Adelman nakon Denverove premijere: Ostali moraju da preuzmu odgovornost

Prva utakmica Denvera u sezoni bila je ujedno i novi susret Nikole Jokića sa njegovim glavnim rivalom u trci za MVP priznanje prethodne tri godine, Šejom Gildžesom Aleksanderom. Tim Dejvida Adelmana držao je rezultatski priključak sve do završnice treće deonice, ali je Oklahoma u poslednjoj četvrtini uspela da ode na dvocifrenu prednost koju je sačuvala do kraja utakmice.

Ni Nikola Jokić nije imao svoje veče. Srpski centar bio je daleko od prepoznatljivog izdanja, a utakmicu je završio sa svega 13 poena, uz skroman šut iz igre (5/19).