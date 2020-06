Bertomeu: Panatinaikos već registrovan za sledeću sezonu Evrolige

Ako pitate Đordija Bertomeua, Panatinaikos će igrati sledeće sezone u Evroligi.

Prvi čovek ovog takmičenja pričao je o javnoj želji Panatinaikosa da napusti Evroligu i o kritikama koje je dobio od Dimitrisa Janakopulosa.

Janakopulos je rekao da je Evroliga dostigla nultu tačku i naveo je Bertomeua kao glavnog krivca za to. Evo kakav je Bertomeu imao odgovor...

"Moramo da poštujemo Dimitrisovo mišljenje. Šta god da odluči mora da bude poštovano jer je on vlasnik kluba, a porodica Janakopulos je dala mnogo klubu i košarci generalno. To zaslužuje sav moj repsekt i poštovanje košarkaške porodice. Takođe, poznajemo Manosa odlično i siguran sam da će on voditi klub na najbolji mogući način. Liga i ostatak klubova su tu da mu pomognu na svaki mogući način, ako je to potrebno", rekao je Bertomeu.

Veliko je pitanje koje visi u vazduhu - da li će Panatinaikos igrati u Evroligi u sezoni 2020/2021?

"Panatinaikos je, kao i ostalih 10 klubova, automatski registrovan za sledeću sezonu jer ima stalnu licencu. Svakog leta oni samo treba da nas informišu o promenama koje su vezane za sledeću sezonu. Gledajući globalnu situaciju, moramo da razumemo da će možda biti odlaganja u ovoj proceduri jer postoji mnogo nesigurnosti na stolu, a mnogi timovi nisu kompletirali planove. Ali, da jasno odgovorim na pitanje, Panatinaikos je već registrovan da nastupa u sledećoj sezoni Evrolige", rekao je Bertomeu.

Prvi čovek Evrolige prokomentarisao zašto je Panatinaikos tražio da izađe iz Evrolige.

"Ne znam razloge. Finansijski podaci i svi metodi koji se koriste pokazuju povećanje lige, broja navijača, TV publike... Sve je to kontrast sa njegovim izjavama. Znam da ima uvek spekulacija, ali, nikada neću ući u raspravu. Kada pričamo o pismu, Panatinaikos zna vrlo dobro šta moraju da urade ukoliko žele da odu iz Evrolige. Zahtevi su kristalno jasni i isti su za svaki klub", rekao je Bertomeu.

Kakva bi bila procedura za tim koji bi eventualno zamenio Panatinaikos ako Zeleni odu iz Evrolige? Virtus je glavni kandidat, šansu ima i Partizan ako se to dogodi...

"Ima mnogo timova koji imaju ambiciju da igraju Evroligu. Kakogod, trenutno ta radna pretpostavka nije scenario koji proučavamo. Panatinaikos je klub koji pripada Evroligi i on je sa nama. Zbog njegove tradicije, istorije i navijača", rekao je Bertomeu.

