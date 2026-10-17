Cedevita prekinula niz poraza u Laktašima
Vreme čitanja: 2min | sub. 17.10.26. | 21:34
Ljubljančani stigli do druge pobede u ABA ligi, dok je Igokea upisala četvrti uzastopni poraz u svim takmičenjima
Po tri uzastopna poraza u svim takmičenjima bila su dovoljan razlog za zabrinutost u redovima Igokee i Cedevita Olimpije, koje su međusobni duel u četvrtom kolu ABA lige dočekale sa željom da prekinu lošu seriju. Iako su obe ekipe upisale po jednu pobedu u regionalnom takmičenju, na evropskoj sceni još nisu osetile slast trijumfa.
Ljubljančani su u Evrokupu upisali tri poraza iz isto toliko utakmica, dok je Igokea ostala praznih ruku u oba nastupa u FIBA Ligi šampiona. Kada se tome dodaju i neuspesi protiv Širokog, odnosno čačanskog Borca u ABA ligi, jasno je zbog čega je pobeda u Laktašima imala dodatnu težinu. Na kraju je do nje stigla Cedevita Olimpija ubedljivim rezultatom 81:93, vrativši se na pobednički kolosek.
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Igokea je bolje otvorila utakmicu i povela sa 15:9, ali su gosti do kraja uvodne deonice uspeli da uhvate priključak i poravnaju rezultat (23:23). Od tog trenutka ekipa Zvezdana Mitrovića preuzela je konce igre u svoje ruke. Prednost je postepeno rasla, u jednom trenutku dostigla i dvocifrenu razliku, a gosti više nisu dozvolili domaćinu da ozbiljnije ugrozi njihovu pobedu.
Poseban razlog za zadovoljstvo imao je upravo trener tima iz Ljubljane, koji je u najavi utakmice naglasio da od dolaska na klupu Cedevita Olimpije nijednom nije slavio u Laktašima. Igokea je dobila prethodna tri međusobna susreta pred svojim navijačima, ali je ovog puta crnogorski stručnjak uspeo da prekine tu neugodnu tradiciju.
U pobedničkom timu najefikasniji je bio Entoni Kovan sa 21 poenom, dok ga je pratio Džordan Gejni sa 16. Na drugoj strani istakao se Petar Kovačević sa 23 poena i devet skokova, dok je Lazar Stefanović dodao 17 poena.
Ipak, jedna pobeda neće biti dovoljna da se zaboravi loš početak sezone. Cedevita Olimpija već u sredu dočekuje Le Man, protiv kojeg će tražiti prvi trijumf u Evrokupu, dok Igokeu narednog vikenda očekuje novi izazov u ABA ligi, kada će odmeriti snage sa Crvenom zvezdom.