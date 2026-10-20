Dorsi ne trenira sa ekipom, mogao bi da postane najtraženiji igrač u Evropi
Vreme čitanja: 3min | uto. 20.10.26. | 17:22
Čeka se odluka Olimpijakosa
Slučaj Tajlera Dorsija još uvek nije razrešen, ali deluje da neće doći do pomirenja između njega i vodećih ljudi Olimpijakosa. Prema poslednjim informacijama koje dolaze iz Grčke, još uvek aktuelni bek tima iz Pireja nije trenirao sa ostatkom ekipe, već radi po individualnom programu.
Naznake da je Dorsi već okarakterisan kao "bivši" mogu da se ogledaju u tome što je prema pojedinim navodima Olimpijakos već pokazao interesovanje za Džona Puladakisa i Džeremaju Robinsona Erla, a ukoliko se desi da Dorsi i definitivno okonča saradnju sa timom iz Pireja, onda bi Amerikanac sa grčkim pasošem potencijalno mogao da postane najtraženija roba u čitavoj Evropi.
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Gomila ekipa i dalje nije u potpunosti formirala rostere, neki čekaju popularnu seču u NBA ligi, a rešenje u Tajleru Dorsiju bilo bi idealno praktično za svaki evroligaški klub koji želi da se pojača na poziciji beka. Takođe, ono što je zanimljivo jeste da ima i ekipa u Evrokupu koje su platežno toliko moćne da mogu da zadovolje finansijske uslove koje Dorsi zahteva. Naravno, tu se pre svega misli na PAOK, Aris, ali i Bahčešehir. Ipak, jasno je da je za igrača ovakvog renomea ostanak u elitnom takmičenju apsolutni prioritet.
Već sada je poznat određen broj ekipa koje žele da naprave promene ili pojačaju spoljnu liniju. Makabi nije zadovoljan odnosom kvaliteta između bekovske linije i onoga što ima na pozicijama tri i četiri. Na sve to, Ponos Izraela zadesila je i povreda Ifea Lundberga. Milanska Olimpija takođe može da bude potencijalna destinacija za Amerikanca. Manekeni ne mogu da se pohvale da na početku sezone izgledaju dobro (imaju tek jednu pobedu), a i te kako može da se promatra učinak spoljne linije. Darijus Tompson je definitivno daleko od epiteta pojačanja, Ar Džej Kol, Devon Hol su čiste jedinice, čak i Marko Gudurić sve češće igra na poziciji pleja, dok je vrlo upitno mogu li Leandro Bolmaro i Garison Metjuz da budu dugoročna rešenja.
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Naravno, deluje da bi i Partizan Mozzart Betu prijalo kada bi imao još jednog vrsnog skorera. Muče se crno-beli u poslednjim utakmicama sa postizanjem poena i čini se da je Parnom valjku više nego potreban igrač koji može da kreira sam za sebe i da može na individualni kvalitet da postiže koševe u serijama. Možda i Barselona mogla da uđe u krug timova kojima bi izraziti strelac odlično legao na ovaj tim. Tim iz Blaugrane ima na jedinici Umodžu Gibsona i Džastina Robinsona, dok se stiče utisak da bi Kevinu Panteru na poziciji beka prijalo da ima nekog ko može da ga jednako efikasno odmeni.
Naravno, tu su i ovi najbogatiji timovi kojima je stvar prestiža da angažuju igrača koji im objektivno gledano, možda i ne treba. U svakom slučaju, deluje da će uskoro zavladati prava pomama za Dorsijem.