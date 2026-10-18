Nije bilo dobro, ali je Partizan Mozzart Bet preživeo Zetru i slavio pred evroligaški derbi

Partizan Mozzart Bet se debelo mučio sve do završnice trećeg kvartala, a onda je u finišu meča gotovo ispustio ogromnu prednost. Ponovo nije funkcionisao šut za tri poena, promašivala su se slobodna bacanja, a Bosna je konstantno disala za vratom, čak i vodila u nekim momentima, a onda se pojavio Alesandro Pajola . Italijan je neverovatnim pogotkom preko celog terena odveo crno-bele na dvocifrenu razliku i tako slomio nade Bosne da može do velikog skalpa, mada nije kao da i to nije moglo da se desi, samo da su crno-beli bili za nijansu konfuzniji u samoj završnici.

Gostovanje Partizan Mozzart Beta u Sarajevu uvek izaziva veliku pažnju, a tako je bilo i u 4. kolu ABA lige. Puno Zetra, silno motivisani domaćin i crno-beli koji moraju znatno bolje u nadolazećim utakmicama. Ipak, ono što je najvažnije za četu Đoana Penjaroje jeste da se iz glavnog grada Bosne i Hercegovine vraća sa trijumfom - 84:89 i dočekuje evroligaški derbi u slavljeničkom raspoloženju.

Ipak, ova utakmica je u potpunosti pripala tandemu Nikola Tanasković-Luka Vildoza. Reprezentativac Srbije je doslovno sve radio u igri crno-belih i bez dileme nosi epitet igrača meča. Igrao je sjajno odbranu zajedno sa Kaverijusom Hejsom, menjao ritam meča i u nekoliko navrata je poenima držao Partizan u prednosti. Što se tiče Vildoze, njegovi potezi početkom poslednjeg kvartala su u definitivno doneli gostima veliku prednost. U nekoliko navrata je Bosna pritiskala, spuštala se na minus koji je delovao kao dostižan. Igra jeste bila klimava, pogotovo u finišu u kojem su crno-beli imali komotnu situaciju, a onda su svojim greškama u potpunosti vratili rivala. Bosna je čak došla na samo posed zaostatka, ali nije bilo vremena za preokret. Najefikasniji igrač na utakmici bio je centar domaćina Redži Peri sa 21 poenom i 12 skokova. U redovima crno-belih dominirao je Nikola Tanasković sa 18 poena i sedam skokova, dok je Luka Vildoza brojao do 14.

Domaćin je mnogo bolje počeo utakmicu. Bosna je napala crno-bele tamo gde su najranjiviji, na unutrašnjim pozicijama, te su Sarajlije došle do 8:0. Međutim, ovo je prodrmalo četu Đoana Penjaroje, koja je tek onda krenula da igra. Pokrenuo je Parni valjak Lamar Stivens, pridružili su se Luka Vildoza i Nikola Tanasković, dok je Partizan Mozzart Bet došao do prednost i - 12:14 posle trojke Alesandra Pajole. Pate crno-beli i dalje u šutu sa distance, ali je iz čvrste odbrane usledila znatno brža igra, pogotovo zahvaljujući tranziciji Tanaskovića i Vildoze, te je prednost nastavila da raste. Ipak, uspela je Bosna da se konsoliduje i ne dozvoli rivalu da se previše udalji, pa su tako Beograđani posle prvih 10 minuta imali četiri poena prednosti. Visoki igrači u crno-belom bili su vrlo inspirisani. Tanasković je pogađao, skakao i razigravao, dok je Hejs pokušao da bude glavni protagonista u odbrani, ali celokupno gledano napadačka oštrica Partizana nije bila dobra. Upravo zbog ovog nije polazilo za rukom gostima da se odlepe, dok je Darko Talić na drugoj strani držao Bosnu u rezultatskom priključku. Ipak, iako ovo nije bila napadački dobra igra Partizana, Penjarojin tim je čuvao prednost i u nekoliko navrata flertovao sa dvocifrenom razlikom. Bosna se potpuno vratila u momentima kada su van igre bili Tanasković i Hejs, a na parketu Bandža Si i Žofri Lovernj.