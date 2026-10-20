Olimpijakos na tržištu: Merka Amerikanca iz Evrokupa i Grka iz NBA

Kako navode Grci, Olimpijakos je pratio potencijalne prilike i pre kontroverze u vezi sa Dorsijem, ali je u međuvremenu pojačao aktivnosti jer im je sada i definitivno potreban igrač.

"Olimpijakos prati tržište, a posle incidenta sa Dorsijem još intenzivnije. Ranije su samo bili na oprezu u slučaju da se pojavi neka izuzetna prilika, bez namere da aktivno izađu na tržište i dovedu igrača. Posle ovog incidenta, pošto ne znamo šta će se dogoditi i kako će se situacija dalje razvijati, mislim da sada mnogo pažljivije prate tržište", navodi se u pomenutom podkastu.

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Umesto još jednog igrača koji bi prvenstveno organizovao igru, Olimpijakos navodno traži iskusnog beka ili krilo koje može da doprinese i u napadu i u odbrani, bez prevelike potrebe za loptom u rukama.

"Tražiće igrača koji može da igra bez lopte, a idealno bi bilo da pronađu nekoga ko odgovara profilu 3&D igrača".

Konkretno, deluje da je Džeremaja Robinson Erl iz Arisa baš ono što im treba. Baš je američki igrač nedavno u svlačionici Arisa pomenuo da se jedan klub raspitivao o njegovom ugovoru i da li može da izađe iz njega, što Grci prenose i kažu da je to baš Olimpijakos.

"Pomislio sam na Olimpijakos. Robinson Erl je u svlačionici pričao da se Olimpijakos raspitivao kako stoje stvari s njegovim statusom i ugovorom. To ne mora ništa da znači. Ne znači da će ga dovesti, da će mu poslati ponudu ili da će krenuti u realizaciju transfera".

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Zanimljivo, Robinson Erl ima ugovor sa Arisom do 2028. godine i zasad se ne zna da li tek tako može da izađe iz njega kako bi prešao u drugi tim. Realno gledano, savršeno bi legao Olimpijakosu kao baš taj 3&D igrač što se pominje, mada pitanje je da li klub iz Soluna hoće da ga pusti i kakav je baš to ugovor. Pre nego što je došao u Aris, proveo je pet godina u NBA ligi sa tom ulogom. Odigrao je 219 utakmica za Oklahomu, Nju Orleans, Indijanu i Dalas, uz prosek od 5,9 poena, 4,3 skoka i jedne asistencije po meču.

Drugo ime koje se pominje je Džon Pulakidas, čije ime se vrti po pričama sa Olimpijakosom još od leta. Imaju dobar odnos igrač i crveno-beli iz Pireja, a ovde je prepreka samo da li Grk želi da nastavi karijeru u Sjedinjenim Američkim Državama ili je spreman da se preseli u Evropu. Trenutno nema klub jer ga je Dalas otpustio pre tri dana, a i kada je igrao za Maverikse tokom Letnje lige je pričao sa Jorgosom Barcokasom, ali je hteo da proba da se izbori za mesto u NBA ligi.

Inače, ono što je dobro za Olimpijakos je činjenica da je Pulakidas u procesu dobijanja grčkog pasoša, što bi moglo značajno da poveća njegovu vrednost za klubove iz Grčke.