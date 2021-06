Nije Atlanta mogla da se osloni na povređenog Treja Janga u četvrtoj utakmici finala Istoka protiv Milvokija. Ali jeste na Bogdana Bogdanovića koji je sa 20 poena, uz Lua Vilijamsa i Kemerona Rediša sagradio temelj za pobedu Hoksa i izjednačenje u seriji na 2-2.

"Do pred samu utakmicu nismo znali da li će Tre da igra. Kada smo gledali greške iz trećeg meča shvatili smo da nije bio dovoljno dobar protok lopte. Da je Tre igrao imali bismo isti plan za ovu, da se lopta kreće, da imamo više ulaza. Kada smo shvatili da ne igra, imali smo Lua i bili smo sigurni u njega. On je naš veteran, drži svlačionicu, pravi je lider. Uvek to radi kada treba, uvek je tu za nas i zahvalni smo što ga imamo", rekao je Bogdan posle meča u kojem je još jednom preuzeo ulogu lidera.

Nije bilo lako, ali...

"Živim za ove trenutke. Zahvalan sam i cenim svaki minut na terenu. Znam da je teško da se dođe do ovog nivoa košarke, do finala. Sve je teško sada. Sve je u glavi i morate da nosite sa tim i uživate u svakom trenutku. Ne razmišljam mnogo o svojoj igri, samo tražim načine da pobedimo. na kraju, doći će moja igra dokle god igramo dobro kao tim, a imamo mnogo talenta i svako veče može neko drugi da iskoči. Kem Rediš je sada bio ta razlika. Teško je da ne igraš cele godine i onda u finalu uskočiš u rotaciju i pogađaš teške šuteve", dodaje Bogdan koji je trenutno u plej-ofu na proseku od 12,8 poena, 4,3 skoka, 2,8 asistemcija, 1,6 ukradenih lopti za 32,7 minuta na terenu.

Peti meč dva tima će odigrati u petak (2.30) po srednjevropskom vremenu u Milvokiju.