Dva lica večitog derbija: Partizan izgubio ofanzivnih 25 poena, Zvezda našla prednost pod košem
Vreme čitanja: 9min | uto. 20.10.26. | 08:19
Večiti postižu najmanje poena u Evroligi, ali imaju dve od četiri najbolje odbrane takmičenja. U takvom odnosu snaga, borba za svaki posed mogla bi da bude ključna u prvom ovosezonskom derbiju
Još pre dve nedelje delovalo je da Partizan Mozzart Bet i Crvena zvezda u novu evroligašku sezonu ulaze iz sasvim različitih pozicija. Crno-beli su dobili prve tri utakmice i, uprkos povredama i promenama u sastavu, ostavljali utisak ekipe kojoj su jasne uloge i način igre. Zvezda je, posle dva uvodna poraza, tek tražila oslonac u novom sistemu Ibona Navara. Pred prvi ovosezonski večiti derbi (četvrtak, 20.45), međutim, situacija je obrnuta pošto je Partizan Mozzart Bet u seriji od tri poraza zaredom, dok je Zvezda dobila četiri meča u nizu.
Promena raspoloženja među beogradskim rivalima ima i ozbiljnu košarkašku pozadinu. Tim Đoana Penjaroje je u međuvremenu ostao bez napada koji ga je nosio kroz prve tri utakmice, doduše igrao je i protiv tri evropska velikana odnosno rivala daleko jačih od onih na otvaranju sezone, dok je Zvezda uspela da pronađe način da pobeđuje zahvaljujući odbrani i skoku, čak i bez zdravih centara. Ipak, iza potpuno različitih rezultatskih nizova krije se zanimljiva zajednička karakteristika, koja bi mogla značajno da utiče na predstojeći duel.
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20.45: (1,80) Partizan Mozzart Bet (15,0) Crvena zvezda (2,25)
Posle šest kola, Partizan i Crvena zvezda postižu najmanje poena u Evroligi, a istovremeno imaju dve od četiri najbolje odbrane takmičenja. Crno-beli prosečno ubacuju 77,7 poena, crveno-beli 80,8, dok su na suprotnoj strani terena među najuspešnijima u ograničavanju protivničkog učinka. Zvezda prima svega 76,2 poena po utakmici, a Partizan 78,5.
Napredna statistika kaže da je Partizan Mozzart Bet sa 106 poena na 100 poseda poslednji po napadačkoj efikasnosti, dok je Zvezda sa 106,7 treća od pozadi. Kada se posmatra defanzivni rejting, odnos je potpuno drugačiji. Tim Ibona Navara dopušta 100,5 poena na 100 poseda, što je drugi najbolji rezultat u Evroligi, dok je ekipa Đoana Penjaroje četvrta sa 107,1.
Naravno, šest utakmica nije preveliki uzorak da bi se govorilo o kvalitetu i krajnjim dometima oba tima. Biće doselekcije, Crvena zvezda ju je već započela dovođenjem centra Kristijana Koloka, u Humskoj se očekuju bar dva pojačanja... Treba računati i na raspored utakmica, povrede i promene u rotacijama koje su značajno uticale na dosadašnje rezultate. Ipak, prepoznaju se problemi koji su Partizan Mozzart Betu doneli tri uzastopna poraza, ali i razlozi zbog kojih je Zvezda, uprkos sličnoj napadačkoj neefikasnosti, uspela da veže četiri pobede.
KAKO JE PARTIZAN IZGUBIO GOTOVO 25 POENA U NAPADU PO UTAKMICI?
Partizanovi porazi mogu se posmatrati kroz kvalitet protivnika, ali razmere pada napadačke efikasnosti zahtevaju ozbiljniju analizu. Crno-beli su protiv Armanija, Pariza i Bajerna postizali prosečno 90 poena, uz 40 odsto uspešnosti u šutu za tri. Usledili su Real Madrid, Panatinaikos i Fenerbahče, protiv kojih je prosek pao na svega 65,3 poena, dok je realizacija trojki skliznula na 19,7 odsto.
Penjarojin sastav je u prve tri utakmice realizovao 28 trojki iz 70 pokušaja, a u naredne tri samo 13 iz 66. Pad od gotovo 25 poena po meču deluje još ozbiljnije kada se zna da je odbrana u tom periodu primala čak nešto manje poena nego na početku sezone – 77,3 naspram 79,7. Nije cela suština problema samo u lošem šutu s distance. Partizan Mozzart Bet je u prve tri utakmice za dva poena šutirao 59 odsto, a u naredne tri svega 46,8. Istovremeno je uspešnost slobodnih bacanja pala sa 75 na 60,9 odsto. Pogoršanje je, dakle, prisutno u svim osnovnim segmentima realizacije.
Poraz od Panatinaikosa (55:72) najlošije je izdanje crno-belih u dosadašnjem delu Evrolige. Partizan je pogodio samo četiri trojke iz 26 pokušaja, uz skromnih 17/37 za dva poena. Karlik Džons, najvažniji organizator igre i prvi strelac ekipe, završio je utakmicu sa osam poena, uz svega dva pogotka iz igre. Njegov slab učinak dodatno je ograničio napadačka rešenja tima, koji nije pronašao dovoljno raspoloženih igrača da nadomesti izostanak njegovog uobičajenog doprinosa.
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Još zanimljiviji primer je duel protiv Fenerbahčea. Partizan je u Istanbulu otvorio utakmicu sa četiri pogođene trojke iz isto toliko pokušaja, poveo sa 18:7, a zatim promašio narednih 15 šuteva sa distance! Ipak, do poluvremena je sačuvao prednost (28:25) zahvaljujući odbrani koja je domaćina gotovo potpuno zaustavila. Posle velikog odmora utakmica je dobila sasvim drugačiji tok. Fenerbahče je treću četvrtinu dobio 34:16, posle čega je Partizan u potpunosti izgubio kontrolu nad susretom. Šuterski učinak od svega 17/46 za dva poena možda i najbolje opisuje teškoće u realizaciji, ali je posebno upečatljiv podatak da je tim Šarunasa Jasikevičijusa zabeležio čak 14 blokada, čime je postavljen novi evroligaški rekord. Ujedno govori i o nedovoljnoj čvrstini crno-belih u kontaktu, koja je dozvolila Fenerovim košarkašima da uspostave dominaciju i oteraju protivnika od koša.
Pritisak protivničkih odbrana na Karlika Džonsa, zatvaranje reketa i problemi u završavanju napada ostavljaju Penjaroju sa ozbiljnim zadatkom. Crno-beli nisu uspeli da pronađu dovoljno efikasna rešenja kada su protivnici ograničili njihovog glavnog kreatora, dok ni Vildoza, Itan Tompson, Pajola i Olman nisu uspeli da nadomeste veliki pad u realizaciji.
Dodatni problem u danima pred večiti derbi predstavlja odsustvo Tonjea Džekirija. Iskusni centar je u prvih šest kola prosečno beležio 10,2 poena, uz 65,8 odsto uspešnosti za dva. Podsetimo, Džekiri je povredio je aduktor protiv Fenerbahčea i sigurno će propustiti derbi, dok je odranije van stroja Derek Vilis. To Penjaroji dodatno sužava mogućnosti u formiranju visokih petorki, povećava odgovornost Kevarijusa Hejsa i Žofrija Lovernja i ostavlja Nikolu Tanaskovića sa značajnim teretom na poziciji krilnog centra.
ZVEZDINA PREDNOST NASTAJE I POSLE PROMAŠAJA
U prva dva kola, protiv Žalgirisa i Hapoela, crveno-beli su postizali prosečno 78,5 poena i primali 82. Tokom naredne četiri utakmice njihov napadački prosek porastao je na 82, ali je broj primljenih poena pao na 73,3. Zvezdin rezultatski preokret mnogo više duguje unapređenju defanzive nego značajnijem pomaku u napadačkoj realizaciji.
U Dubaiju je Zvezda primila svega 58 poena, dok je u Vilerbanu, uprkos problemima u reketu, pronašla dovoljno energije i koncentracije da ostane u utakmici do poslednjeg napada, kada je Kris Džons doneo pobedu hicem uz zvuk sirene. Protiv Pariza je tokom tri četvrtine kontrolisala rezultat i izgradila prednost od 19 poena, ali je u poslednjih deset minuta postigla samo 13, a rivalu dozvolila da se približi na pet razlike.
Taj meč je pokazao i određene slabosti. Pariz je dobio skakačku bitku (42:36), a Zvezda je u završnici morala da se osloni na individualna rešenja neočekivanog heroja Džereda Batlera. Neočekivanog, jer je protiv Asvela i dobar deo susreta sa Parizom Batler bio u potpuno drugom planu. Navaro je posle utakmice priznao da njegova ekipa nije dobro otvorila poslednju četvrtinu i da je izgubila potrebnu agresivnost.
Uprkos tom izdanju, Zvezda je sa prosečno 41,3 skoka najbolja u Evroligi, dok je Partizan na 33,8. Razlika je naročito zanimljiva zbog činjenice da su crveno-beli do velikog dela pobedničke serije stigli praktično bez klasičnih centara, usled povreda Džonatana Motlija i Ebuke Izundua. Najvažnija razlika između rivala nalazi se u napadačkom skoku. Zvezda osvaja 32,8 odsto dostupnih lopti posle sopstvenih promašaja, a Partizan 27,1 odsto. Istovremeno, crno-beli imaju nešto bolji procenat defanzivnih skokova – 71,4 prema 68,7 odsto.
Semi Odželej preuzimao je ulogu centra, dok su Čima Moneke i spoljni igrači morali da se dodatno angažuju u reketu. Zvezda je tako održala skakačku produktivnost uprkos nedostatku visine, mada je utakmica sa Parizom pokazala da takve postavke nisu podjednako uspešne protiv svih protivnika. Ofanzivni skok već duže predstavlja jedno od Zvezdinih jačih oružja. Crveno-beli su i prethodne sezone prosečno hvatali 13,3 lopte u napadu, a Navaro je uspeo da zadrži taj kvalitet u periodu kada nije imao na raspolaganju centarsku liniju planiranu na početku sezone.
Uoči derbija situacija počinje da se menja. Izundu se vratio na teren protiv Krke, dok je klub angažovao Kristijana Koloka, čiji nastup u četvrtak još nije potvrđen. Povratak klasičnijim centarskim rešenjima mogao bi Zvezdi da donese dodatnu zaštitu reketa, ali i da promeni raspodelu minuta u petorkama koje su prethodnih nedelja donosile rezultate.
UKRADENE LOPTE vs SKOK U NAPADU
Ako Zvezda prednost u broju prilika za realizaciju traži kroz ofanzivni skok, Partizan Mozzart Bet ima drugačije oružje. Crno-beli su sa deset ukradenih lopti po utakmici najbolji u Evroligi, a protivnike prosečno primoravaju na gotovo 16 izgubljenih lopti.
Alesandro Pajola i Luka Vildoza posebno su važni za pritisak na loptu, uz Karlika Džonsa i ostale spoljne igrače koji mogu da pomognu u agresivnoj odbrani. Partizan pritom relativno dobro čuva sopstveni posed. Prosečno gubi 10,7 lopti po utakmici, dok je Zvezda na 12.
Crveno-beli, međutim, raspolažu većim brojem opcija za organizaciju napada. Kris Džons ima ulogu primarnog kreatora, ali Batler i Nik Vajler-Beb mogu da preuzmu odgovornost u prenosu lopte kada protivnik pojača pritisak. Zanimljivo je da Karlik i Kris Džons prosečno beleže identičnih šest asistencija, ali Zvezdin plejmejker to ostvaruje za približno 19 minuta, uz svega 0,8 izgubljenih lopti po utakmici. Karlik provodi oko 26 minuta na parketu, ima mnogo izraženiju poentersku ulogu i prosečno gubi 1,5 lopti.
Partizanov pritisak na loptu mogao bi da bude važan deo taktike za derbi, ali primer iz Istanbula pokazuje koliko je teško materijalizovati defanzivnu agresivnost bez pouzdane realizacije. Crno-beli su protiv Fenerbahčea iznudili čak 20 izgubljenih lopti, a sami izgubili svega 12. Ipak, postigli su samo 65 poena. Zato će mnogo zavisiti od toga koliko Partizan može da reši napada pre nego što se Zvezdina odbrana postavi, posebno posle ukradenih lopti i iznuđenih grešaka. Penjaroja ima bekove sposobne da igraju iz tranzicije, ali prethodne tri utakmice pokazale su koliko njegov tim ima problema kada mora da završava napade na postavljenu odbranu.
Na drugoj strani, Zvezda će morati da sačuva loptu pred pritiskom Partizanovih bekova i iskoristi prednost u skoku. Ofanzivni učinak Monekea, Odželeja i ostalih mogao bi da bude naročito važan protiv ekipe koja je ostala bez Džekirija i već ima problema sa visokim igračima. To će predstavljati dodatno opterećenje za Partizanovu odbranu, koja je prema dosadašnjoj statistici bila znatno pouzdaniji deo tima od napada.
Povrede su dvojici trenera dodatno zakomplikovale pripremu utakmice. Penjaroja mora da rasporedi minute pod košem bez Džekirija i pronađe način da njegovi bekovi budu agresivni, a da Partizan pritom ne izgubi kontrolu defanzivnog skoka. Navaro, s druge strane, ima mogućnost da povratkom Izundua ojača centarsku liniju, ali će morati da proceni koliko prostora da ostavi niskim petorkama koje su mu donele četiri uzastopne pobede.
Kada se podvuče crta, zaključak je da će Partizan Mozzart Bet u četvrtak pokušati da agresivnošću svoje bekovske linije dođe do lakih poena, dok će Zvezda tražiti priliku da kroz kontrolu reketa i napadački skok nadoknadi sopstvene probleme sa realizacijom. Dosadašnji rezultati pokazuju da oba tima mogu da odigraju kvalitetnu odbranu, ali i koliko teško dolaze do poena kada protivnik uspe da im ograniči prve napadačke opcije.
Zato će, pored šuta za tri, posebno vredeti ispratiti koliko će Partizanov defanzivni pritisak doneti lakih poena i koliko će Zvezda napada produžiti posle promašaja i biti efikasna...
EVROLIGA - 7. kolo
Sreda:
18.00: (1,25) Hapoel Tel Aviv (17,0) Virtus Bolonja (4,70)
Četvrtak:
19.30: (1,60) Anadolu Efes (16,0) Bešiktaš (2,65)
20.00: (2,65) Bajern Minhen (16,0) Dubai (1,60)
20.05: (3,20) Makabi Tel Aviv (16,0) Real Madrid (1,45)
20.15: (1,05) Panatinaikos (27,0) Baskonija (11,0)
20.30: (1,60) Olimpija Milano (16,0) Barselona (2,65)
20.45: (1,80) Partizan Mozzart Bet (15,0) Crvena zvezda (2,25)
Petak:
19.00: (1,17) Žalgiris (20,0) Asvel Lion (6,00)
20.15: (1,50) Olimpijakos (16,0) Fenerbahče (3,00)
20.45: (2,65) Pariz (16,0) Valensija (1,60)
*** Kvote su podložne promenama