Ako se po jutru dan poznaje, Filipu Petruševu smeši se lepa budućnost u redovima aktuelnog šampiona Evrope.

Efes nastavlja da melje, a Petrušev da pruža odlična izdanja u dresu novog kluba tokom priprema za predstojeću sezonu. Posle 20 poena protiv milanske Olimpije, srpski reprezentativac odigrao je još bolju rolu pošto je Lokomotivi iz Krasnodara u ubedljivoj pobedi rezultatom 97:67 (27:14, 27:14, 25:21, 18:18) ubacio 23 poena (9/12 iz igre) za manje od 19 minuta na parketu! Uz to je imao još šest skokova, jednu asistenciju i šest iznuđenih faulova, daleko najviše uz Adrijena Moermana na jednoj, odnosno Džonatana Motlija na drugoj strani sa po pet izvučenih prekršaja rivala.

Subota, 21.00: (1,30) Barselona (16,0) Valensija (3,90)

Efes je lako, sigurno i dominantno stigao do nove pobede. Već posle uvodne četvrtine razlika je iznosila 13 poena, do poluvremena je ista otišla na 26 poena (54:28), da bi do kraja utakmice bila u određenom porastu.

Petruševa su na listi strelaca ispratili Moerman sa 11 poena i šest skokova, dok je Brajant Danston imao 10 poena i četiri uhvaćene lopte, a svi igrači Efesa su stigli da se upišu. Vasilije Micić je na terenu proveo 15 minuta i za to vreme imao šest poena (1/3 iz igre, 0/2 za tri), te pet asistencija i po četiri skoka i izgubljenih lopti. Kod Lokomotive 24 poena ubeležio je Motli uz osam uhvaćenih, četiri podeljene i šest izgubljenih lopti. Nekadašnji reprezentativac Srbije Ivan Paunić odigrao je 18 minuta i imao osam poena i pet skokova, uz jedno završno dodavanje.

Podsetimo, Efes će biti i gost Beograda pošto je za 16. septembar u Beogradskoj areni zakazana oproštajna utakmica kapitena Partizana Novice Veličkovića.

