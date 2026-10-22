Navaro: Stigli smo na meč sat vremena kasnije, poslednji napad nismo odigrali dobro
Vreme čitanja: 2min | čet. 22.10.26. | 23:31
"Hteli smo da kreiramo poziciju za Batlera, bez obzira što je imao slabije veče. Ustao je sa klupe, bio je svež i mislili smo da je on taj", rekao je Navaro
Odigrali su Partizan Mozzart Bet i Crvena zvezda derbi za pamćenje. Crno-beli su vodili 18 razlike Zvezda se vratila, izborila produžetak (imala napad za pobedu), ali je u njemu izgubila 82:85 nakon trojke Aleksandra Pajole koji je ubacio trojku sa desnih 45 stepeni.
Kada se izgubi na jednu loptu nije lako. Zvezda se ozbiljno ispraznila dok je nadoknadila veliki minus, a poseban razlog za žal crveno-beli imaju jer su u produžetku imali vođstvo od četiri poena razlike.
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Prve utiske nakon utakmice na konferenciji za medije podelio je trener Ibon Navaro.
"Čestitam Partizanu na pobedi. Njihov pristup utakmici je bio dobar, dominirali su u prvom vremenu. Mi smo odradili užasan posao, nismo kontrolisali Karlika, gubili smo lopte, nismo obezbedili defanzivni skok. Mislim da smo našli energiju i intenzitet u trećoj četvrtini. Utakmica je krenula da se menja, u poslednjoj deonici se sve okrenulo. Imali smo šansu da pobedu pre produžetka, nismo je iskoristili. U produžetku smo dozvolili skok u napadu posle bacanje, posle trojka Pajola. Moramo da analiziramo zašto smo došli na utakmicu sat vremena kasnije".
Deluje da Zvezda nije odigrala dobro u napadu...
"Partizan je igrao pametno, isključio je našu timsku igru. Oba tima žive od kreacije iz pika, Partizan je sjajno igrao baš tu. Igrali su više kao tim".
O atmosferi.
"Nemam reči za ovu amtosferu, mnogo bolje od Reala i Barselone".
Koja je bila ideja u poslednjoj akciji?
"Hteli smo da kreiramo poziciju za Batlera, bez obzira što je imao slabije veče. Ustao je sa klupe, bio je svež i mislili smo da je on taj. Odigrali smo akciju da mu Kremer postavi lažni blok, ali nismo je dobro igrali".