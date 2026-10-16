Brutalni Čima Moneke!

Igra Čima Moneke kao zmaj! Ako je neko sumnjao u krilnog centra, sada može da dobije dobar odgovor – Čima je surov igrač. U prvom poluvremenu je razbio Pariz i imao indeks korisnosti 22, što ne da se retko viđa, nego se maltene ne viđa nikada.

Dao je 16 poena za 11 i po minuta, šutirao je za dva 2/3, za tri 2/2 i sa linije za slobodna bacanja 6/6.