Cedevita prekinula niz poraza u Laktašima

Po tri uzastopna poraza u svim takmičenjima bila su dovoljan razlog za zabrinutost u redovima Igokee i Cedevita Olimpije, koje su međusobni duel u četvrtom kolu ABA lige dočekale sa željom da prekinu lošu seriju. Iako su obe ekipe upisale po jednu pobedu u regionalnom takmičenju, na evropskoj sceni još nisu osetile slast trijumfa.

Ljubljančani su u Evrokupu upisali tri poraza iz isto toliko utakmica, dok je Igokea ostala praznih ruku u oba nastupa u FIBA Ligi šampiona. Kada se tome dodaju i neuspesi protiv Širokog, odnosno čačanskog Borca u ABA ligi, jasno je zbog čega je pobeda u Laktašima imala dodatnu težinu. Na kraju je do nje stigla Cedevita Olimpija ubedljivim rezultatom 81:93, vrativši se na pobednički kolosek.