Crno-beli napad sa Obradovićevim potpisom

Kada se govori o dobrom napadačkom izdanju jedne ekipe, obično se na prvi mah misli o procentima šuta. Košarkaši Partizana su imali dobar procenat za dva poena (61,8 odsto), ne tako sjajan za tri (30,8 odsto), ali da su pružili jednu od najboljih ofanzivnih partija u istoriji Evrokupa da se zaključiti na osnovu drugih segmenata igre. Velika pobeda u Parizu nad liderom francuskog šampionata Metropolitanom (89:82) izvojevana je, čini se, zbog sjajnog protoka, ali i kontrole lopte. Te dve stavke omogućile su crno-belima da se nose sa veoma raspoloženim rivalom i na kraju da ga pobede.

Odigrala je odbrana važnu ulogu, u to nema sumnje. Po okončanju susreta je na konferenciji za medije to istakao i Željko Obradović. Ipak i pored odlične odbrane crno-belih, Metropoliten je uspevao da pronađe put do koša. Ekipa Venčana Kola je u sjajnoj formi i to je sinoć i dokazala. Nije pobeda Partizana došla kao posledica loše igre francuske ekipe, daleko od toga. Sastav iz Pariza je pre svega preko Kita Hornsbija, Vinsa Hantera i Davida Mišinoa uglavnom uspevao da izađe na kraj sa defanzivom crno-belih, čak i kada se prva zvezda ekipe Vil Kamings mučio usled odlično obavljenih defanzivnih zadataka Obradovićevih pulena (susret okončao sa indeksom korisnosti nula). Pomenuti trio je donekle i koristio višak prostora usled čvrste odbrane na iskusnom plejmejkeru i isporučio svoje. Nije bilo dovoljno za trijumf.

Utisak je da je francuska ekipa ostala praznih šaka zbog gotovo savršene partije crno-belih na protivničkoj polovini. Da je ušao još neki šut za tri poena, ne bi u Marsel Serdan dvorani bilo ni neizvesne završnice, pa se sa te strane može reći da je Metropolitan imao i sreće što Obradovićeva ekipa nije ranije i ubedljivije rešila meč u svoju korist.

Procenat šuta za dva poena od preko 60 odsto (21/34) došao je kao posledica Partizanove organizacije napada. Strpljivo su crno-beli izvodili akcije, čekali pravi trenutak da probiju odbranu rivala i izbore se za što bolju poziciju kako bi zadali udarac lideru francuskog prvenstva.

Najveće zasluge za tečnu igru crno-belih u Parizu idu na račun plejmejkera - Jama Madara i Alekse Avramovića. Partizan je meč okončao sa 22 asistencije, polovinu su isporučili reprezentativci Izraela i Srbije. Talentovani Madar je u šest navrata spajao igrače sa košem, Avramović u pet. Pritom su jako dobro kontrolisali loptu, odbijali agresivne nalete protivničke odbrane i na kraju je Avramović imao dve izgubljene lopte, a Madar nijednu. To ukazuje da su Partizanovi dirigenti izvlačili maksimume iz napada, kao i da u samo dva navrata ekipa Željka Obradovića nije bila u poziciji da akciju okonča šutem.

Mora se odati priznanje i Kevinu Panteru, koji je na kraju podelio samo dve asistencije, ali poput Madara nije izgubio nijednu loptu. Junak pobede u Parizu ipak ima drugačiji zadatak i veću sposobnost da akcije završava sam što je sinoć u većini slučajeva uspešno uspevao da uradi. Promašio je dva šuta za dva poena (5/7), pet za tri (2/7), ali je terao protivnike da ga zaustavljaju prekršajima, te je u 13 navrata izlazio na liniju penala i samo jednom nije bio precizan. Sve to donelo mu je indeks korisnosti 28 i epitet igrača utakmice.

Na kraju su crno-beli u samo tri navrata izgubili loptu, što je najbolji rezultat ekipe u Evrokupu i jedan od najboljih u istoriji takmičenja.

Kombinacijom ova dva segmenta dobijamo i napredan statistički parametar poznatiji kao "assist-turnover ratio" - odnos asistencija i izgubljenih lopti. Računa se tako što se ukupan broj asistencija jedne ekipe podeli sa brojem izgubljenih lopti i potom količnik pomnoži sa 100. Kada u jednačinu ubacimo brojke sa sinoćnjeg susreta, dolazimo do rezultata - 733,33 odsto. Sa tim učinkom Partizan se na večnoj listi Evrokupa izjednačio sa Valensijom i zajedno dele peto mesto.

Partizan posle 16 odigranih utakmica u novoj sezoni ima samo dva poraza, a čini se da je Željko Obradović tek počeo da postavlja stvari na svoje mesto.

VEČNA LISTA EVROPKUPA PREMA PARAMETRU "ASSIST-TURNOVER RATIO"

1. Zenit Sankt Peterburg - 1.050,00 odsto (02. mart 2016, osmina finala, protiv Nižnjeg Novgoroda)

2. Uniks - 866,67 odsto (03. oktobar 2018, regularni deo, protiv Mornara)

3. Unikaha - 775,00 odsto (21. novembar 2018, regularni deo, protiv Mornara)

4. Galatasaraj - 750,00 odsto (04. decembar 2012, regularni deo, protiv Trefl Sopota)

5. Partizan - 733,33 odsto (08. decembar 2021, regularni deo, protiv Metropolitana)

6. Valensija - 733,33 odsto (16. januar 2019, Top 16, protiv Crvene zvezde)

7. Valensija - 666,67 odsto (10. oktobar 2018, regularni deo, protiv Turk Telekoma)

8. Hapoel Jerusalim - 666,67 odsto (06. decembar 2005, regularni deo, protiv Crvene zvezde)

9. Spartak Sankt Peterburg - 620,00 odsto (20. decembar 2011, regularni deo, protiv Benetona)

10. Ritas - 600,00 odsto (13. novembar 2019, regularni deo, protiv Limoža)