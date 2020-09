Denveru stvarno treba dati nagradu za hrabrost. Ono šta su Nikola Jokić i njegovi saigrači napravili u ovom plej-ofu je stvarno neverovatno - čudesni preokreti u serijama protiv Juta Džeza i Los Anđeles Klipersa već su i te kako opisani na ovim stranicama, a sinoć su, nakon dramatičnog poraza u drugoj utakmici protiv Los Anđeles Lejkersa, gotovo pa mirno došli do pobede u trećoj utakmici.

Tim iz Grada anđela vodio je većim delom prve četvrtine, ali kada su Nagetsi nešto više od dva minuta pre kraja tog dela utakmice preuzeli vođstvo, držali su ga do kraja meča. Imali su i 20 poena razlike, uspeli da se odbrane od svih napada Lejkersa, sada imaju zaostatak od 1:2 u seriji i nisu došli u situaciju da moraju da pokušaju postati prvi tim u istoriji NBA lige koji se vratio nakon šta je gubio 0:3 u seriji. I dalje Lejkersi imaju prednost, ali Denver je dobio na momentumu, povratak u drugoj utakmici i ova treća daje im nadu da mogu da izbace moćne Lejkerse i da dođu do velikog NBA finala. A ako ponove četiri ključna detalja iz treće utakmice, gotovo smo sigurni da će Lebron Džejms i društvo da odu iz Orlanda pre nego što su se nadali. Evo o kojim se stvarima radi:

1. AGRESIVNO OTVARANJE UTAKMICE

U drugoj utakmici Lejkersi su odlično odigrali na početku meča pa je Denver odmah od početka morao da troši energiju na stizanje prednosti svojih protivnika. Pokušavao je Jokić u toj utakmici agresivno da odgovori na igru tima iz Los Anđelesa, ali ga nije slušao šut u prvim minutima. Sinoć je bilo dosta toga drugačije.

Osim šta je Jokić bio puno precizniji na otvaranju treće utakmice, Denver je promenio i pristup u igri. Jasno je bilo da je trener Majl Meloun 'naredio' svojim igračima da pokušaju šta pre da završe svoje napadačke akcije. Inače je tranzicija jedno od najvećih oružja Lejkersa koji su svojim brzim napadima tekom cele sezone postali nerešiva zagonetka za sve protivnike, ali ovde ih je Meloun 'ubio' njihovim oružjem. Denver nije čekao ni časa pri pokretanju napada, pokušavali su brzim rešavanjem lopte da dođu do dobrih situacija na nepostavljenu odbranu Lejkersa i to im je odlično išlo za rukom. Nagetsi uglavnom zavise od igre 'dva na dva' Jokića i Džamala Marija gde ostali igrači koriste koncentrisanje protivničke odbrane na njih dvojicu pa agresivno ulaze u reket, ali ovde do toga nije ni moralo da dođe. Često je Denver uspešno reševao akcije već nakon 10-ak sekundi napada, a Lejkersi nisu uspevali da se dobro postave u odbrani. Posebno je kasnio Džaval Mekgi i jasno je da je Frenk Vogel pogrešio što ulogu startera nije dodelio Dvajtu Hauvardu koji izgleda bolje od Mekgija u ovoj seriji.

2. ODLIČNA UTAKMICA 'POMOĆNIH IGRAČA' DENVERA

Znamo svi da je Jokiću i Mariju potrebna pomoć saigrača ako Denver želi da izbaci Lejkerse, a sinoć su je i te kako dobili. Doduše ne od Majkla Portera od kojeg se to možda i najviše očekivalo, a koji je odigrao solidnu utakmicu, nego od Džeremija Grenta i Montea Morisa.

Grent je doživeo pravo prosvetljenje od kada ga je Meloun prebacio s pozicije 'četvorke' na trojku, a sinoć je odigrao možda i najbolju utakmicu u celoj karijeri. Osim šta je dobro igrao u odbrani na Lebronu i Dejvisu, u napadu je bio neverovatan. Za 34 minute postigao je 26 poena uz šut 7/11 te je bio, nakon Marija, drugi strelac Denvera. Najvažnija stvar od svega je da je Grent bio jako agresivan u igri, bez imalo straha od protivnika i važnosti meča, a to najbolje pokazuju dve stvari. Činjenica da je imao 12 slobodnih bacanja pokazuje da je celo vreme napadao obruč i odbranu Lejkersa, a podatak da je postigao neke važne koševe u poslednjoj četvrtini, kada se protivnik pokušao još jednom vratiti u takmicu, pokazuje koliko je odlučio da pomogne timu da dođe do pobede.

Moris nije bio na tom nivou, ali njegovih 14 poena (šut 5/7) za 20 minuta bili su jako važni za ritam igre Nagetsa. Moris ima problema u odbrani radi svoje visine, očekivali smo da će deo njegovih minuta dobiti Pi-Džej Doužer koji je odigrao dobru rolu u drugoj utakmici, ali Meloun nije imao potrebu da bilo šta menja u rotaciji jer je Moris bio na odličnom nivou.

Grent i Moris su bili ta važna pomoć Jokiću i Mariju, pa su ova dvojica imala manji pritisak na sebi. Posebno je ova situacija pomogla Mariju na kojeg je odbrana Lejkersa morala nešto manje da pazi nego inače pa je ovaj uspeo da ubaci 28 poena uz šut 10/17 i da doda 12 asistencija. U ovoj utakmici on i Jokić su zamenili uloge razigravača, a činjenica da Denver ima i plejmejkera i centra koji fantastično pronalaze svoje saigrače u otvorenim situacijama je nešto na šta moraju da budu ponosni.

3. KONTROLA SKOKA

U drugoj utakmici Denver je imao velikih problem u skoku, posebno sa zaštitom odbrambenog skoka. Lejkersi su imali čak 13 skokova u napadu, a ukupna razlika u skoku je bila 44-31 u korist tima iz Los Anđelesa. Sinoć se to nije dogodilo. Nagetsi su puno bolje zatvarali odbrambeni skok, dopustili Lejkersima samo četiri skoka u napadu, a ukupna razlika u skoku je na kraju bila neverovatnih 41-25 za Denver. Jednostavno, svi igrači Nagetsa su ozbiljno shvatili svoje skakačke uloge, igrali čvrsto protiv protivnika i gradili se da bi došli do lopte, a koliko su Lejkersi bili nemoćni u skoku pokazuje podatak da je Entoni Dejvis svoj prvi skok imao u zadnjoj četvrtini, a utakmicu je završio sa samo dve uhvaćene lopte.

4. MENTALNA SNAGA

Ne treba se više pričati o tome koliko su igrači Denvera neustrašivi i koliko im nije problem da igraju utakmicu u bilo kojoj situaciji. Gubili su 1:3 i od Jute i od Klipersa pa pobedili u tim serijama, gotovo pa se vratili u drugoj utakmici protiv Lejkersa, a sinoć su svoju mentalnu snagu pokazali i u tome da su uspešno odbili svaki napad za povratak svojih protivnika.

Imao je Denver veliko vođstvo tokom meča, ali svima je bilo jasno da će Lejkersi pokušati da dođu do preokreta. I komentator Ti-En-Tija, legendarni Redži Miler, je tokom prenosa, tamo negde krajem druge četvrtine kad su Nagetsi imali prednost od 15-ak poena, 'upozorio' Denver da će Lejkersi sigurno dva puta pokušati da dođu do pobede, a to se i dogodilo. U trećoj četvrtini su Lejkersi došli na samo 'minus pet' što su Nagetsi odbili, a u poslednjim minutima je tim iz Los Anđelesa zonskom odbranom naterao Denver na neke greške pa se prednost oba puta istopila. No, Nagetsi nisu paničarili, oba puta je važne koševe dao Grent, a Marijeva trojka nešto više od dva minuta pre kraja utakmice je konačno i odlučila protivnika.

Nagetsi su tu da se vole, ne samo u Srbiji zbog Jokića, nego ih ceo svet voli zbog svega šta su napravili u ovom plej-ofu. A ovo još nije kraj - pokazali su da mogu protiv Lejkersa i jedva čekamo četvrtu utakmicu. Pa da vidimo može li se pritisak prebaciti na Lebrona, Dejvisa i društvo.

PIŠE: EMIR FULURIJA