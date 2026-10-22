Navaro: Stigli smo na meč sat vremena kasnije, poslednji napad nismo odigrali dobro

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Prve utiske nakon utakmice na konferenciji za medije podelio je trener Ibon Navaro.

"Čestitam Partizanu na pobedi. Njihov pristup utakmici je bio dobar, dominirali su u prvom vremenu. Mi smo odradili užasan posao, nismo kontrolisali Karlika, gubili smo lopte, nismo obezbedili defanzivni skok. Mislim da smo našli energiju i intenzitet u trećoj četvrtini. Utakmica je krenula da se menja, u poslednjoj deonici se sve okrenulo. Imali smo šansu da pobedu pre produžetka, nismo je iskoristili. U produžetku smo dozvolili skok u napadu posle bacanje, posle trojka Pajola. Moramo da analiziramo zašto smo došli na utakmicu sat vremena kasnije".

Deluje da Zvezda nije odigrala dobro u napadu...

"Partizan je igrao pametno, isključio je našu timsku igru. Oba tima žive od kreacije iz pika, Partizan je sjajno igrao baš tu. Igrali su više kao tim".