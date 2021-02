U okviru 25. kola elitnog takmičenja u dvoranu Aleksandar Nikolić stiže lider VTB lige i najprijatnije iznenađenje kontinentalne smotre ove sezone – Zenit Sankt Peterburg (20.45). Virus korona je napravio velike probleme Crvenoj zvezdi. Najpre su posledice pandemije uticale na raspored, pa crveno-bele do narednog petka čekaju još dva velika izazova u Evroligi. Posle Zenita uslediće gostovanja u Kaunuasu i Vitoriji. Zbog kovida-19, osvajač Kupa Radivoja Koraća dočekuje ruski sastav sa 11 igrača - devet prvotimaca i dva juniora.

Trebalo je vremena Dejanu Radonjiću da "ispravi krive Drine", da bi se njegov trenerski potpis jasno video u Novom Sadu na Kupu. Iako desetkovana, Crvena zvezda je uspela ubedljivo da savlada kragujevački Radnički, a potom i da nadigra Partizan i Megu. Žućkova levica ponovo je završila u njenim vitrinama, a Radonjić je osvojio jubilarni 10. trofej u crveno-belom.

Usledio je meč sa Borcem pre samo dva dana u ABA ligi, još jedna nadoknada, koja je raspored učinila gotovo neizdrživim. Čačani su potpoljeni dalekometnom paljbom, a jasno je da će Zvezdi velike količine municije biti potrebne i protiv Zenita.

Ekipa Ćavija Paskvala igra sjajnu odbranu, među najboljima je u Evroligi u tom segmentu. Protivnicima dozvoljava 75 poena po meču. To se ipak promenilo na poslednja tri susreta, kada je ruski sastav delio megdan sa Barselonom, Olimpijom Milanom i Fenerbahčeom. Na tri vezana poraza rivalima je u proseku dozvoljavao 86,3 poena. To ipak ne sme da zavara, jer je reč o ekipama sa najvišim ambicijama ove sezone, koje su pritom u izvrsnoj formi.

Odbrana je možda zaštitni znak Zenita, ali ne nedostaje mu ni napadačkih oružja. Osetila je Zvezda moć Paskvalove ekipe pre nešto manje od dva meseca. Ruski sastav je u svojoj dvorani upisao najubedljiviju pobedu u istoriji Evrolige (29 razlike), a pritom je oborio i rekorde po broju postignutih poena (98), u ubačenim trojkama (16) i ukupnom indeksu korisnosti (117). Bolan poraz, koji je Sašu Obradovića koštao posla.

Bili Beron (©Shutterstock)

Najbolji tim VTB lige u dosadašnjem toku sezone i sastav koji je u Evroligi upisao 13 pobeda (devet poraza) na parketu predvodi iskusni Kevin Pangos - igrač koji je minulog leta bio i na radaru Crvene zvezde, ali je na kraju odabrao unosniju ponudu iz Sankt Peterburga. Bivši košarkaš Žalgirisa i Barselone diriguje igrom, a usput je i najbolji strelac ekipe (11,7 poena po meču). Prati ga nekadašnji centar Olimpije Milano, Arturas Gudaitis, još jednom vrsno letošnje pojačanje (10,7 poena po meču), kao i Aleks Pojtres (9,3 poena po meču), krilni centar koji je minulog leta stigao iz Galatasaraja. Za šuteve sa distance zaduženi su igrači koje Zvezda jako dobro poznaje: Kej Si Rivers i Bili Beron. Bivši igrači crveno-belih bili su među najefikasnijima u prvom susretu, Rivers je brojao do 23 (7/8 za tri) donedavni ljubimac crveno-bele publike je ubacio 13 poena.

Utakmica u Beogradu će izvesno biti drugačija, Zvezda možda ima kadrovskih problema, ali će energična odbrana Radonjićeve ekipe sigurno zadavati probleme njegovom španskom kolegi. Svestan je toga i Paskval.

"Biće to potpuno drugačija utakmica. Promenili su trenera, situacija se razlikuje. Imali su problema sa kovidom-19, tako da ne znamo koliko će igrača učestvovati na meču. Moramo da budemo spremni za sve scenarije. Gostovali smo nekim od najboljih timova u Evropi: Barseloni, Milanu i Fenerbahčeu. Te ekipe su nivo iznad nas i to moramo da prihvatimo. Trudimo se da se nadmećemo sa svima, svesni smo šta je naša realnost. Moramo na svakom meču iskoristimo prilike i pronađemo put do pobede".

Lansirala je Zvezda Bilija Berona na najvišu scenu. Amerikanac je u crveno-belom osvojio ABA ligu, okitio se i titulom prvaka Srbije, a trijumfalan je bio i na Superkupu regionalnog šampionata. Bio je važan šraf Crvene zvezde u periodu od 2018. do 2020. godine, da bi minulog leta dobre partije unovčio u Zenitu. Iako na tribinama neće biti publike, ne gaji iluzije 30-godišnji bek da njegovu novu ekipu u Beogradu čeka lak zadatak.

"Imamo puno utakmica, igrači moraju da se nose sa gustim rasporedom. Bili smo i juče spremni da igramo, ali uvek je bolje kada možete više da trenirate. Zvezda je uvek nezgodan protivnik. Znamo da će dati sve od sebe. Svaka utakmica u Evroligi je teška i treba pronaći put do pobede. Važno nam je da zadržimo mentalitet koji smo pokazali. Izgubili smo određene utakmice, ali nijednom nismo odigrali loše. Gubili smo u poslednjim trenucima protiv Milana, Fenera, ali smo ipak pružili dobre partije. Puno smo naučili iz tih utakmica i nadamo se da će nam to pomoći da nastavimo da preskačemo prepreke. Momci žele da pobeđuju, imamo pravi tim za tako nešto".

IZBOR UREDNIKA

Težak meč čeka umornu i oslabljenu Zvezdu. Može se reći i da je pred Radonjićevim pulenima nemoguća misija. Zbog virusa korona van stroja su Kori Volden, Lengston Hol, Lendri Noko, Kino Kolom i Duop Rit. Od Kupa Radivoja Koraća na treninzima nema ni Džonija O'Brajanta, Amerikanac navodno pregovara sa Turk Telekomom. Boriša Simanić je dobio dozvolu da se priključi reprezentaciji Srbije uoči nastavka kvalifikacija za Evrobasket. Kada se sve sabere i oduzme, Zenitu će na crtu izaći: Džordan Lojd, Aleksa Uskoković, Dejan Davidovac, Branko Lazić, Aleksa Radanov, Ognjen Dobrić, Marko Simonović, Marko Jagodić Kuridža i Ognjen Kuzmić. U protokolu su i mlade snage Nikola Šaranović i Milutin Vujičić, ali je pitanje kakvu će ulogu imati na samom meču.

Zbog svega, veliki teret pašće na Džordana Lojda. Amerikanac je treći strelac Evrolige (16,89 poena po meču), dokazao je da je vrstan ofanzivac. Ume da "izmisli poene", vešto koristi svoje atletske sposobnosti i kada namesti ruku gotovo je nemoguće sačuvati ga. Ipak, protivnik je sigurno svestan da mu od bivšeg igrača Valensije preti najveća opasnost, pa će nesumnjivo učiniti sve da zaustavi Lojda. Taj zadatak mogao bi da ponese Mateuš Ponitka, pouzan defanzivac, koji bi na Zvezdinog beka mogao da izvrši i pritisak u napadu. Takođe je jako brz i atletski vrlo sposoban, pa će sigurno zadavati muke Zvezdinom beku na oba kraja terena.

Dejan Davidovac će takođe biti pod velikim pritiskom. Njemu će biti poverena uloga organizatora igre, pomoć će imati u mladom Aleksi Uskokoviću. Obojica su se dobro pokazala na Kupu, ali Evroliga je druga dimenzija.

Zvezda je u Novom Sadu imala i vrlo dobru kontrolu skoka, što bi moglo da bude od velikog značaja protiv Zenita. Marko Jagodić Kuridža je proglašen i najkorisnijim igračem finala, Ognjen Kuzmić je na trenutke umeo da podseti na stare dana, kada je važio za jednog od najboljih centara u elitnom takmičenju. Pomenuti dvojac će ipak biti pod izuzetnim opterećenjem, jer neće imati nikakvu zamenu, a već u utorak će morati da se bori sa visokim igračima Žalgirisa.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Zbog svega navedenog Zvezdu čeka jako težak posao. Toga je potpuno svestan i Dejan Radonjić.

"Zenit je ove sezone pokazao jako puno, igraju sjajno ne samo u Evroligi, već i u VTB ligi gde su lideri na tabeli. Ekipa koja je do sada pokazala jako puno i od koje se može mnogo očekivati i u nastavku sezone. Imaju kvalitet, iskustvo, kvalitet igre. Moraćemo da budemo spremni da odgovorimo koliko je to moguće u ovom okolnostima. Naravno, vrlo je delikatno pričati sada o nekim očekivanjima u situaciji kada imamo na raspolaganju ovaj broj igrača. Sa nama će biti na klupi i dvojica juniora… Šta je tu je, trudićemo se da pružimo dobar otpor. Vrlo je teško, i realno vrlo nezahvano baviti se prognozama, jer ako uzmete u obzir da mi analiziramo našeg protivnika koji dolazi u trenutku kada imamo 50 posto igrača van tima, onda je prilično jasno u kakvoj atmosferi i ambijentu pričamo o tom meču".

Džordan Lojd veruje da crveno-beli i sa skraćenim rosterom mogu da se nose sa veoma kvalitetnim rivalom.

"Znam dosta o ekipi Zenita, posebno o Kevinu Pengosu koji je njihov lider na terenu i odlično kontroliše ritam ekipe i utakmice. Sve ekipe u kojima je igrao su igrale dobro, nisam iznenađen njihovim igrama i rezultatima, imaju mnogo 'oružja' dobrih igrača… Mi igramo u skraćenoj rotaciji, ali verujem da će neko „iskočiti“ od ostalih saigrača igrača, i da ćemo moći da odigramo dobru utakmicu i ravnopravno se nosimo u ovim okolnostima sa tako dobrom ekipom u ovom trenutku".

EVROLIGA - 25. KOLO

Četvrtak

Himki – Baskonija 67:89

/Šved 16 – Fal 14/

Efes – Olimpijakos 76:53

/Larkin 21 – Larencakis 10/

Olimpija Milano - Makabi 87:68

/Panter 15 - Hanter 16/

Barselona - Žalgiris 86:62

/Higins 19 - Hejs 9/

Petak

18.45: (1,17) Fenerbahče (20,0) Alba (5,50)

20.45: (2,05) Asvel (13,5) Bajern (1,90)

20.45: (2,70) Crvena zvezda (14,5) Zenit (1,55)

21.00: (2,30) Valensija (14,5) Real Madrid (1,70)

Odloženo

CSKA - Panatinaikos

*** Kvote su podložne promenama