Krenuo je prelazni rok sa blagim osećajem zabrinutosti među navijačima, jer večiti rival skoro nije izgledao ovako ozbiljno već tokom leta, ali kad se podvuče crta Crvena zvezda je obavila sasvim dobar posao. Barem na papiru. Jer tim koji je oformljen na Malom Kalemegdanu ne bi smeo da bude inferioran u odnosu na bilo kog rivala. Pokazale su to i pripremne utakmice na turniru u Minhenu, na kome se jasno videlo da timu Dejana Radonjića nedostaje samo igrač na poziciji petice, a sada je i ona popunjena potpisivanjem ugovora sa Majkom Cirbesom.

Nemački centar već neko vreme trenira sa crveno-belima, ali je do sada to bio dogovor igrača i kluba kako bi se Cirbes u optimalnim uslovima pripremao za novu sezonu. Međutim, kako u Zvezdi dobro poznaju Cirbesove kvalitete, a on je očigledno uspeo da ubedi stručni štab da je sa 31 godinom u dobroj fizičkoj kondiciji odlučeno je da se i drugi put obnovi saradnja.

S tim da je ovog puta oročena do kraja kalendarske, 2021. godine. Pa ako obe strane bude zadovoljne mogla bi da se produži. Zvezda je time svakako kupila vreme da za odlučujući deo sezone na tržištu pronađe i bolje rešenje ako se ono i pojavi.

IZBOR UREDNIKA

Podsetimo, Cirbes je prv put Zvezdin dres nosio opd 2014. do 2016. godine kada je bio miljenik navijača, osvojio dve titule šampiona ABA lige, dve u Superligi Srbije, Kup Radivoja Koraća... Zatim se vratio u sezoni 208/2019, tada već nije bio toliko dominanta, ali je opet uzeo naslov regionalnog šampiona.

U međuvremenu je igrao za Makabi iz Tel Aviva, Bajern, kineski Guansi, na kraju Cedevitu Olimpiju i prošle sezone Šabab Al Ahli u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

“Zaista se osećam počastvovano što sam ponovo deo ovog kluba. Crvena zvezda je moj klub i ovde je mnogo momka koji su deo ove porodice koja je i moja porodica. Sada samo preostaje da naporno radim i uzvratim ovo poverenje”, rekao je Cirbes za klupski sajt.

Podsetimo, prethodno se spekulisalo da bi Zvezda mogla da vrati Matijasa Lesora, koji se potom dovodio u vezu i sa Partizanom, ali je na krjau izbor pao na Cirbesa. Njegovim dovođenjem crveno-beli su kompletirali tim za narednu sezonu s tim da ne treba isključiti mogućnost da se eventualno dovede neki igrač da zameni Arona Vajta, koji je doživeo lom ruke na turniru u Minhenu, pa će pauzirati barem šest nedelja.