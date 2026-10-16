Zvezdin sledeći rival u Evropi puca od samopouzdanja: Možemo da osvojimo Ligu konferencije
Vreme čitanja: 2min | pet. 16.10.26. | 13:44
"Naravno. Sve je moguće i mi ćemo se boriti sa svim što imamo", kaže desni bek danskog tima Rodrigo Ueskas
Možda do juče nisu ni pomišljali na to, ali nakon sinoćne partije...
Ubedljiva pobeda nad portugalskom Bragom (3:0) na otvaranju Lige konferencije lansirala je samopouzdanje Kopenhagena u nebesa. Naredni rival Crvene zvezde u evropskom takmičenju deklasirao je prošlogodišnjeg polufinalistu Lige Evrope na svom stadionu, pa u svlačionici danskog velikana preovladava optimizam da bi aktuelna sezona mogla da bude za pamćenje, obeležena trofejima.
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Meč na Parkenu bio je posebno emotivan za meksičkog desnog beka Rodriga Ueskasa, koji je odigrao poslednjih dvadesetak minuta nakon što je punih godinu dana pauzirao zbog teške povrede prednnjeg ukrštenih ligamenata. Posle poslednjeg zvižduka, 23-godišnji fudbaler nije oklevao da naglas izgovori najsmelije ciljeve.
"Bićemo šampioni i osvojićemo duplu krunu. Zapravo, osvojićemo triplu krunu zajedno sa Ligom konferencije! Borimo se da osvojimo sve. Biće nam potrebni svi igrači, kompletan stručni štab i navijači, ali ići ćemo do kraja. Naravno da možemo da osvojimo Ligu konferencije", samouveren je bio Ueskas.
Jedan od novinara direktno ga je upitao - da li misliš da možete da osvojite Ligu konferencije, na šta je 23-godišnjak bez okolišanja odgovorio.
"Naravno. Sve je moguće i mi ćemo se boriti sa svim što imamo", zaključio je Ueskas.
Sa nešto umerenijim, ali podjednako jasnim stavom govorio je i šef stručnog štaba Bo Svenson.
"Imamo zacrtan cilj da napravimo razliku u tri takmičenja, a pobede poput ove nam pomažu u tome. Jedna je stvar to što nam pomaže da dobro započnemo Ligu konferencija, ali takođe pomaže i unutar same ekipe da shvatimo ko smo, šta treba da budemo i šta je to što moramo da nastavimo da negujemo“, naglasio je Svenson.