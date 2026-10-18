Nije bilo dobro, ali je Partizan Mozzart Bet preživeo Zetru i slavio pred evroligaški derbi
Vreme čitanja: 5min | ned. 18.10.26. | 16:06
Crno-beli se mučili u Sarajevu, ali na kraju došli do trijumfa
Gostovanje Partizan Mozzart Beta u Sarajevu uvek izaziva veliku pažnju, a tako je bilo i u 4. kolu ABA lige. Puno Zetra, silno motivisani domaćin i crno-beli koji moraju znatno bolje u nadolazećim utakmicama. Ipak, ono što je najvažnije za četu Đoana Penjaroje jeste da se iz glavnog grada Bosne i Hercegovine vraća sa trijumfom - 84:89 i dočekuje evroligaški derbi u slavljeničkom raspoloženju.
Partizan Mozzart Bet se debelo mučio sve do završnice trećeg kvartala, a onda je u finišu meča gotovo ispustio ogromnu prednost. Ponovo nije funkcionisao šut za tri poena, promašivala su se slobodna bacanja, a Bosna je konstantno disala za vratom, čak i vodila u nekim momentima, a onda se pojavio Alesandro Pajola. Italijan je neverovatnim pogotkom preko celog terena odveo crno-bele na dvocifrenu razliku i tako slomio nade Bosne da može do velikog skalpa, mada nije kao da i to nije moglo da se desi, samo da su crno-beli bili za nijansu konfuzniji u samoj završnici.
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Ipak, ova utakmica je u potpunosti pripala tandemu Nikola Tanasković-Luka Vildoza. Reprezentativac Srbije je doslovno sve radio u igri crno-belih i bez dileme nosi epitet igrača meča. Igrao je sjajno odbranu zajedno sa Kaverijusom Hejsom, menjao ritam meča i u nekoliko navrata je poenima držao Partizan u prednosti. Što se tiče Vildoze, njegovi potezi početkom poslednjeg kvartala su u definitivno doneli gostima veliku prednost. U nekoliko navrata je Bosna pritiskala, spuštala se na minus koji je delovao kao dostižan. Igra jeste bila klimava, pogotovo u finišu u kojem su crno-beli imali komotnu situaciju, a onda su svojim greškama u potpunosti vratili rivala. Bosna je čak došla na samo posed zaostatka, ali nije bilo vremena za preokret.
Najefikasniji igrač na utakmici bio je centar domaćina Redži Peri sa 21 poenom i 12 skokova. U redovima crno-belih dominirao je Nikola Tanasković sa 18 poena i sedam skokova, dok je Luka Vildoza brojao do 14.
Domaćin je mnogo bolje počeo utakmicu. Bosna je napala crno-bele tamo gde su najranjiviji, na unutrašnjim pozicijama, te su Sarajlije došle do 8:0. Međutim, ovo je prodrmalo četu Đoana Penjaroje, koja je tek onda krenula da igra. Pokrenuo je Parni valjak Lamar Stivens, pridružili su se Luka Vildoza i Nikola Tanasković, dok je Partizan Mozzart Bet došao do prednost i - 12:14 posle trojke Alesandra Pajole.
Pate crno-beli i dalje u šutu sa distance, ali je iz čvrste odbrane usledila znatno brža igra, pogotovo zahvaljujući tranziciji Tanaskovića i Vildoze, te je prednost nastavila da raste. Ipak, uspela je Bosna da se konsoliduje i ne dozvoli rivalu da se previše udalji, pa su tako Beograđani posle prvih 10 minuta imali četiri poena prednosti.
Visoki igrači u crno-belom bili su vrlo inspirisani. Tanasković je pogađao, skakao i razigravao, dok je Hejs pokušao da bude glavni protagonista u odbrani, ali celokupno gledano napadačka oštrica Partizana nije bila dobra. Upravo zbog ovog nije polazilo za rukom gostima da se odlepe, dok je Darko Talić na drugoj strani držao Bosnu u rezultatskom priključku. Ipak, iako ovo nije bila napadački dobra igra Partizana, Penjarojin tim je čuvao prednost i u nekoliko navrata flertovao sa dvocifrenom razlikom. Bosna se potpuno vratila u momentima kada su van igre bili Tanasković i Hejs, a na parketu Bandža Si i Žofri Lovernj.
Nije bilo šuta sa distance, zatajilo se na skoku, pa su domaćini na tri minuta do poluvremena prišli na samo dva poena zaostatka, a nedugo zatim usledio je potpuni egal posle poena Džej Ar Pajpsa. U finišu druge četvrtine Bosna je čak i povela, ali se na veliki odmor otišlo sa plus jedan za Partizan Mozzart Bet, zahvaljujući trojki Lamara Stivensa.
Razigrao se za Bosnu Redži Peri i vratio prednost, a početkom trećeg kvartala viđena je neprijatna situacija kada je fintom podigao Hejsa, a centar crn-belih pao preko njega. Trebalo mu je malo vremena da dođe sebi, srećom sve se dobro završilo. Hejs je brzo pokazao da je sa njim sve kako treba posle situacije za dva plus jedan, ali crno-beli generalno nisu dobro izgledali. Ipak, uspeo je Penjarojin tim da dođe do određene igre u napadu i na individualne poteze Karlika Džonsa i trojke Itana Tompsona ponovo dođe blizu dvocifrenog plusa. Međutim, greške gostiju ponovo su vratile domaćina u igru i na posed zaostatka. Živost u igru Partizana ponovo su uneli sjajni Tanasković i Vildoza i opet se činilo da bi ovo mogao da bude period u kojem će gost da napravi razliku, a apsolutni potez meča jeste ono što je indisponirani Alesandro Pajola uradio u finišu trećeg kvartala. Italijanu ništa nije išlo za rukom tokom čitavog meča, a onda je doslovno uz zvuk sirene pogodio neverovatnu trojku preko celog terena i konačno doveo Parni valjak na plus 10.
Otvorilo se posle ovog spektakularnog poteza. Parni valjak je dobio i neke momke koji su do sada bili u zapećku, poput Marija Nakića. Partizan je otišao na plus 18 i tada je postalo jasno da je pitanje pobednika rešeno, iako je nonšalantna igra crno-belih u finišu dozvolila Bosni da se spusti na jedan posed zaostatka, ali domaćin nije mogao više od toga.
ABA LIGA, Grupa B, 4. kolo
Bosna - Partizan Mozzart Bet 84:89
/20:24, 18:15, 18:27, 28:23/
Dvorana: Zetra, Sarajevo
Sudije: Milosav Kaluđerović, Bojan Popović, Petar Petrovski
Bosna: Benks 1, Pajps 11, Domask 6, Golston 13, Atić 2, Vrabac 5, Peri 21+12sk, Braun 3, Talić 13+7as, Livadić, Islamović -, Hokins 9
Partizan Mozzart Bet: Olman 2+5as, Džons 9, Vildoza 15, Tompson 6, Nakić 5, Tanasković 18+7sk, Stivens 11, Hejs 11+7sk, Lakić 2, Pajola 8, Lovernj 2, Si -
ABA LIGA, 4. KOLO
Petak
Cibona - Borac Mozzart 94:95
/Badžim 21 - Roj 32/
Beč - Zadar 78:63
/Šerfild 17 - Buljević 15/
Subota
FMP - Široki 66:78
/Raš 16 - Persons 17/
Igokea - Cedevita Olimpija 81:93
/Kovačević 23 - Koven 21/
Nedelja
Bosna - Partizan Mozzart Bet 84:89
/Peri 21 - Tanasković 18/
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