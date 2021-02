Tražio je Denver revanš, pokušali su Nikola Jokić i saigrači da skinu krunu šampionu – nije im pošlo za rukom. Los Anđeles Lejkersi i Denver su se prvi put sastali od finala Zapadne konferencije, a četa Lebrona Džejmsa je maestralnom odbranom u drugom poluvremenu preokrenula rezultat i slavila 114:93.

Sveli su Lejkersi ekipu Denvera u drugom poluvremenu na 35 poena, a Nikolu Jokića na 13. I to su glavni utisci. Besprekorno su Lejkersi odigrali u fazi odbrane u nastavku, pokazali su drugo lice. Izuzetno su bili motivisani Lebron Džejms, Entoni Dejvis i Denis Šruder.

Nikola Jokić i Entoni Dejvis poništili su jedan drugoga. Nastup Dejvisa i Lebrona Džejmsa bio je pod znakom pitanja zbog sitnijih povreda, ali je bilo jasno da ako postoji i promil šanse da zaigraju – to će i učiniti.

That Anthony Davis swat. That LeBron James finish. #NBAAllStar pic.twitter.com/XlzrHAVOhI — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 5, 2021





Našao se tim koji će Nikoli Jokiću stati na kraj. Za mnoge je dabl-dabl učinak podvig, za srpskog centra dostinuće koje beleži iz kola u kolo. Ni Lejkersi nisu uspeli da ga svedu ispod tog učinka, ubacio je Jokić 13 poena i uhvatio 10 lopti ispod obruča, ali je poenterski ostao daleko ispod svog prosekao. Bio je potreban Denveru „onaj“ Nikola Jokić. Partija nalik onoj protiv Jute kada je stao nadomak 50 poena i šetao se do koša i sa lakoćom postizao poene pored Rudija Gobera, kojeg mnogi označavaju kao najboljeg defanzivca lige. Nije bilo Nikolino veče, ako se to uopšte može reći kada neko u najjačoj ligi na svetu protiv aktuelnog šampiona ostvari dabl-dabl učinak. To samo pokazuje na koje domete je svetsku javnost Nikola Jokić navikao.

Joker slam number 11 on the year ???? pic.twitter.com/ZrjGXgjZjg — Denver Nuggets (@nuggets) February 5, 2021





Imao je Denver i dvocifrenu razliku na semaforu pored svog grba, išlo je ka tome da će Melounovi izabranici uspeti da se revanširaju Los Anđeles Lejkersima za poraz iz finala konferencije, ali su Jezerdžije odigrale dva dijametralno suprotna poluvremena. Kao i Denver. Zatajio je šut Nagetsa, Lejkersi su bili izuzetno agresivni u fazi odbrane i Jokić i saigrači su polako klizili ka porazu. Lejkersi su u završnici trećeg kvartala stekli prednost i više je nisu ispuštali.

Najefikasniji akter na meču bio je Lebron Džejms. Stigao je Lebron do tripl-dabl učinka (27 poena, 10 skokova, 10 asistencija), a najveću potporu da Lejkersi dođu do željenog rezultata i ubedljivog trijumfa pružili su mu Denis Šruder, koji je ubacio 21 poena, Horton Taker sa 17 i Entoni Dejvis sa 13 poena i devet skokova. Kod Denvera je najučinkovitiji bio Džamal Mari sa 20 poena, pet asistencija i tri skoka.

NBA LIGA

Petak

Atlanta - Juta 91:112

/Kapela 17 - Klarkson 23/

Dalas - Golden Stejt 116:147

/Dončić 27 - Obre 40/

Filadelfija - Portland 105:121

/Embid 37 - Trent 24/

Memfis - Hjuston 103:115

/Bejn 16 - Vol 22/

LA Lejkers - Denver 114:93

/Džejms 27 - Mari 20/