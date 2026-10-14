Bešiktaš nemoćan u Sofiji: Ne može se na Hapoel bez šuta i odbrane

Kad ne ide šut za tri poena, onda Bešiktašu ništa ne pomaže. Takva su ekipa izgleda, gde kada se opuste ruke i namesti šut spolja, ne možete im ništa, što su pokazali Baskoniji u Španiji i Makabiju u Beogradu.

Imaju i drugih oružja naravno, ali to im je najjače i kada se puška zapuši, onda od velikog broja poena i neke dobre košarke nema. Imali su iz reketa na početku odličan doprinos od Anta Žižića jer je Hrvat igrao vrhunski, kao u najboljim danima, posle se nadovezao i Gebrijel i delovalo je to fino. Parirali su domaćinu u Sofiji u svakom segmentu igre uglavnom, zbog čega je i razlika posle prve četvrtine i na poluvremenu bila tek četiri poena, ali su se onda u potpunosti raspali u trećoj deonici.

Hapoel nije šutirao previše spolja, ali u trećoj četvrtini pogodili su gotovo sve, posebno Blejkni koji je kao mikrotalasna. Brzo mu je potrebno da se zagreje i kada se 'zapali', onda mu niko ne može ništa, što su već mnogi timovi osetili ove sezone. Osetio je sada i Bešiktaš tu njegovu moć i šutersku rapsodiju, pa je brzo Hapoel otišao na dvocifrenu prednost, koja je samo rasla. Ništa nije išlo gostima od ruke, ništa nisu mogli da odbrane i pred poslednjih deset minuta imali su 16 poena zaostatka. To je značilo i ujedno zbog Mozzart Relax da je tada mogao da se zaokruži kec i da se uživa do kraja utakmice.

Raslo je to još više, Novel je zaradio petu ličnu u jednom trenutku i u potpunosti se sve raspalo za crno-bele iz Istanbula. Pokušavali su Vilbekin i ekipa makar malo da vrate život u ovaj meč, da barem probaju da prepolove zaostatak, ali ništa nije mogao ni frustrirani Alimpijević da uradi. Svaki put kada bi delovalo da im ide dobro, neko iz Hapoela pogodi trojku, pa odigra dobru odbranu i svi pokušaji padnu u vodu. Nije imao tim iz Tel Aviva problema da održi višak i dođe do jedne relativno lake pobede.

Do trijumfa su ih predvodili Brajant i Micić sa po 16, Blejkni, Kofi i Ledej sa po 15 poena. Kod Bešiktaša su se istakli Žižić sa 17 poena, sedam skokova i četiri asistencije, Omoruji sa 12 i Gebrijel sa deset poena.

EVROLIGA - 5. kolo

Utorak

Fenerbahče - Žalgiris 99:80

/Šilds 17 - Edvards 20/

Asvel - Crvena zvezda 82:84

/Gah 19 - Moneke 18/

Barselona - Makabi Tel Aviv u toku

Partizan Mozzart Bet - Panatinaikos 55:72

/Hejs 10 - Hejs Dejvis 14/

Baskonija - Dubai 79:93

/Sedekerskis 13 - Petrušev 17/

Olimpija Milano - Real Madrid 89:98

/Bolmaro 21 - Maledon 16/

Valensija - Olimpijakos 97:102

/Mirotić 19 - Montero 26/

Sreda

Hapoel Tel Aviv - Bešiktaš 100:82

/Brajant, Micić 16 - Žižić 17/

Efes - Bajern /u toku/

20.45: (1,45) Pariz (16,0) Virtus Bolonja (3,20)

*** Kvote su podložne promenama