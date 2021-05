Prvi vikend NBA plej-ofa doneo je, kako je to običaj u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu, prve utakmice u svih osam serija prvog kruga. Generalno možemo i te kako da budemo zadovoljni prikazanom igrom, a praktično smo dobili sve: neizvesne utakmice, poneku pobedu manje rangiranih ekipa i čudesne partije velikih zvezda.

Početni udarci su tako, na neki način, izvedeni, a sada sledi sve ono zbog čega je serija na četiri pobede zanimljiva - trenerska prilagođavanja, menjanje taktike, igračko preuzimanje nekih drugih uloga i ko zna koliko drugih stvari da bi se iskoristilo ono dobro šta je bilo u prvim utakmicama, odnosno da bi se sakrilo ono loše. Pritisak je, naravno, na onim ekipama koje su izgubile prve utakmice, a puno vremena za razmišljanje i treninge nema. Druge utakmice u serijama se igraju već danas, sutra i preksutra, a ako nakon njih dođeš u situaciju da gubiš 0-2, to praktično znači da si gotovo pa sigurno izgubio tu seriju. Naime, u istoriji NBA lige samo je 27 ekipa osvojilo seriju u kojoj su gubile s 0-2. S druge strane, 408 ekipa je pobedilo u seriji u kojoj su vodili s 2-0.

Kada se ove prethodne brojke uzmu u obzir, onda je jasno da Majami i Denver večeras imaju važan zadatak da dođu do slavlja protiv Milvokija i Portlanda. Iako je dvoboj Baksa i Hita definitivno zanimljiv, mi ćemo se u našem tekstu ipak baviti onim šta više zanima sve u Srbiji, a to je okršaj Nagetsa i Blejzersa. Portland je došao do prednosti u ovoj seriji, pokazalo se da je nedostatak Džamala Marija veliki udarac kada je došao plej-of, ali stvar nije još izgubljena. Denver i te kako ima svojih prednosti, a mi smo izvukli četiri stvari koje bi trebalo da promene da bi večeras došli do pobede.

"AGRESIVNIJI" JOKIĆ

Morali smo reč agresivniji staviti pod navodnike jer je teško tražiti od Nikole Jokića da bude bolji od 34 poena i 16 skokova uz šut 14/27, koliko je imao učinak u prvoj utakmici. Srpski košarkaš je svakako bio najbolji igrač Denvera u subotu, ali dva statistička podatka ipak pokazuju da i te kako ima prostora za napredak. To je činjenica da je Jokić u prvoj utakmici imao tek četiri slobodna bacanja, a pogodio je tri. Doduše, to nije dosta manje od proseka koji Jokić ima u sezoni - 5,5 slobodnih bacanja po utakmici, ali svejedno bi mogao malo više da napada protivničke centre, pre svih Jusufa Nurkića, kako bi došao do laganih poena, ali i da Nurkić mora da misli i na svoje lične greške. Drugi, puno važniji podatak je činjenica da je Jokić u prvom meču imao samo jednu asistenciju što je mnogo, mnogo manje od 8,2 koliko ih ima u proseku ove godine. Jednostavno, Portland se odlučio da mu da tretman kakav je nekada davno u Lejkersima imao Medžik Džonson. Blejzersi nemaju problema s tim da Jokić postigne puno poena sve dok ne uspe da razigra svoje saigrače. A bez pomoći saigrača, Jokić neće moći da dođe do prolaska ove serije, koliko god bio sjajan. Nikola je jedan od onih košarkaša koji će uvek da pokuša da razigra svoje saigrače, a sada će jednostavno morati da uradi sve šta može da mu to i uspe.

PORTEROVA SELEKCIJA ŠUTA ZA TRI

Svi smo znali da Majkl Porter mora još dodatno da iskoči da bi Denver došao u priliku da pobedi u ovoj seriji. On je utakmicu završio s 25 poena i devet skokova, dodao i dve blokade, a za dva poena imao savršeni učinak - pogodio je svih 11 šuteva koje je imao unutar crte za tri poena. Međutim, van te crte je pogodio samo jednu od 10 trojki koje je 'uzeo'. I to opet nije nešto šta se ne događa šuterima s vremena na vreme, ali puno više brine analiza šuteva za tri kakve je Porter uzimao. Naime, od tih 11 šuteva tek su četiri bili otvoreni ili relativno otvoreni. Svi ostali su bili u teškim situacijama - ili nakon driblinga ili iz dotrčavanja ili preko protivničkog igrača. U nekoliko navrata se odlučio na šut za tricu već nakon nekoliko sekundi napada, a za vreme prenosa na ESPN-u, legendarni Vins Karter je istakao kako Porter mora da pazi da uzima bolje šuteve nego je to radio u prvoj utakmici. Tu se slažemo - jasno nam je da on ima pritisak na svojim leđima, ali ako te nešto ne ide, onda je bolje to ne forsirati, pogotovo ne s teškim šutevima. A posebno kada si savršen za dva poena.

UČINAK VISOKIH IGRAČA S KLUPE

Jokić je Jokić - superstar koji će da odigra veliki deo utakmice i koji sve saigrače čini boljima. Ali i njemu treba odmor, a tu bi dobro došlo da Denver s klupe dobije neki učinak na pozicijama pod košem. U prvoj utakmici to nije bilo tako - Pol Milsap je za 15 minuta postigao tek tri poena, a Džamajkl Grin je meč završio bez ijednog poena. Još je gori pogled na njihove šuteve - zajedno su oba igrača uzela samo jedan šut za sva poena. Napravio je to Milsap i promašio ga, a pogodio je jednu trojku iz dva pokušaja. Grin je imao samo jedan šut na utakmici, a taj je bio za tri poena. Ne trebaju oni napraviti neku veliku razliku, ali mogu pokazati da su spremni da odigraju važne minute u plej-ofu. Ako oni napadnu obruč Blejzersa, onda će biti i više prostora na spoljnim pozicijama. Pod košem im je s druge strane Enes Kanter koji nije baš poznat po svojim odbrambenim igrama, da to kažemo lepim rečima.

NEMOJTE ZVIŽDATI KARMELU

Ovo nema veze s igračima i trenerom Denvera, nego s navijačima. Iz nekog razloga su počeli da zvižde Karmelu Entoniju čim je primio prvu loptu u utakmici, a on to nikako nije zaslužio. Bio je u redovima Nagetsa sedam i po sezona, kad je odlazio nije čekao da postane slobodan igrač nego je Denver za njega dobio lepipaket od Njujorka, a sada je prava legenda NBA lige. I on je nakon utakmice priznao da je bio malo iznenađen, ali ono šta nije rekao je to da ga je zviždanje sigurno prilično napalilo. Jer, Entoni je u prvoj utakmici ubacio 18 poena za samo 22 minute uz šut 6/12 te 4/8 za tri. U nekim trenucima je izgledalo da ne može uopšte da promaši. To se kasnije ipak dogodilo, ali na kraju je on sam postigao toliko koliko je gotovo cela klupa Denvera (20 poena). Nemojte zviždati velikanima ako ne želite da vas oni 'unište'. Bez obzira koliko godina imali.