Popularni Grik Frik je pre par večeri imao izuzetan okršaj sa Kevinom Durentom, sada je glavnu reč u Bruklinu vodio Kajri Irving, ali je ishod ponovo bio isti: Milvoki je predvođen grčkim reprezentativcem nadigrao Netse i prišao im na dve pobede u borbi za što bolju poziciju pred doigravanje (124:118). Drugoplasirana četa Stiva Neša ima 43 trijumfa dok su Baksi na 41, pritom imaju i meč manje.

Nije večeras Netsima pomogli ni 20 ubačenih trojki, još jednom se pokazalo koliko je kontrola skoka bitna, a večeras su u tom segmentu konce u potpunosti držali domaći košarkaši (55:39, 15:6 u napadu).

Često su se ekipe smenjivale u vođstvu, ali je Milvoki uglavnom bio u prednosti, na kraju je serijom 11:0 sredinom odlučujućeg perioda slomio rivala i upisao vrednu pobedu.

Janis Adetokunbo je meč završio sa 36 poena i 12 skokova, dok je sa druge strane Kajri Irving ubacio dva više. Podsetimo da je pre par večeri Grk brojao do 49, dok je sa druge strane Kevin Durent dominirao sa 42 poena, bivši igrač Oklahome i Golden Stejta je večeras postigao 10 manje. Janisa je pratio Džru Holidej, koji je za dva skoka bio udaljen od tripl-dabl (23p, 10as), Kris Midlton je ubacio 23 poena, 14 je dodao Brin Forbs, dok je Donte Divinćenco brojao do 10, ali uz 15 uhvaćenih lopti. Na 80 poena tandema Irving-Durent 12 je dodao Džo Heris, po 10 su ubacili Džef Grin i doskorašnji košarkaš moskovskog CSKA Majk Džejms, ali je ostatak ekipe dodao svega 16 poena.

Čudan meč odigran je u Ohaju, gde je Klivlend ugostio Finiks. Sansi su u meč ušli kao veliki favorit, jedan su od najboljih timova lige ove sezone, dok su Kavalirsi večerašnji okršaj dočekali sa šest vezanih poraza. Ipak, domaćin je pružio sjajan otpor tokom regularnih 48 minuta, pa se izborio za dodatnih pet, ali je u nastavku igrala samo jedna ekipa. Finiks je produžetak dobio sa 20:4, pa je na kraju upisao i četvrtu vezanu recku (47. ove sezone) - 134:118.

Gosti iz Arizone su vodili većim delom susreta, ali je domaćin odličnom igrom u završnici uspeo da izbori produžetak. Ipak, dodatnih pet minuta Sansi su otvorili serijom 15:0, te je pitanje pobednika vrlo brzo bilo rešeno.

Meč je obeležio mladi bek Klivlenda Ajzak Okoro, koji je postavio rekord karijere u poenima i asistencijama. Sa 32 poena postao je sedmi ruki koji je u tekućoj sezoni prebacio marginu od 30, a bio je perfektan sa linije za slobodna bacanja (9/9), što je od novajlija Kavalirsa pošlo za rukom samo Kajriju Irvingu pre devet godina. Meč je okončao i sa šest završnih dodavanja. Ispratio ga je odlični Kolin Sekston sa 29 poena (7sk, 7as), 17 je dodao Džeret Alen, dok je Džedi Osman brojao do 16. Pobednički sastav je sa 31 poenom predvodio Devin Buker, Kris Pol je dodao 23 poena i 16 asistencija, dok je 22 ubacio Mikal Bridžis. Deandre Ejton je dodao 15, dok je 11 postigao Frenk Kaminski.

Dalas je nastavio sa odličnim partijama, upisao je u Majamiju četvrtu pobedu na poslednjih pet mečeva i došao do skora 37-28, koji ga stavlja na šesto mesto zapadne konferencije. Slavio je na Floridi sa ubedljivih 127:113 i tako Hitu naneo 31. poraz u sezoni (35 pobeda).

Susret je bio rešen već na ulasku u poslednjih 12 minuta, kako su gosti imali višak od 21 poena, pa je Majami uspeo samo da ublaži poraz u četvrtom kvartalu.

Susret je obeležio Tim Hardavej Džunior, koji je imao jedno od boljih šuterskih izdanja u karijeri. Ubacio je čak 10 trojki, meč završio sa 36 poena, pa je u senku bacio i novo vrhunsko izdanje Luke Dončića. Slovenački reprezentativac je postigao 23 poena, uz 12 skokova, dok su mu samo dve asistencije nedostajale za novi tripl-dabl. Ispratili su ih Džejlen Branon sa 19, Džoš Ričardson sa 17 i Dorijan Fini Smit sa 12 poena, Boban Marjanović nije kročio na parket.

Sa druge strane su do 19 brojali Dankan Robinson i Goran Dragić, pola koša manje ubacio je Ariza, po 14 poena dodali su Kendrik Nan i Gejb Vinsent, dok je Bem Adebajo bio na skok od tripl-dabla (po 11 poena i asistencija). Nedostajao je Majamiju Džimi Batler, dok Nemanja Bjelica ponovo nije dobio minute.

Stef Kari je večeras postao igrač koji je najbrže u toku jedne sezone uspeo da dobaci do margine od 300 ubačenih trojki. Postigao ih je osam u Nju Orleansu, ali to nije bilo dovoljno za trijumf, Pelikansi su posle preokreta u završnici slavili - 108:103.

Imali su i devet poena prednosti na pet minuta do kraja gosti, ali se domaćin nije predavao. Stigao je do preokreta, a onda serijom realizovanih slobodnih bacanja i rešio pitanje pobednika. Izostali su Karijevi poeni u završnici, pa je ekipa Stena van Gandija serijom 8:0 u poslednjem minutu stigla do trijumfa.

Lonzo Bol je u pobedničkom sastavu izjednačio rekord karijere, ubacio je 33 poena Voriorsima. Ispratio ga je Zajon Vilijamson sa 23 poena i 12 skokova (7as), dok je 14 dodao Erik Bledso. Dvocifreni i Brendon Ingram sa 13, kao i Nadži Maršal sa 10. Kari je sa druge strane ubacio 37 poena, uspeo je da ga isprati samo Endru Vigins, koji je ubacio 26. Grin je flertovao sa tripl-dablom, utakmicu je završio sa sedam poena, 12 skokova i devet asistencija.

NBA

Sreda

Klivlend - Finiks 118:134 (114:114) /posle produžetka/

/Okoro 32 - Buker 31/

Detroit - Šarlot 99:102

/Dijalo 35 - Bol 23/

Milvoki - Bruklin 124:118

/Adetokunbo 36 - Irving 38/

Majami - Dalas 113:127

/Robinson, Dragić 19 - Hardavej 36/

Nju Orleans - Golden Stejt 108:103

/Bol 33 - Kari 37/

Oklahoma - Sakramento 99:103

/Bejzli 24 - Hild 18/

LA Klipers - Toronto (u toku)