Crnogorski derbi u polufinalu ABA lige. Mora da bude zanimljivo. Ako slušamo igrače, biće znoja, možda i krvi. Borba je velika, ulog je finale Jadrana. Tajni nema, karte su otvorene, sve se zna, samo se čeka sudijski zvižduk pa da krene košarkaško pesničenje bez zastajkivanja. Kreće ono najzanimljivije, ono što se čeka cele sezone.

Budućnost poseduje prednost domaćeg terena u ovoj seriji i to bi zaista mogla da bude prednost, bez obzira na to što nema navijača. Podatak koji svakako treba znati pred ovaj obračun: Mornar nikada u ABA ligi nije pobedio Budućnost u gostima! U Podgorici je rezultat 5:0 za Plave. I to je nešto na šta Dejan Milojević i njegovi igrači zaista mogu da računaju kao opipljivu prednost.

Drugačije je što će ovo biti prvi njihov sudar van ligaškog dela, tako da je sada ulog značajno veći, Budućnost je sve vreme "znala" da će u plej-of, propustila je šansu da bude prva pa je zauzela drugo mesto, dok je Mornar u jednom momentu bio čak i prežaljen, ali je uspeo da se vrati i uvuče u plej-of čak sa treće pozicije.

Naravno, s obbzirom na to da se radi o timovima iz iste zemlje, odlično se poznaju, a put im se ukrstio ove sezone četiri puta. Čak su i u Evrokupu bili u istoj grupi sticajem okolnosti. A skor je ukupno - 3:1 za Mornar. E, to je već podatak koji Mihailu Pavićeviću i njegovim izabranicima daje veliku dozu samopouzdanja. Poslednji meč igrali su pre oko dve sedmice kada je Mornar slavio u Baru sa 100:92 i tako dao sebi šansu da uopšte uđe u plej-of.

O predstojećoj seriji možda je najjasnije govorio Tejlor Smit, košarkaš Mornara.

"Biće to rat. Ovo rivalstvo ima bogatu istoriju. Očekujem fizičku utakmicu, biće dosta posekotina, krvi, znoja... Biće jako, a mi smo spremni - svi smo spremni za ovaj rat", objasnio je Smit.

Budućnost je ove sezone krenula sa Petrom Mijovićem na klupi, on je učestvovao u stvaranju tima, ali je u jednom momentu prepustio poziciju Dejanu Milojeviću i biće ovo srpskom strategu možda i prvi put da vodi mečeve u kojima je pod rezultatskim imperativom. U Megi je fokus ipak bio na razvoju mladih igrača.

"Sam plasman u plej-of, drugo mesto koje je moglo biti i prvo, je dobar rezultat, ali time se sigurno nećemo zadovoljiti. Mi želimo prvo da prođemo u finale, a ukoliko prođemo, želimo i da osvojimo titulu. Sportski je nadati se i svako od nas ima najveće sportske ambicije. Kao što smo se nadali da možemo da osvojimo Evrokup, tako se sada nadamo da možemo da osvojimo ABA ligu. Meni je jedino bitno, a to stalno ponavljam, da moj tim da sve od sebe i da vidimo za šta će to biti dovoljno. Moramo biti defanzivno čvrsti jer titule uglavnom osvaja odbrana", rekao je Milojević.

Kroz celu sezonu pogonska snaga Budućnosti su svakako Džastin Kobs i Nikola Ivanović, dok su se i Vili Rid na petici, te Melvin Edžim na trojci, pokazali kao izuzetno korisni igrači. Budućnost je u završnici bila favorit da prođe u polufinale sa prvog mesta i tako bi išla na Igokeu, ali je prosula prednost što je Crvena zvezda iskoristila, pa se upravo porazom Plavih u Baru došlo do ovog crnogorskog obračuna.

O njemu je pričao kombo-bek Petar Popović.

"Za ovo smo se spremali cele godine. Mornar ima izuzetne individualce, ali su veoma jaki i kao tim, što se videlo i u prethodnom našem meču. Međutim, igramo na domaćem terenu i to moramo da iskoristimo da ostvarimo veoma važnu pobedu", rekao je Petar Popović.

Šta tek reći o Mornaru?

Još od priprema i pobede Barana protiv Partizana bilo je jasno da će biti svima kamenčić u cipeli. I to se i potvrdilo posle starta lige, sve do momenta kada je uzavreli Mornar bio tim sa najboljom formom u ligi. Mihailo Pavićević je neskriveno najavljivao pohod na prvo mesto, potpuno s pravom.

A, onda su se dogodile povrede nosilaca. Džejkob Pulen i Ajzea Vajthed su morali da izosaju zbog povreda, ovaj drugi i zbog virusa korona, pa je Mornarova sezona počela da tone. Sve do momenta kada je moglo da se nagovesti da Barane nećemo ni gledati u plej-ofu.

“Ovo je najveći uspeh Mornara od kada se takmiči u ABA ligi, ali da smo imali sreće, da nije bilo povreda i bolesti, sada bismo pričali o još većim dometima ove ekipe. I sad stojim kod izjave da bismo se, da nije bilo pehova, borili za prvo mesto, jer igrali smo tako da sam se samo trudio da ne zasmetam igračima, da im nešto ne pokvarim. Pej-of je ono za šta čovek živi, zbog čega mukotrpno radi. Uvek kažem svojim igračima da se zadnje broji. Ko vas pita šta bilo pre toga i kao da je to uopšte bitno”, jasan je Pavićević.

Ipak, na vremesu se vratili i sada su im šanse podjednake kao i preostalim učesnicima same završnice. Neko ko jako dobro poznaje protivnika Mornara je svakako Nemanja Gordić, čovek koji je ranije uz Nikolu Ivanovića odveo Budućnost u Evroligu.

"Imam dosta iskustva u plej-ofu, drugačije je nego u regularnom delu sezone. Jači je intenzitet, ulog je veliki... Budućnost ima odličnu sezonu, znaju se ciljevi kluba, ali i mi imamo dosta toga da ponudimo i verujem da možemo da budemo dostojan rival", rekao je Gordić, jasno stavljajući ulogu favorita na ramena Plavih.

Neka bude znoja, krvi naravno nikako ne treba, a dobre košarke će sigurno biti. Kreće crnogorski obračun u polufinalu ABA lige.

POLUFINALE ABA LIGE

3. maj: Budućnost - Mornar

5. maj: Mornar - Budućnost

11. maj: Budućnost - Mornar*