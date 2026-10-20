Dobre vesti iz Humske: Vanja Marinković se priključuje timskim treninzima

Četvrtak, 20.45: (1,80) Partizan Mozzart Bet (15,0) Crvena zvezda (2,25)

Marinković je rupturu Ahilove tetive doživeo krajem januara ove godine, u finišu duela sa Hapoelom iz Tel Aviva, odigranom u Minhenu. Prve prognoze glasile su da bi na teren mogao tokom decembra, međutim sadašnja objava kluba iz Humske ukazuje da bi to moglo da se dogodi možda i u narednih mesec dana. Kapiten Partizana se povredio u poslednjem napadu četvrte četvrtine, dok je pokušavao da se izbori za šut, ali je iznenada proklizao i nezgodno doskočio. Posle ukazane pomoći stavljen mu je led na bolno mesto, a za kretanje je koristio štake.

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Kasnije je usledila operacija u Finskoj, odakle su doktori pomno pratili njegov oporavak i ulazak u trenažni proces. Biće tako i sve dok se ne budu ispunili svi uslovi da Marinković ponovo zaigra takmičarsku košarku i stavi se na raspolaganje treneru Đoanu Penjaroji.