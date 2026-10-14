Bivši košarkaši Zvezde predvodili Kluž do nove pobede u Evrokupu, agonija Cedevite se nastavlja
Vreme čitanja: 3min | sre. 14.10.26. | 20:52
Uroš Plavšić i Džavonte Smart bili su najzaslužniji za trijumf rumunskog tima na gostovanju u Litvaniji
Kluž je treće kolo Evrokupa dočekao na začelju grupe B, iako je, baš kao i ostali rivali, imao po jednu pobedu i poraz. Razlog je bio katastrofalan početak sezone i ubedljiv poraz od Maksima Rome (89:55), koji je rumunsku ekipu zakucao za dno tabele. Trijumf protiv Venecije u narednom kolu popravio je utisak, ali zbog loše koš razlike nije doneo pomak na tabeli.
Ipak, kako sezona odmiče, Kluž izgleda sve bolje. Pored Venecije savladali su i Beč u ABA ligi, dok su ozbiljan otpor pružili i aktuelnom šampionu regionalnog takmičenja i evroligašu Dubaiju. Džavonte Smart predvodi napad Kluža, dok Uroš Plavšić od starta sezone ima veliki doprinos pod košem. Upravo njih dvojica bili su među najzaslužnijima i za današnji trijumf na gostovanju protiv Šiauljaj - 93:75
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Da će Kluž morati malo da se pomuči, nagovestio je već početak utakmice. Domaćini su prvu četvrtinu završili sa deset poena prednosti, nakon što su serijom 19:3 uspeli da se odvoje od rivala. Ipak, Kluž je u drugoj deonici pronašao pravi ritam i postepeno topio zaostatak, da bi Uroš Plavšić minut pre odlaska na odmor doneo gostima preokret i vođstvo od 39:38.
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Domaćini su držali korak koliko su mogli, ali kada je Kluž početkom poslednje četvrtine prvi put stigao do osetnije dvocifrene prednosti, povratka više nije bilo. Upravo je u tim trenucima zablistao Plavšić, koji je za svega tri minuta postigao devet poena i pomogao svojoj ekipi da četiri minuta pre kraja ode na velikih 18 razlike.
Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je Džavonte Smart sa 20 poena, pet asistencija i četiri skoka, dok je Plavšić utakmicu završio sa 16 poena i osam skokova. Za domaćina istakao se Majk Kafi sa 13 poena.
Sa druge strane, nastavila se agonija Cedevite Olimpije u Evrokupu, pošto je tim iz Ljubljane poražen i na gostovanju u Rigi 89:79. Ekipa Zvezdana Mitrovića od početka sezone ostvarila je samo jednu pobedu, protiv Cibone u ABA ligi, dok je poraz u Letoniji ostavio Ljubljančane bez trijumfa i nakon tri kola evropskog takmičenja. Sada im je presudio klub osnovan pre samo tri godine, koji ove sezone prvi put nastupa u Evrokupu.
Već od starta su domaćini dominantno krenuli, a početkom treće četvrtine stigli su do čak 21 poena prednosti, što je čini se konačno probudilo goste. Usledila je serija Cedevite Olimpije od 12:0, koju su trojkama otvorili David Skara i Entoni Kovan, pa su Ljubljančani uspeli da smanje zaostatak na jednocifren broj poena. Ipak, ispostavilo se da je to bilo sve od njihovog pokušaja povratka. Riga je ponovo preuzela kontrolu nad utakmicom i do kraja nije dozvolila gostima da ozbiljnije zaprete.
Najefikasniji kod domaćina bio je Tajler Vahl sa 21 poenom i sedam skokova, dok su Martinas Varnas i Toni Perkins dodali po 17. Kod Ljubljančana Kovan je dodao 23, a po 14 su ubacili Urban Kroflič i Rihards Lomzas.