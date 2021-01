Pobedom nad Klivlendom (141:103), Boston je prekinuo dve serije - posle tri poraza upisao je novi trijumf, ali i okončao niz od tri slavlja Kavalirsa.

Raspoloženi domaćin je već sredinom prve deonice stigao do dvocifrene prednosti koja je potom rasla sve do završnice treće četvrtine u kojoj je Boston sjajnim ofanzivnim učinkom oslikanim kroz 41 postignuti poen imao čak i plus 41.

Ubedljivo vođstvo uticalo je da rivali u poslednji kvartal uđu rasterećeni, a Boston je veliku prednost uspeo da očuva do kraja susreta i ostvari devetu pobedu u 15 susreta.

Posebno raspoložen u redovima domaćina bio je Dželejn Braun sa 33 poena, a značajan doprinos pružio je i Voker sa 21 poenom.

Na drugoj strani, blede goste je predvodio Sekston sa 13 poena dok su trojica njegovih saigrača postigla po poen manje.

Novi test Seltikse očekuje već sutra na gostovanju Čikagu, a iste večeri će i Klivlend odmeriti snage sa Lejkersima.





Istovremeno kad i duel u Bostonu, utakmicu su odigrali i Orlando i Šarlot. Pitanje pobednika u neizvesnom susretu razrešeno je uz pregršt uzbuđenja i u poslednjim sekundama meča u kojima su gosti stigli do sedme pobede (107:104) u 16 susreta.

Domaćin je osam sekundi pre kraja trojkom Rosa stigao do izjednačenja, ali je Hejvard 0,7 sekundi pre kraja utakmice pogotkom razrešio pitanje pobednika.

Upravo Hejvard sa 39 poena bio je najzapaženiji igrač u Orlandu, dok je domaćina predvodio Vučević koji je ostvario dabl-dabl postigavši 22 poena uz 13 skokova.





NBA - REZULTATI

Boston - Orlando 141:103

/Braun 33 - Sekston 13/

Orlando - Šarlot 104:107

/Vučević 22 - Hejvard 39/

Milvoki - Atlanta u toku

San Antonio - Vašington u toku

Portland - Njujork u toku