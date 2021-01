Košarkaši Atlante poraženi su na svom terenu od Klivlenda 91:96 (35:25, 21:19, 18:26, 17:26). Tim našeg reprezentativca Bogdana Bogdanovića je tokom treće četvrtine imao i 15 poena prednosti, ali je u neizvesnoj završnici ispustio peti ovosezonski trijumf pred raspoloženim Kolinom Sekstonom.

Domaćin je u prvoj deonici stigao do dvocifrene prednosti koju je potom uspeo da očuva u drugom kvartalu. Međutim, posle dobrog početka treće četvrtine u kojoj je Atlanta stigla do maksimalnih plus 15, usledila je serija gostiju 9:0 zasnovana na sjajnoj odbrani i potpuni povratak u igru.

Rivali su potpuno izjednačeni ušli u završnicu susreta, 48 sekundi pre kraja Bogdan Bogdanović je pogotkom za tri poena doneo izjednačenje (88:88), ali je Sekston trojkom vratio vođstvo Klivlendu. Usledio je promašaj Kolinsa, a nakon što je 10 sekundi pre kraja susreta i Bogdanović bio neprecizan, Sekston je sa linije penala overio pobedu gostiju.

Kolin Sekston je susret završio kao najefikasniji akter susreta sa 27 poena, dok je u Atlanti Hanter postigao 17. U redovima Jastrebova je bio zapažen i Kapela sa po 16 poena i skokova, dok je Bogdanović za 23 minuta na parketu postigao 11 poena uz dva skoka i dve asistencije.

Atlanta posle šest susreta ima četiri pobede i dva poraza, a isti učinak ostvario je i Klivlend.

Na narednom koraku Bogdanović i saigrači će u noći između ponedeljka i utorka doćekati Njujork Nikse, a iste večeri Klivlend će biti gost Orlanda.

Znatno slabiji učinak večeras je imao Aleksej Pokuševski, srpski košarkaš u redovima Oklahome koji se za 14 minuta na terenu nije upisao u strelce, ali je njegov tim na krilima Bazlija i Hila savladao Orlando 108:99.

NBA LIGA

Subota

Hjuston - Sakramento 102:94

/Vol 28 - Foks 23/

Nedelja

Indijana - Njujork 102:106

/Brogdon 33 - Baret 25/

Orlando - Oklahoma 99:108

/Vučević 30 - Bazli 19/

Filadelfija - Šarlot 127:112

/Heris 24 - Rozje 35/

Atlanta - Klivlend 91:96

/Hanter 17 - Sekston 27/

Nju Orleans - Toronto 120:116

/Ingram 31 - Vanvlit 27/