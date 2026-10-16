Zvezdin sledeći rival u Evropi puca od samopouzdanja: Možemo da osvojimo Ligu konferencije

Meč na Parkenu bio je posebno emotivan za meksičkog desnog beka Rodriga Ueskasa , koji je odigrao poslednjih dvadesetak minuta nakon što je punih godinu dana pauzirao zbog teške povrede prednnjeg ukrštenih ligamenata. Posle poslednjeg zvižduka, 23-godišnji fudbaler nije oklevao da naglas izgovori najsmelije ciljeve. "Bićemo šampioni i osvojićemo duplu krunu. Zapravo, osvojićemo triplu krunu zajedno sa Ligom konferencije! Borimo se da osvojimo sve. Biće nam potrebni svi igrači, kompletan stručni štab i navijači, ali ići ćemo do kraja. Naravno da možemo da osvojimo Ligu konferencije" , samouveren je bio Ueskas .

Jedan od novinara direktno ga je upitao - da li misliš da možete da osvojite Ligu konferencije, na šta je 23-godišnjak bez okolišanja odgovorio.

"Naravno. Sve je moguće i mi ćemo se boriti sa svim što imamo", zaključio je Ueskas.

Sa nešto umerenijim, ali podjednako jasnim stavom govorio je i šef stručnog štaba Bo Svenson.

"Imamo zacrtan cilj da napravimo razliku u tri takmičenja, a pobede poput ove nam pomažu u tome. Jedna je stvar to što nam pomaže da dobro započnemo Ligu konferencija, ali takođe pomaže i unutar same ekipe da shvatimo ko smo, šta treba da budemo i šta je to što moramo da nastavimo da negujemo“, naglasio je Svenson.