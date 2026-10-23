Doktoru derbija ne treba tajm-aut

Sada su se stvari drastično promenile u korist Partizana otkako je Penjaroja preuzeo ekipu. Klub iz Humske je trenutno u seriji od pet pobeda u večitim derbijima, a od toga čak tri u Evroligi.

Ovakva dominacija protiv večitog rivala odavno nije viđena, još od ere Duška Vujoševića i Vlade Jovanovića , kada je Partizan uvek blistao protiv crveno-belih. Poznato je koliko je Zvezda prethodnih sezona bila dominantna dok je Željko Obradović bio na klupi, a najviše se pamti serija Janisa Sferopulosa koji je vezao zvanično osam pobeda protiv Partizana.

Očigledno je Penjaroja veoma brzo shvatio šta nose večiti derbiji i kako ekipa treba da se pripremi za utakmicu koja je mnogo više od sportskog događaja. Taktika u četvrtak uveče bila je odlična, ali još bolja je bila energija ekipe. Penjaroja je očigledno perfektno objasnio ekipi kakvo ponašanje je potrebno, uz maksimalnu čvrstinu i agresivnost.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Partizan je pojeo Crvenu zvezdu u prvom poluvremenu. Imao je Partizan u jednom momentu i 18 poena prednosti, jer Crvena zvezda i Ibon Navaro nisu izgledali spremno za sve ono što derbi nosi sa sobom. Crveno-beli su pristupili ovom meču kao da je u pitanju nasumičan duel ABA lige, dok je Partizan izgledao potpuno suprotno. Navaro je tek u drugom poluvremenu uspeo da napravi određene promene, prilagodi se sistemu Partizana, iskoristi činjenicu da se Karlik Džons umorio i usporio.

Zbog toga je Zvezda zaista bila blizu ogromnog preokreta, ali na kraju je Partizan zaista zasluženo pobedio. Nisu pokazali ni promil panike, ostali su smireni i u momentu kada je Zvezda povela, a iz te smirenosti stigli su vanserijski potezi kao što je blokada Kevarijusa Hejsa, trojka Karlika, a na kraju i čudesna trojka Pajole koja je donela pobedu.

© Starsport

Odluka španskog stručnjaka da u trenucima kada se velika prednost topila ne posegne za minutom odmora bila je rizik najviše kategorije, ali i potez kojim je poslao nedvosmislenu poruku svojim izabranicima. U usijanoj atmosferi gradio se mentalitet pobednika — poruka je bila jasna: rešenje moraju pronaći sami na parketu, bez panike i bez traženja spasa na klupi. Taj nivo vere u Pajolu, Lakića i Hejsa u trenucima kada je dvorana gorela, a rival pogađao u seriji, pretvorio je ekipu iz tima koji u kriznim momentima gubi glavu u ratničku družinu spremnu da izdrži najjači pritisak.

Pored psihološkog efekta, uspeh Penjarojinog plana leži i u načinu na koji je maskirao kadrovske hendikepe. Ostati bez Tonjea Džekirija u reketu uoči meča sa timom koji u reketu poseduje ogromnu fizičku snagu delovalo je kao nesavladiva prepreka, ali je španski taktičar izvukao maksimum iz Kevarijusa Hejsa i teret defanzive raspodelio na celokupnu petorku. Rotacije u odbrani od pika bile su besprekorne u ključnim sekundama, a agresivnost na liniji dodavanja u potpunosti je neutralisala Zvezdine zamisli u organizaciji napada tokom produžetka.

Pobeda nad najvećim rivalom kupila je mir i donela ogroman talas samopouzdanja, ali Penjaroja dobro zna da prvenstvo tek hvata zamajac. Dolaskom Antonija Rivsa, koji je već stigao u Beograd, kao i Roberta Frenksa, strateg crno-belih dobiće znatno veću širinu u napadu i prekopotrebnu šutersku municiju. Ako je sa osakaćenim sastavom uspeo da u potpunosti nadmudri Navara i upiše petu uzastopnu pobedu u derbijima, sa kompletiranim i osveženim timom Partizan bi pod njegovom komandnom palicom mogao postati izuzetno opasan takmac za dalji proboj na tabeli Evrolige jer crno-beli trenutno imaju četiri pobede posle sedam mečeva.

Penjaroja posle meča nije davao bombastične izjave, ali je činjenica da su upravo njegov pristup i priprema u velikoj meri obezbedili trijumf u četvrtak uveče.