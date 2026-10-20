Dorsi ne trenira sa ekipom, mogao bi da postane najtraženiji igrač u Evropi

Gomila ekipa i dalje nije u potpunosti formirala rostere, neki čekaju popularnu seču u NBA ligi, a rešenje u Tajleru Dorsiju bilo bi idealno praktično za svaki evroligaški klub koji želi da se pojača na poziciji beka. Takođe, ono što je zanimljivo jeste da ima i ekipa u Evrokupu koje su platežno toliko moćne da mogu da zadovolje finansijske uslove koje Dorsi zahteva. Naravno, tu se pre svega misli na PAOK, Aris, ali i Bahčešehir. Ipak, jasno je da je za igrača ovakvog renomea ostanak u elitnom takmičenju apsolutni prioritet.

Već sada je poznat određen broj ekipa koje žele da naprave promene ili pojačaju spoljnu liniju. Makabi nije zadovoljan odnosom kvaliteta između bekovske linije i onoga što ima na pozicijama tri i četiri. Na sve to, Ponos Izraela zadesila je i povreda Ifea Lundberga. Milanska Olimpija takođe može da bude potencijalna destinacija za Amerikanca. Manekeni ne mogu da se pohvale da na početku sezone izgledaju dobro (imaju tek jednu pobedu), a i te kako može da se promatra učinak spoljne linije. Darijus Tompson je definitivno daleko od epiteta pojačanja, Ar Džej Kol, Devon Hol su čiste jedinice, čak i Marko Gudurić sve češće igra na poziciji pleja, dok je vrlo upitno mogu li Leandro Bolmaro i Garison Metjuz da budu dugoročna rešenja.

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Naravno, deluje da bi i Partizan Mozzart Betu prijalo kada bi imao još jednog vrsnog skorera. Muče se crno-beli u poslednjim utakmicama sa postizanjem poena i čini se da je Parnom valjku više nego potreban igrač koji može da kreira sam za sebe i da može na individualni kvalitet da postiže koševe u serijama. Možda i Barselona mogla da uđe u krug timova kojima bi izraziti strelac odlično legao na ovaj tim. Tim iz Blaugrane ima na jedinici Umodžu Gibsona i Džastina Robinsona, dok se stiče utisak da bi Kevinu Panteru na poziciji beka prijalo da ima nekog ko može da ga jednako efikasno odmeni.

Naravno, tu su i ovi najbogatiji timovi kojima je stvar prestiža da angažuju igrača koji im objektivno gledano, možda i ne treba. U svakom slučaju, deluje da će uskoro zavladati prava pomama za Dorsijem.