Cedevita Olimpija igraće meč Evrokupa protiv Gran Kanarije koji je na programu sutra od 18 časova i 30 minuta.

To je svakako novost jer je Cedevita već preskočila meč protiv Burse u Evrokupu, a to ju je koštalo porazom od 0:20, službenim rezultatom. Morao je tim iz Ljubljane da bude u karantinu, a to ga je koštalo poraza od Burse i toga što će direktno iz izolacije na megdan Gran Kanariji.

"Ceo tim je prošle nedelje prošao tri testa na koronavirus. Svaki put su rezultati bili negativni. Ekipa je trenutno u optimalnom zdravstvenom stanju, nema zaraženih igrača, osim košarkaša koji je od prošle nedelje u samoizolaciji i koji je bio pozitivan”, rekao je direktor kluba Davor Užbinec.

Nije Užbinec krio razočaranje što je Cedevita službenim rezultatom izgubila od Burse.

“Sa sportske tačke gledišta, to je neprihvatljivo”, rekao je Užbinec.

Sportski direktor Cedevita Olimpije Sani Bečirović rekao je da to što su igrači nedelju dana bili van terena povećava rizik od povreda, ali je i dodao da veruje da će ekipa učiniti sve da upiše pobedu u Stožicama.

