Cedevita Olimpija nastavlja s perfektnim startom Jadranske lige i treće vezane pobede kod kuće u svim takmičenjima. Posle Krke i Gran Kanarije, izabranici Jurice Golemca razmontirali su Split sa 94:66 (19:19, 23:19, 39:14, 13:14).

Split se dobro držao tokom uvodnih 20 minuta, čak u nekoliko navrata imao i solidnu prednost u rukama, ali kada je došla treća četvrtina... Ono je bilo prosto neobjašnjivo. Igrači Splita delovali su kao juniorska selekcija naspram igrača Cedevite koji su odigralu pravu NBA četvrtinu uz neverovatnih 39 poena! Prema istorijskim knjigama ovo je sedmi najveći iznos poena koji je jedan tim ubacio u jednoj četvrtini...

Gosti s primorja su za to vreme postigli samo 14 poena, a domaćin je u poslednjih deset minuta ušao s ogromnih 29 poena razlike – 81:52. To, doduše, nije bila i maksimalna udaljenost dve ekipe, pošto je ona iznosila poena više (94:64) i to pred sam kraj susreta.

Igrač utakmice je bez ikakve sumnje Kendrik Peri. Odlični šuter meč je završio sa 16 poena uz 88 odsto pogođenih šuteva iz igre, te osam asistencija i po tri skoka i ukradene lopte za indeks 30. Najefikasniji je ipak bio Džerod Džons sa 19 poena, dok su dovcifreni bili još Rion Braun sa 15 i Jaka Blažič sa 14 poena. Kod gostiju 12 poena imao je Marko Luković.

ABA - 3. KOLO

Petak

Cedevita Olimpija - Split 94:66

/Džons 19 - Luković 12/

Subota

17.00: (1,85) Igokea (hendikep -23.5) Primorska (1,85)

19.00: (1,17) Budućnost (20,0) Borac (5,50)

21.00: (3,90) FMP (16,0) Partizan (1,30)

Nedelja

17.00: (3,05) Cibona (15,0) Mega (1,45)

20.00: (1,25) Crvena zvezda (17,0) Mornar (4,40)

Ponedeljak

18.00: (1,60) Zadar (14,5) Krka (2,55)

*** kvote su podložne promenama