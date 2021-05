Titula odbranjena na dominantan način, posle nastupa u nokaut fazi Lige Evrope tu je i uverenje da Crvena zvezda može da opet napravi nešto veliko i na međunarodnoj sceni. Posebno ako se ostvare planovi generalnog direktora Zvezdana Terzića i sportskog direktora Mitra Mrkele da u Ljutice Bogdana stignu i neka dokazana imena poput Aleksandra Dragovića i Aleksandra Prijovića.

Da bi se to ipak i desilo moraće crveno-beli prvo da naprave finansijsku konstrukciju za takva ulaganja, a kako to obično biva u Srbiji to znači da će prvo morati da prodaju. Sportski žurnal u današnjoj analizi pokušava da otkrije ko bi prvi mogao da ode i ko bi koliko mogao da zaradi.

Ako gledamo koga bi crveno-beli najradije prosledili za odgovarajuće obeštećenje to su onda Njegoš Petrović i Veljko Nikolić, koji se u narednoj sezoni svakako neće računati kao bonus igrači, kao što je recimo slučaj sa Željkom Gavrićem. Dakle, Nikolić i Petrović mogu da idu. Za Petrovića bi crveno-bele zadovoljilo i obeštećenje od minimalno 1.500.000 evra, za Nikolića će potencijalni kupci morati da izdvoje barem tri puta više, dakle oko 4.500.000 ili 5.000.000 evra koliko su je Zvezda navodno imala na stolu još zimus, ali tada nije htela da pusti Veljka.

Zvezda bi dalje volela da uzme i 4.000.000 evra od transfera Gavrića, koga je svojevremeno pratila i Atalanta, ali kako on ove sezone nije imao minutažu kao prva dvojica svesni su i crveno-beli da te pare neće dobiti na leto. A kako je Gavrić i naredne sezone bonus igrač onda je procenjeno da je pametnije sačekati drugi trenutak za prodaju.

Na kraju tu je i Mirko Ivanić, iz naravno sasvim drugačijih pobuda. On je tu već dve i po godine, u septembru će mu biti 28 i red je da mu Zvezda dozvoli da se još jednom oproba u inostranstvu. Doduše, tek kada se završe kvalifikacije. Isti slučaj je i sa Aleksandrom Kataijem na kojem Zvezda ne očekuje previsoko objašnjenje, jer mu je već 30 godina i objektivno može samo na Bliski istok.

Ivanić bi mogao i u Seriju A. Ako neko ponudi 4.000.000 evra, ističe Žurnal.

Odlazak koji bi Zvezdu posebno zaboleo je onaj Nemanje Milunovića, jer stamenom štoperu ovog leta ističe ugovor sa crveno-belima i zasad nije prihvatio novi.