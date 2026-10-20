Dva lica večitog derbija: Partizan izgubio ofanzivnih 25 poena, Zvezda našla prednost pod košem

20.45: (1,80) Partizan Mozzart Bet (15,0) Crvena zvezda (2,25)

Posle šest kola, Partizan i Crvena zvezda postižu najmanje poena u Evroligi, a istovremeno imaju dve od četiri najbolje odbrane takmičenja. Crno-beli prosečno ubacuju 77,7 poena, crveno-beli 80,8, dok su na suprotnoj strani terena među najuspešnijima u ograničavanju protivničkog učinka. Zvezda prima svega 76,2 poena po utakmici, a Partizan 78,5.

Napredna statistika kaže da je Partizan Mozzart Bet sa 106 poena na 100 poseda poslednji po napadačkoj efikasnosti, dok je Zvezda sa 106,7 treća od pozadi. Kada se posmatra defanzivni rejting, odnos je potpuno drugačiji. Tim Ibona Navara dopušta 100,5 poena na 100 poseda, što je drugi najbolji rezultat u Evroligi, dok je ekipa Đoana Penjaroje četvrta sa 107,1.

Naravno, šest utakmica nije preveliki uzorak da bi se govorilo o kvalitetu i krajnjim dometima oba tima. Biće doselekcije, Crvena zvezda ju je već započela dovođenjem centra Kristijana Koloka, u Humskoj se očekuju bar dva pojačanja... Treba računati i na raspored utakmica, povrede i promene u rotacijama koje su značajno uticale na dosadašnje rezultate. Ipak, prepoznaju se problemi koji su Partizan Mozzart Betu doneli tri uzastopna poraza, ali i razlozi zbog kojih je Zvezda, uprkos sličnoj napadačkoj neefikasnosti, uspela da veže četiri pobede.

KAKO JE PARTIZAN IZGUBIO GOTOVO 25 POENA U NAPADU PO UTAKMICI?

Penjaroja i Džons (©MN Press)

Partizanovi porazi mogu se posmatrati kroz kvalitet protivnika, ali razmere pada napadačke efikasnosti zahtevaju ozbiljniju analizu. Crno-beli su protiv Armanija, Pariza i Bajerna postizali prosečno 90 poena, uz 40 odsto uspešnosti u šutu za tri. Usledili su Real Madrid, Panatinaikos i Fenerbahče, protiv kojih je prosek pao na svega 65,3 poena, dok je realizacija trojki skliznula na 19,7 odsto.

Penjarojin sastav je u prve tri utakmice realizovao 28 trojki iz 70 pokušaja, a u naredne tri samo 13 iz 66. Pad od gotovo 25 poena po meču deluje još ozbiljnije kada se zna da je odbrana u tom periodu primala čak nešto manje poena nego na početku sezone – 77,3 naspram 79,7. Nije cela suština problema samo u lošem šutu s distance. Partizan Mozzart Bet je u prve tri utakmice za dva poena šutirao 59 odsto, a u naredne tri svega 46,8. Istovremeno je uspešnost slobodnih bacanja pala sa 75 na 60,9 odsto. Pogoršanje je, dakle, prisutno u svim osnovnim segmentima realizacije.

Poraz od Panatinaikosa (55:72) najlošije je izdanje crno-belih u dosadašnjem delu Evrolige. Partizan je pogodio samo četiri trojke iz 26 pokušaja, uz skromnih 17/37 za dva poena. Karlik Džons, najvažniji organizator igre i prvi strelac ekipe, završio je utakmicu sa osam poena, uz svega dva pogotka iz igre. Njegov slab učinak dodatno je ograničio napadačka rešenja tima, koji nije pronašao dovoljno raspoloženih igrača da nadomesti izostanak njegovog uobičajenog doprinosa.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Još zanimljiviji primer je duel protiv Fenerbahčea. Partizan je u Istanbulu otvorio utakmicu sa četiri pogođene trojke iz isto toliko pokušaja, poveo sa 18:7, a zatim promašio narednih 15 šuteva sa distance! Ipak, do poluvremena je sačuvao prednost (28:25) zahvaljujući odbrani koja je domaćina gotovo potpuno zaustavila. Posle velikog odmora utakmica je dobila sasvim drugačiji tok. Fenerbahče je treću četvrtinu dobio 34:16, posle čega je Partizan u potpunosti izgubio kontrolu nad susretom. Šuterski učinak od svega 17/46 za dva poena možda i najbolje opisuje teškoće u realizaciji, ali je posebno upečatljiv podatak da je tim Šarunasa Jasikevičijusa zabeležio čak 14 blokada, čime je postavljen novi evroligaški rekord. Ujedno govori i o nedovoljnoj čvrstini crno-belih u kontaktu, koja je dozvolila Fenerovim košarkašima da uspostave dominaciju i oteraju protivnika od koša.

Pritisak protivničkih odbrana na Karlika Džonsa, zatvaranje reketa i problemi u završavanju napada ostavljaju Penjaroju sa ozbiljnim zadatkom. Crno-beli nisu uspeli da pronađu dovoljno efikasna rešenja kada su protivnici ograničili njihovog glavnog kreatora, dok ni Vildoza, Itan Tompson, Pajola i Olman nisu uspeli da nadomeste veliki pad u realizaciji.

Dodatni problem u danima pred večiti derbi predstavlja odsustvo Tonjea Džekirija. Iskusni centar je u prvih šest kola prosečno beležio 10,2 poena, uz 65,8 odsto uspešnosti za dva. Podsetimo, Džekiri je povredio je aduktor protiv Fenerbahčea i sigurno će propustiti derbi, dok je odranije van stroja Derek Vilis. To Penjaroji dodatno sužava mogućnosti u formiranju visokih petorki, povećava odgovornost Kevarijusa Hejsa i Žofrija Lovernja i ostavlja Nikolu Tanaskovića sa značajnim teretom na poziciji krilnog centra.

ZVEZDINA PREDNOST NASTAJE I POSLE PROMAŠAJA

Semi Odželej (©MN Press)

U prva dva kola, protiv Žalgirisa i Hapoela, crveno-beli su postizali prosečno 78,5 poena i primali 82. Tokom naredne četiri utakmice njihov napadački prosek porastao je na 82, ali je broj primljenih poena pao na 73,3. Zvezdin rezultatski preokret mnogo više duguje unapređenju defanzive nego značajnijem pomaku u napadačkoj realizaciji.

U Dubaiju je Zvezda primila svega 58 poena, dok je u Vilerbanu, uprkos problemima u reketu, pronašla dovoljno energije i koncentracije da ostane u utakmici do poslednjeg napada, kada je Kris Džons doneo pobedu hicem uz zvuk sirene. Protiv Pariza je tokom tri četvrtine kontrolisala rezultat i izgradila prednost od 19 poena, ali je u poslednjih deset minuta postigla samo 13, a rivalu dozvolila da se približi na pet razlike.

Taj meč je pokazao i određene slabosti. Pariz je dobio skakačku bitku (42:36), a Zvezda je u završnici morala da se osloni na individualna rešenja neočekivanog heroja Džereda Batlera. Neočekivanog, jer je protiv Asvela i dobar deo susreta sa Parizom Batler bio u potpuno drugom planu. Navaro je posle utakmice priznao da njegova ekipa nije dobro otvorila poslednju četvrtinu i da je izgubila potrebnu agresivnost.

Uprkos tom izdanju, Zvezda je sa prosečno 41,3 skoka najbolja u Evroligi, dok je Partizan na 33,8. Razlika je naročito zanimljiva zbog činjenice da su crveno-beli do velikog dela pobedničke serije stigli praktično bez klasičnih centara, usled povreda Džonatana Motlija i Ebuke Izundua. Najvažnija razlika između rivala nalazi se u napadačkom skoku. Zvezda osvaja 32,8 odsto dostupnih lopti posle sopstvenih promašaja, a Partizan 27,1 odsto. Istovremeno, crno-beli imaju nešto bolji procenat defanzivnih skokova – 71,4 prema 68,7 odsto.

Semi Odželej preuzimao je ulogu centra, dok su Čima Moneke i spoljni igrači morali da se dodatno angažuju u reketu. Zvezda je tako održala skakačku produktivnost uprkos nedostatku visine, mada je utakmica sa Parizom pokazala da takve postavke nisu podjednako uspešne protiv svih protivnika. Ofanzivni skok već duže predstavlja jedno od Zvezdinih jačih oružja. Crveno-beli su i prethodne sezone prosečno hvatali 13,3 lopte u napadu, a Navaro je uspeo da zadrži taj kvalitet u periodu kada nije imao na raspolaganju centarsku liniju planiranu na početku sezone.