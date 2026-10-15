Alimpijević: Mučimo se zbog rasporeda i napornog ritma

Raspored je zgusnut, ritam je naporan. "Iz svlačionice smo se vratili sa drugačijim pristupom. Oni su, za razliku od nas, nastavili da igraju na pravi način i imali su više energije. Nedostatak igrača u rotaciji i manjak energije doveli su do ovakvog rezultata. Jasno je da je problem sa energijom posledica nedostatka igrača. Očigledno je da se mučimo zbog ovako napornog ritma i rasporeda utakmica" .

Selektor reprezentacije Srbije analizirao je meč u Bugarskoj. "Pre svega, čestitam Hapoelu i treneru Dimitrisu Itudisu na pobedi. Zaslužili su je. Iskreno, protiv ovakvog protivnika imali smo dovoljno energije samo za 20 minuta. Čak i da smo dobili poslednju četvrtinu, to ne bi ništa promenilo jer je utakmica već bila rešena. Povremeno smo u prvom poluvremenu igrali dobru košarku i bili u igri. Nemam šta da zamerim našoj igri u prvom poluvremenu, znamo koliko je Hapoel kvalitetan tim. Međutim, treća četvrtina bila je drugačija i odigrali smo je veoma loše" , započeo je.

Međutim, nije vreme za dramu.

"Za sada sve ide prema planu. Vidimo da svaki tim ima uspone i padove. Po mom mišljenju, Hapoel je jedan od četiri kandidata za titulu. To je, naravno, moje mišljenje. Panatinaikos, Hapoel, Dubai i Olimpijakos... To su četiri ekipe koje su potrošile najviše novca. Naravno, tu su i veoma važni klubovi poput Fenerbahčea i Efesa. Iskreno, nije važno da li smo danas izgubili sa pet ili 15 poena razlike. U završnici smo videli da ne možemo da pobedimo, pa smo iskoristili priliku da odmorimo neke igrače. Za sada sve ide prema planu. U petak nas kod kuće očekuje veoma važna utakmica protiv Bajerna".

19.45 (1,15) Fenerbahče (20,00) Partizan Mozzart Bet (6,50)

U Evroligi skor nije loš, ali u domaćem šampionatu jeste.

"Razlika između nas i timova koje sam upravo naveo veoma je velika. To nije nikakva tajna, svi su toga svesni. Na tržištu smo mogli aktivno da učestvujemo tek od 26. juna. Naša situacija je drugačija, ali imamo svoje ciljeve. U ovoj ligi smo da bismo igrali dobru košarku. Sezonu smo počeli skorom 2-3 i mislim da to nije toliko loše. Ipak, u turskom prvenstvu morali smo da budemo mnogo bolji. To je sasvim jasno".

Sledi meč sa minhenskim Bajernom kod kuće.

"Bar nismo nekim igračima nametnuli preveliku minutažu, što je jedina pozitivna stvar večeras. Verujem da možemo da odigramo mnogo bolje protiv Bajerna na svom terenu. Ta utakmica će nam biti veoma važna", zaključio je.