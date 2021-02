Godinama, pa i decenijama, Denver je slovio za košarkašku provinciju u SAD. Nikada, ni u ABA, ni u NBA eri, Nagetsi nisu stigli bar do konferencijske titule, već samo do naslova prvaka divizije (2 u ABA i 9 u NBA). Nijedan "zlatni grumen" nije se "dokotorljao" do pehara MVP. A nije da nije bilo zvezda u timu iz Kolorada, od Dena Ajsela, Dejvida Tompsona, Aleksa Ingliša, Dikembea Mutomba, do Karmela Entonija, Alena Ajversona i još nekolicine momaka koji su, svako u svoje vreme, ispostaviće se bezuspešno pokušavali da Denver na duže izmeste u vrh NBA.

A onda je 2015. stigao Nikola Jokić, momak čije punu vrednosti tada niko, ne samo u NBA, nije mogao da proceni, čak ni svojevremeno pomoćnik generalnog menadžera Nagetsa Arturas Karnišovas, koji je bio uporan da se 2014. godine sa 41. pozicije izabere Srbin (Denver je na tom draftu sa 11. mesta birao Daga Mekdermota, pa ga prosledio u Čikago za 16. pika Jusufa Nurkića, 19. pika Gerija Herisa, Entonija Rendolfa i pravo na izbor u drugoj rundi 2015.). Ali, svesni da imaju ogroman dijamant, Nagetsi su krenuli da ga bruse. Polako i pažljivo. Iz sezone u sezonu. Pretvarali su ga u brilijant čiji sjaj mu je sve više osvetljava put ka MVP nagradi na kojem Nikola ruši silne NBA rekorde.

IZBOR UREDNIKA

Poslednji je ovaj "lokalni", ili regionalni, kako se kome više sviđa. U subotu uveče, protiv Sakramenta, postao je prvi igrač iz bivše SFRJ koji je na jednom NBA meču ubacio 50 poena, ali i tek četvrti izdanak evropskog košarkaškog rasadanika kome je to pošlo za rukom, posle Tonija Parkera (55 poena), Dirka Novickog (53 poena) i Janisa Adetokunba (52).

Ujedno tek je sedmi igrač Nagetsa u društvu "50", posle rekordera franšize Dejdvida Tompsona (73), Majkla Adamsa (54), Aleksa Ingliša (54), Alena Ajversona (51), Mahmuda Abdul Raufa (51), Kikija Vanderveja (51) i Karmela Entonija (50).

"Imali smo nekolicinu mladih momaka u igri. Trudio sam se da im malo pomognem. Ne znam da li sam uradio dobro", kao uvek, ni posle poraza od Kingsa, nije Nikola isticao nevereovatan lični učinak u kome su mu nedostajala dva skoka do 46. tripl-dabla u karijeri.

Nikola Jokić (©AFP)

Ali, nije promašio 21. dabl-dabl ove sezone u 22 utakmice. Trenutno je na impresivnom proseku od 27,2 poena, 11,5 skokova, 8,6 asistencija, 1,7 ukradenih lopti uz skoro 57 odsto uspešnosti šuta iz igre (39,2 odsto u šutu za tri poena), što je iznad brojki Lebrona Džejmsa (25,3 poena, 7,7 skokova, 7,8 asistencija), Janisa Adetokunba (27,1 poena, 11,2 skokova, 5,8 asistencija), Džoela Embida (29,3 poena, 10,7 skokova, 2,7 asistencija) i ostalih pretendenata na MVP pehar. Prvi je centar posle 46 godina i Karima Abdula Džabara koji je na jednom meču vezao bar 50 poena i 10 asistencija.

"Daleko impresivnije od 50 poena, 12 asistencija i 8 skokova je njegov pristup, način razmišljanja, liderstvo. Znao je da smo imali manje ljudi (u rotaciji), shvatio koliko je važna njegova igra. Izašao je na teren i odradio posao. Ne zanimaju ga rekordi. Jedino do čega mu je stalo su pobede", pojasnio je trener Majk Meloun zapravo zašto se Jokić izdvaja od većine zvezda i zašto ga mnogobrojne NBA legende s pravom smatraju za najozbiljnijeg kandidata za MVP nagradu, bez obzira na lošiji učinak Denvera od očekivanog.

A šta o svemu tome misli Nikola?

"Ne razmišljam o MVP nagradi", kratko je odgovorio posle poraza od Kingsa čiji se konačan rezultat neće dugo pamtiti, već njegovih 50 poena, prvih koji je postigao jedan košarkaš sa ovih prostora, a u NBA ih je za više od tri decenije igralo "bezbroj"...

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com