Brutalni Čima Moneke!
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Vreme čitanja: 1min | pet. 16.10.26. | 20:55
Kakvo poluvreme nigerijskog košarkaša
Igra Čima Moneke kao zmaj! Ako je neko sumnjao u krilnog centra, sada može da dobije dobar odgovor – Čima je surov igrač. U prvom poluvremenu je razbio Pariz i imao indeks korisnosti 22, što ne da se retko viđa, nego se maltene ne viđa nikada.
Dao je 16 poena za 11 i po minuta, šutirao je za dva 2/3, za tri 2/2 i sa linije za slobodna bacanja 6/6.
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Na sve to je dodao dva skoka i ukradenu loptu, iznudio četiri faula, nije napravio nijedan i nije izgubio nijednu loptu. Fantastično prvo poluvreme jednog od lidera Crvene zvezde, koji je spreman trenutno da preore parket protiv Pariza. Zaslužio je da se opeva posle ovih 11+ minuta na parketu jer stvarno igra neverovatno.
Ako je trebalo da zapuši usta nekom – uspeo je. Ako je trebalo da se dokaže – dokazao se.
Crvena zvezda zbog njega je vodila deset razlike na poluvremenu, a ako nastavi ovako... Opevaće se još više.
Inače, ko je igrao keca na Crvenu zvezdu, prošao je na poluvremenu. Crveno-beli su poveli 16 razlike, što automatski znači da je uz Mozzart Relax prošao kec.