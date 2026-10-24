Budućnost se prošetala Stožicama i pokazala Cedevita Olimpiji da ne očekuje previše od sezone

U Stožicama je crnogorski velikan poveo u prvom minutu, trojkom Flečera Megija za 3:0, posle čega to vođstvo nijednom nije ispustio. Poveo je sa 11:3, pred kraj prve četvrtine i sa 19:8. I što je još bitnije, igrači Budućnosti su igrali veoma atraktivnu košarku. Od petog minuta, otkad je na parket kročio Ajverson Moliner Džons , Podgoričani su ubacili u višu brzinu. Završio je 27-godišnjak iz Paname tu četvrtinu sa sedam poena.

Na startu druge čevrtine Cedevita Olimpija je uspela da se vrati rezultatski u meč. Prišla je čak na 21:23 trojkom Rihardsa Lomažsa, ali to je bio najbolji rezultat koji je imala. Tajmaut Andreja Žakelja je urodio plodom, Aksel Butijelj je uzvratio trojkom i Budućnost je vratila kontrolu nad utakmicom.

Na poluvremenu je Budućnost vodila sa 49:34, a sredinom treće četvrtine imala je najveću prednost od +19.

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Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Moliner Džons i Džastin Smit sa po 16 poena (Smit je imao i devet skokova), Megi je dodao 12, a jedini srpski akter na utakmici Stefan Đorđević 11 poena. S druge strane, u Cedevita Olimpiji su najraspoloženiji bili Lomažs sa 18 i Metju Hert sa 15 poena, ali nisu imali dovoljno dobru podršku.

Budućnosti je ovo treći uzastopni trijumf, ako računamo i pobedu u Evrokupu nad Neptunasom (104:89). Podgoričani su sada lideri A grupe sa tri pobede i jednim porazom, ali i boljom koš-razlikom od Borac Mozzarta i Širokog Brijega. Cedevita Olimpija je pala na četvrto mesto sa 2:2.

ABA LIGA - 5. kolo

Četvrtak

Široki – Slovan Bratislava 91:98

/Luis 24 – Bjukenan 24/

Petak

Kluž - Studentski Centar 100:78

/Livingston 16 - Uskoković 19/

Borac Mozzart - FMP Železnik 95:87

/Spir 24 - Kovačević, Nil 17/

Cibona - Krka 99:84

/Mekdžil 21 - Boldvin 22/

Subota

Cedevita Olimpija - Budućnost 81:95

/Lomažs 18 - Džons, Smit 16/

18.00: (1,60) Beč (16,0) Mega (2,65)

18.00: (6,00) Igokea (20,0) Crvena zvezda (1,17)

18.00: (4,70) Bosna (17,0) Dubai (1,25)

20.30: (4,10) Spartak Subotica (17,0) Partizan Mozzart Bet (1,30)

Nedelja

18.00: (1,45) Zadar (16,0) Ilirija (3,20)

*** Kvote su podložne promenama