Adelman nakon Denverove premijere: Ostali moraju da preuzmu odgovornost
Vreme čitanja: 2min | pet. 23.10.26. | 09:04
Skromno izdanje Nikole Jokića na otvaranju nove sezone, svega 13 poena uz šut iz igre 5/19
Prva utakmica Denvera u sezoni bila je ujedno i novi susret Nikole Jokića sa njegovim glavnim rivalom u trci za MVP priznanje prethodne tri godine, Šejom Gildžesom Aleksanderom. Tim Dejvida Adelmana držao je rezultatski priključak sve do završnice treće deonice, ali je Oklahoma u poslednjoj četvrtini uspela da ode na dvocifrenu prednost koju je sačuvala do kraja utakmice.
Ni Nikola Jokić nije imao svoje veče. Srpski centar bio je daleko od prepoznatljivog izdanja, a utakmicu je završio sa svega 13 poena, uz skroman šut iz igre (5/19).
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Iako srpski centar nije imao najbolje veče protiv Oklahome, Adelman nije želeo da svu odgovornost svali na leđa glavne zvezde tima.
"Ostali moraju da preuzmu odgovornost. Kada protivnik toliko pažnje posvećuje našim najboljim igračima, neko drugi mora da iskoristi prostor i pogađa šuteve. Nije važno ko je na terenu, a ko nije, morate da imate poverenja u saigrače. U NBA ligi prednost ima onaj ko je slobodan, posebno protiv ovakvog protivnika. Ako odbijate otvorene šuteve i krećete u prodor, samo ulazite u njihovu odbranu, a govorimo o najboljoj odbrani u ligi".
Trener Denvera osvrnuo se i na greške svojih izabranika, istakavši da problem nije bio u zalaganju, već u odlukama koje su donosili na terenu.
"Svima se tokom sezone dogodi loše šutersko veče. Tada igrači pokušavaju da rešavaju stvari individualno, umesto da se oslone na dodavanja, što dovodi do grešaka. Nastavićemo da radimo na tome. Momci su pokazali veliku želju i borili se, ali jednostavno nisu odigrali dobro".
Već u subotu, Denver će imati priliku da upiše prvu pobedu u sezoni protiv Nju Orleansa.