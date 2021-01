Prema verovanju i predanju Božić je najradosniji hrišćanski praznik i dan kada se čuda događaju, a ako pitate ljude iz uprave, stručni štab i košarkaše Crvene zvezde šta su poželeli jedna od stavki bila bi - pobeda nad Fenerbahčeom (TV Sportklub, 19.00).

Crveno-beli su prvu fazu Evrolige završili sa šest pobeda iz sedamnaest kola, a kako se krug okrenuo sada je došao red da Fenerbahče dođe u Beograd kako bi se još jednom odmerile snage. Prvi susret ovih timova na otvaranju sezone pokazao je Zvezdinu ranjivost posle čega se ušlo u prvu doselekciju koja je, priznali su to prvi čovek kluba Nebojša Čović i najbliži saradnik Saše Obradovića Bogdan Karaičić, poremetila timsku hemiju i dovela do toga da rezultati budu ispod očekivanih.

Crvena zvezda je sada na novom početku i pod komandom Dejana Radonjića, koji je za samo nekoliko dana drugog mandata na Malom Kalemegdanu prošao put od najtežeg poraza u ABA ligi do toga da je uspeo značajno da podigne samopouzdanje ekipi i uvede je u pobednički ritam. S takvim raspoloženjem i psihofizičkim stanjem može da se razmišlja o kvalitetnijem pristupu utakmici i suprotstavljanju Feneru nego što je to bio slučaj u prvim danima oktobra, bez obzira na to što trener Radonjić neće na raspolaganju moći da ima Džordana Lojda zbog promenjivih rezultata kovid testova i Marka Simonovića zbog bolesti, odnosno da su Lengston Hol i Marko Jagodić Kuridža nedavno počeli da treniraju sa saigračima gde bi mogli da pruže određeni doprinos. Pogotovo se to odnosi na slučaj iskusnog krilnog centra, čija povreda nije bila teže prirode, dok se sa Holom traži formula koja bi mu omogućila nesmetani povratak takmičarskim obavezama, bez bojazni od novog ulaska u zdravstveni problem koji bi dodatno pomerio vreme njegovog punog oporavka. S Lendrijem Nokom radi se na postepenom vraćanju u prošlosezonsku formu, ali biće na raspolaganju stručnom štabu.

Fenerbahče meč dočekuje takođe u znatno boljem raspoloženju nego što je to bio slučaj pre samo dve sedmice. S povratkom Marka Gudurića na Bosfor Fenerbahče je prodisao, a sudbina je tako htela da se baš na pravoslavni Božić vrati u Srbiju i zaigra još jednom protiv svoje Crvene zvezde. Iako i sam još traži pravu formu, Gudurićev transfer uneo je novi život u redove nekadašnjeg prvaka Evrope, pošto je stigao do tri pobede u četiri utakmice od momenta njegovog "drugog debija", mada je kriva počela da se diže nekoliko dana ranije ubedljivim trijumfom protiv Burse. Zato se sada više i ne priča toliko o onim teškim, bolnim porazima u Evroligi od 20, 30, pa i 40 poena razlike, kada je Fenerbahče izgledao kao raštimovan orkestar, a selektor Srbije Igor Kokoškov trpeo enorman pritisak iako je i pre početka sezone svima u klubu bilo jasno da će period tranzicije posle odlaska Željka Obradovića biti težak i izazovan.

Pobede nad Olimpijakosom i Asvelom dovele su Fenerbahče u nešto bolju poziciju na tabeli naspram Crvene zvezde, mada kao velika boljka turskom sastavu ostaju gostovanja... Fenerbahče je u prvom meču 2021. godine, odnosno u gradskom derbiju protiv Galatasaraja stigao do prvog brejka posle skoro mesec dana i četiri uzastopna poraza. Do tog susreta Fenerbahče je imao samo jednu pobedu u gostima iz osam mečeva u svim takmičenjima, gde je jedino Zenit položio oružje. U Evroligi je Fenerova pozicija prilično je loša kada ne igra u Ulker Areni – samo jedan trijumf na šest gostovanja, odnosno ukupno tri iz devet utakmica u prvom delu sezone elitnog takmičenja!

Za razliku od Dejana Radonjića, Igora Kokoškova može da raduje vest da nema problema sa povredama uoči večerašnjeg susreta. Jan Veseli se vratio na parket pošto je propustio tri vezane utakmice i odmah se osetio njegov učinak. U pobedi nad Olimpijakosom upisao je 17 poena, pet asistencija, četiri skoka i po jednu blokadu i ukradenu loptu za indeks 29. Ekipa je s Letećim Čehom na parketu izgledala mnogo bolje, lopta se mnogo brže kretala od igrača, do igrača, što je dovelo do toga da se ispali više lopti iz dobro izgrađenih pozicija, a potom i da se dođe do ovosezonskog timskog rekorda od 25 podeljenih završnih dodavanja.

Veseli je i pored svih promena u Feneru letos ostao jedan od dve glavne karike uz Nanda de Koloa. Francuski as je u tom meču protiv Olimpijakosa delimično žrtvovao svoju košgetersku ulogu kako bi se posvetio razigravanju saigrača, pa su upravo Veseli i on bili vodeći asistenti sa po pet dodavanja.

Dok su Veseli i De Kolo igrači bez kojih Fenerbahče ne može da funkcioniše, saigrači im ne olakšavaju posao. Dajšon Pjer je, ako izuzmemo tek pristiglog Gudurića, u najboljoj formi u poslednje vreme, bez obzira na nešto slabije izdanje u prošlom kolu protiv Asvela gde je i imao manju minutažu zbog visoke razlike. Pjer je trenutno na 7,9 poena kroz dosadašnji tok sezone, ali u poslednje četiri utakmice stoji na 11,5 poena i samo protiv Asvela nije bio dvocifren.

Forma Danila Bartela dosta varira, baš kao i ostatku svlačionice. U onim mečevima protiv Reala, Valensije, Zenita i milanske Olimpije pokazao je formu od pre dve sezone, kada je igrao možda i najbolju košarku karijere, ali je onda opet počeo da ima slapove. Ostao je i pored toga treći najkorisniji igrač tima zajedno sa Dajšonom Pjerom uz prosečni indeks 10,4, te 8,3 poena na skoro 55 odsto pogodaka iz igre i 50 odsto za tri poena, mada se ne izvlači toliko često na šut van polukružne linije (9/18 za tri). Sada već igra dosta na iskustvo, ne uzima mnogo šuteva i gleda da svaki pokušaj bude rezonski, odnosno da donese prednost Feneru. Iako prvi trojkaš ekipe sa 29 pogodaka iz 63 pokušaja (46%), Džarel Edi samo na momente demonstrira svoje šuterske sposobnosti i pruža igre dostojne najbolji ofanzivaca u elitnom takmičenju ove sezone, zbog čega je na samo 7,2 poena po meču. U poslednje vreme je čak počeo da uzima manje šuteva sa distance, mada mu i minutaža nema određenu konstantu. Edijeva igra je uglavnom jednodimenzionalna i zavisi isključivo od pogođenih šuteva, a ako ga krene teško mu pada radna temperatura.

Lorenzo Braun na meču protiv Žalgirisa (©Shutterstock)

Edgarasu Ulanovasu transfer u Fenerbahče nije prijao ni najmanje i umesto velikog pojačanja Kokoškov je dobio igrača kome još traži pravu ulogu na parketu. Tako mu se učinak smanjio gotovo za pola u odnosu na prošlu sezonu kada je bio na 8,3 poena, dok je sada na 4,4, uprkos tome što su mu procenti gotovo slični. Njegove utakmice poslednjih sedmica i meseci svode se na dva do tri šuta i uz minimalan učinak u ostalim statističkim kategorijama. Lorenzo Braun našao se na meti kritičara zbog pada forme koji je uticao i na rezultate. Od one pobede nad Zenitom prosek poena mu je tek nešto više od pet, uz samo dva pogotka za tri i manje od 50 odsto pogođenih šuteva za dva. U Crvenoj zvezdi dobro znaju koliko mu je malo potrebno da se podigne iz nokdauna, pa na ovu statistiku neće gledati kao prednost, već kao upozorenje.

Mnogo je posla pred Igorom Kokoškovim, baš kao i pred Dejanom Radonjićem kako bi se rezultati popravili zajedno sa plasmanom na tabeli. Zbog toga će pobeda u dvorani Aleksandar Nikolić večeras vredeti duplo, jer bi mogla da posluži kao dobar zamajac za naredne mesece, kada ipak treba polako tražiti onaj vrhunac pred najvažnije utakmice u sezoni i borbe za titule.

Zvezda jeste oslabljena, ali nije unapred otpisana. Zbog novog izgleda crveno-belih i utiska koji Fenerbahče ostavlja na gostovanjima sve karte su otvorene. Fenerbahče jeste na papiru blagi favorit, ali ima realnih osnova za razmišljanje da Božić u sportskom smislu prođe u znaku Crvene zvezde.