dva prelazna roka gde ćemo uraditi dopunsku selekciju i imaćemo jednu drugačiju Crvenu zvezdu u budućnosti... Naravno, nismo mi fontana želja, ali razgovaraćemo sa Rijerom i trudićemo se da dovodimo igrače koji njemu odgovaraju... Ali, biće tu još poraza, biće tu još rolerkostera“.

Biće jer je Zvezda, ponavlja i Terzić, ušla u proces potpune rekonstrumcije.

“Imali smo dva nokauta u kvalifikacijama, nismo otišli ni u Ligu Evrope, ovu sezonu moramo da iskoristimo da pripremimo za naredne kvalifikacije. Ja ću reći, ono, bezobrazno, prepotentno: mi smo već šampioni. Nadam se da će odgovoriti mnogi kritičari: ’Evo ga opet, Terzić, već je šampion’. Ali ja verujem u moj tim, verujem u svoj klub, verujem u sve potencijale koje Crvena zvezda ima, pre svega na terenu, ovaj, i tih šest bodova prednosti koliko sada imamo nam daju za pravo da kažemo da ćemo u maju slaviti. Znači, mi moramo da iskoristimo ovu sezonu da pripremimo tim za kvalifikacije, za Ligu šampiona naredne sezone. Taj put nije lak. Mi imamo jednu smenu generacija“.

Konkretnije o toj rekonstrukciji.

“Nama su otišli, ili odlaze, ili će otići u narednom periodu, neki igrači koji su mnogo doneli Crvenoj zvezdi. Tu pre svega mislim i na Rodića, Kangu, Bena, Kataija, Ivanića. I to nije lako. Videli smo Real Madrid kada je otišla jedna sjajna generacija koja je bila kičma tog tima: Kazemiro, Kros, Modrić, Benzema. Džabe njima milijarde kad ne mogu. Nije to tako lako kad ste u klubu koji očekuje da se stalno pobeđuje. Tako da mi ne možemo da razmišljamo kao navijači, ne možemo da vodimo politiku Crvene zvezde na osnovu toga kako pišu navijači svoje komentare ili čitajući forume. Mi smo ozbiljni ljudi, sa ogromnim iskustvom...Tako da imamo ideju, imamo cilj, znamo da ovaj put nije lak. Nama je cilj da sledi nam jedno podmlađivanje ekipe.

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Bez obzira na sve, da li je sinoćnja utakmica mogla drugačije da se završi?

“Dok ja budem odlučivao u klubu, znamo put. Ne želim više da se Crvena zvezda muči. Želim Crvenu zvezdu koja će da igra atraktivan fudbal. Sad možemo da pričamo da li je Rijera mogao drugačije da zatvori utakmicu ili nije. On ima svoju filozofiju, fudbalsku, da najbolje brani svoj gol kad drži protivnika daleko od svog gola, i kad je lopta kod nas, u našem posedu. On od tog principa neće odustati. Ne možemo da zanemarimo ni da je Zvezda sinoć završila utakmicu sa pet bonus igrača, sa oet klinaca. Znači, počeli su utakmicu i Kostov i Gaštarov i Gudej, svi su ostali na terenu do kraja. Još plus je uveo u igru i Striku i Balova. Pet mladih igrača u evropskoj utakmici. To je bogatstvo kluba. I on je čvrst u svojoj nameri. A mi bi, kao svi ostali Srbi, naravno, da u isto vreme se i pobeđuje, i da budemo šampioni, i da se guraju naša deca i naši klinci među, sve to u isto vreme. E, to ne može“.

Rijerine izmene izazvale su posebne kritike, a šta na to kaže Terzić...

“Te izmene su se desile zato što su na terenu bili igrači koji se vraćaju iz povreda, nisu spremni za 90 minuta. Nama je sinoć falilo mnogo, mnogo iskusnih igrača koji su bili idealni sinoć za zamene u poslednjih bar 10 ili 15 minuta. Nama je Lukasen, koji je najbolji naš odbrambeni igrač, povređen. Veljković se vratio iz povrede, odradio samo dva treninga. Tebo Učena se vratio iz povrede.Falili su Katai, Ivanić, falio je Bukari, falio je Lojzu. Falilo je mnogo igrača. Da je imao kvalitetnija rešenja na klupi, drugačije bi reagovao“.