Budućnost konačno igra onako kako se od nje očekuje: Ferel i Morgan bez milosti

Jeste da je razlika povećana tek u poslednjem kvartalu, ali način na koji je igrala Budućnost i sigurnost kojom su plenili igrači crnogorskog predstavnika nešto je što definitivno imponuje svima onima kojima je tim iz Podgorice blizak srcu.

Najpre, potrebno je reći da je Jogi Ferel dirigovao igrom domaćina. Iskusni plej godinama slovi za jednog od najboljih igrača na svojoj poziciji na čitavom Jadranu i mnogo puta je pokazao da mu je verovatno mesto i u nekom od evroligaša. Međutim, odlučio je da sreću potraži ovde i baš u Budućnosti i u poznim godinama demonstrira da u njemu ima pregršt kvaliteta. Amerikanac je večeras završio kao najefikasniji igrač, zatim kao čovek kojim je svojim asistencijama seko odbranu rivala, a bilo je tu i mnogo skokova. Kada se pogledaju njegove brojke, ubedljivo najbolji pojedinac na meču sa učinkom od 21 poena, pet skokova i šest asistencija.

Ono što je od izuzetne važnosti jeste što su za Budućnost odigrali sjajno i momci bez kojih je ona potpuno drugi tim. Konačno se Džuan Morgan vratio na parket, a večeras je pokazao zbog čega je najbolji igrač Podgoričana. Amerikanac, koji i dalje nije na svom maksimumu, je litvanskom predstavniku isporučio 17 poena, uz tri skoka i pet asistencija. On će dodatno da se diže iz utakmice u utakmicu, a meč sa Neptunasom pokazuje da već sada pravi ozbiljnu razliku.

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Poslednji u trilingu najznačajnijih bio je Džastin Smit. Centar je doveden iz Hapoel Jerusalima upravo kako bi rešavao utakmice na međunarodnoj sceni, kao i protiv najboljih na Jadranu, a večeras je bio na vrhuncu zadatka. Smit je mučio odbranu Neptunasa na sve moguće načine i meč završio sa učinkom od 18 poena i devet skokova.

Sve u svemu odličan meč za Budućnost. Gosti nijednog momenta nisu bili u bilo kakvoj priči da ugroze Podgoričane. Ekipa Andreja Žakelja čuvala je plus od početka do kraja, a upravo je u samom finišu povećala prednost i ubedljivo savladala rivala.