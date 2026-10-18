Budućnost vodila 30 razlike, pa povukla ručnu: Slovan nemoćan u Morači

Naravno, ovakve pobede su važne zbog samopouzdanja, pogotovo kada slovite za ekipu od koje se očekuje da ode što dalje u Evrokupu, a možda i iznenadi evroligašku konkurenciju na Jadranu. Upravo se u ovoj ulozi nalazi tim Andreja Žakelja i od krucijalne važnosti mu je bilo da pokaže ambicioznom Slovanu da u Morači nema šta da traži. Ono što najviše može da raduje trenera Žakelja jeste to što je uspeo da rasporedi minutažu i da svima gotovo istu priliku, a još više što se u stroj vratio Džuan Morgan .

Nije ni potrebno naglašavati koliko američki krilni centar znači za igru Podgoričana. Nekadašnji član Zenita slovi za najboljeg pojedinca Budućnosti, a na početku sezone se i te kako muči sa povredama. Ovog popodneva u Morači nije imao prevelik učinak, ali ono što je najbitnije za sve u klubu iz glavnog grada Crne Gore jeste da se Morgan vratio i da bi u narednom periodu mogao da bude moćno oružje na koje će Podgoričani da se oslone.

Kada je reč o samom toku meča, domaćin je u prvom kvartalu potpuno zaustavio napad gostiju koji su postigli svega sedam poena. Potpuno rapsodija Budućnosti dogodila se u nastavku u kojem je Žakelejv tim bio sjajan u napadu. Nije Slovan imao rešenja za Flečera Megija, Marijela Šajoka, Aksela Butelja i ostale. Budućnost je u ovom periodu postigla 32 poena, a u trećem kvartalu imala i plus 30.

Domaćini su povukli ručnu u drugih 20 minuta, čak je slovački klub prišao na "samo" minus 13. Ipak, ponovo je Budućnost povećala tempo i stigla do laganog trijumfa koji je mogao da bude još ubedljiviji. Ako je gostima za utehu, najefikasniji igrač na utakmici bio je njihov Trej Bjukenan sa 18 poena, dok je na drugoj strani Flečer Megi brojao do 16.

ABA LIGA, 4. KOLO

Petak

Cibona - Borac Mozzart 94:95

/Badžim 21 - Roj 32/

Beč - Zadar 78:63

/Šerfild 17 - Buljević 15/

Subota

FMP - Široki 66:78

/Raš 16 - Persons 17/

Igokea - Cedevita Olimpija 81:93

/Kovačević 23 - Koven 21/

Nedelja

Bosna - Partizan Mozzart Bet 84:89

/Peri 21 - Tanasković 18/

Krka - Crvena zvezda 78:97

/Boldvin 20 - Batler 16/

Budućnost - Slovan 82:70

/Bjukenan 18 - Megi 16/

17.00: (1,90) Ilirija (15,0) Mega (2,10)

19.30: (1,90) Spartak (15,0) Kluž (2,10)

Ponedeljak

17.30: Dubai - Studentski centar

