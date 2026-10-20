Dobre vesti iz Humske: Vanja Marinković se priključuje timskim treninzima
Vreme čitanja: 2min | uto. 20.10.26. | 13:21
Kapiten crno-belih dobio zeleno svetlo od doktora iz Finske
Dobre vesti stižu iz Humske dva dana uoči evroligaškog večitog derbija - Vanja Marinković vraća se timskim treninzima!
Kako je objavio klub iz Humske, Vanja Marinković dobio je zeleno svetlo doktora iz Finske posle detalnih pregleda. Dozvolu je potpisao dr Lase Lempijanen čija ekspertiza kaže da je srpski reprezentativac spreman da se vrati radu sa ekipom i polako uvodi u takmičarsku pripremu za povratak na teren verovatno tokom novembra.
"Kompletan proces će biti pomno praćen i kontrolisan sa ciljem da se kapiten na teren vrati u potpunosti spreman", stoji u saopštenju kluba.
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Marinković je rupturu Ahilove tetive doživeo krajem januara ove godine, u finišu duela sa Hapoelom iz Tel Aviva, odigranom u Minhenu. Prve prognoze glasile su da bi na teren mogao tokom decembra, međutim sadašnja objava kluba iz Humske ukazuje da bi to moglo da se dogodi možda i u narednih mesec dana. Kapiten Partizana se povredio u poslednjem napadu četvrte četvrtine, dok je pokušavao da se izbori za šut, ali je iznenada proklizao i nezgodno doskočio. Posle ukazane pomoći stavljen mu je led na bolno mesto, a za kretanje je koristio štake.
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Kasnije je usledila operacija u Finskoj, odakle su doktori pomno pratili njegov oporavak i ulazak u trenažni proces. Biće tako i sve dok se ne budu ispunili svi uslovi da Marinković ponovo zaigra takmičarsku košarku i stavi se na raspolaganje treneru Đoanu Penjaroji.
Zasad je sjajna stvar za igrača, klub i navijače što stižu pozitivne vesti i što se momenat povratka na parket bliži.