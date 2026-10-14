Bivši košarkaši Zvezde predvodili Kluž do nove pobede u Evrokupu, agonija Cedevite se nastavlja

Da će Kluž morati malo da se pomuči, nagovestio je već početak utakmice. Domaćini su prvu četvrtinu završili sa deset poena prednosti, nakon što su serijom 19:3 uspeli da se odvoje od rivala. Ipak, Kluž je u drugoj deonici pronašao pravi ritam i postepeno topio zaostatak, da bi Uroš Plavšić minut pre odlaska na odmor doneo gostima preokret i vođstvo od 39:38.

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Domaćini su držali korak koliko su mogli, ali kada je Kluž početkom poslednje četvrtine prvi put stigao do osetnije dvocifrene prednosti, povratka više nije bilo. Upravo je u tim trenucima zablistao Plavšić, koji je za svega tri minuta postigao devet poena i pomogao svojoj ekipi da četiri minuta pre kraja ode na velikih 18 razlike.

Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je Džavonte Smart sa 20 poena, pet asistencija i četiri skoka, dok je Plavšić utakmicu završio sa 16 poena i osam skokova. Za domaćina istakao se Majk Kafi sa 13 poena.