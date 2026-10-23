Dejan Davidovac: Prvo poluvreme se nismo ni pojavili, teško je vratiti se pred njihovim navijačima

Mogla je Zvezda da pobedi, da nije bilo blokade Kaverijusa Hejsa , ali krilni igrač crveno-belih uzroke poraza traži u prvih 20 minuta. "Svašta se dešavalo. Počeli smo jako loše, praktično se prvo poluvreme nismo ni pojavili. Drugo poluvreme smo jurili zaostatak koji nije lako stići pred njihovim navijačima".

Istakao je Davidovac daovaj poraz ne bi trebalo da utiče na ekipu.

"Detalji su odlučili, neki skokovi i promašena bacanja. Zaista se radi o detaljima. U dobroj smo poziciji i tako smo i došli na ovu utakmicu, iako se to nije videlo od početka. Ne verujem da će nas ovaj poraz nešto posebno poljuljati. Čeka nas put i naredna utakmica i biće sve kako treba".

Prokomentarisao je jedan od najiskusnijih igrača crveno-belih i koš za pobedu Alesandra Pajole.

"Ostao je sam, pogodio trojku. Pre toga smo mogli da završimo utakmicu u našu korist i to iskoristili. Pokazali smo karakter i kao što sam rekao, nije lako vratiti se pred njihovim navijačima, pogotovo što smo odigrali prilično loše prvo poluvreme. Na kraju smo na karakter odigrali odlično prvo poluvreme. Stvarno smo bili energetski loši na početku, oni su koristili greške, u naletu su bili zbog publike i to je to", zaključio je Dejan Davidovac.