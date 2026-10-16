Emotivni Moneke: Mrzim kada sportisti tek posle tragedije dobiju ljubav; moram da pričam s Novakom

Nešto slično se tokom karijere dešavalo i Novaku Đokoviću ... "Moram da razgovaram s njim o tome. Drago mi je što ste ga pomenuli, jer mislim da je on savršen primer čoveka koji je shvatio šta je zaista važno i koji ume da ostane usredsređen na ono što je najbitnije. On je inspiracija milionima ljudi širom sveta. Tako da, da, razgovaraću s njim o tome".

Šta? "Mrzim kada ljudi tek nakon smrti dobiju ljubav koju zaslužuju. Mrzim kada sportisti završe karijeru, pa tek tada dobiju ljubav. Mrzim kada sportista doživi povredu zbog koje mora da propusti čitavu sezonu ili završi karijeru, pa tek onda ljudi počnu da mu pružaju ljubav i podršku. Mi smo sportisti koji pokušavaju da daju sve od sebe igrajući jednu igru. Da, naravno, to je igra za koju smo veoma dobro plaćeni. To je igra čiji rezultati utiču na to kako će ljudima proteći čitava nedelja, u zavisnosti od toga da li pobedimo ili izgubimo. Razumem sve to. Ali većina sportista ne zaslužuje način na koji se ljudi ophode prema njima, reakcije koje dobijaju i sve ono kroz šta prolaze, prvenstveno na društvenim mrežama. Nastaviću to da ponavljam. Zato sam ovog leta jednostavno deaktivirao naloge na društvenim mrežama, sazreo i shvatio šta je zaista važno u životu".

Nekoliko puta ste govorili o tome da ste tokom leta radili na mentalnom aspektu, i to ne samo svoje igre, već i života uopšte. Međutim, nikada niste detaljnije objasnili na šta ste konkretno mislili. Možete li sada malo više da nam kažete o tome? "Jednostavno sam shvatio šta je zaista važno u životu i ko su ljudi koji su mi važni. Ne bih da zalazim previše duboko u sve to, niti da budem previše emotivan, jer imam utisak da neki ljudi... Ne znam".

Šta se dogodilo na kraju prvog poluvremena? "Šegi mi je rekao da će me zameniti. Izvrnuo sam skočni zglob, pa nije imalo smisla da idem do klupe, a onda odatle do svlačionice. Pomislio sam da je bolje da odmah odem u svlačionicu i počnem sa terapijom. Dakle, došlo je do nesporazuma".

Možete li da kažete nešto više o Patriku Boldvinu? Šta mislite da ćemo tek videti od njega, a što još nije pokazao na terenu?

"Kao što sam već govorio, a isto sam prošle sezone pričao i za Džereda, za sve je potrebno vreme. Teško je doći iz NBA lige, iz Amerike, u Evropu i odmah početi da igraš dobro. I meni je bilo teško, a moja prva sezona u Evropi bila je u drugoj ligi Francuske. Kada u svojoj prvoj sezoni odmah dođeš u Evroligu, to je teško. Nije to za svakoga, posebno kada igraš ovde. Ali on je odličan šuter, inteligentan igrač. Zna šta treba da radi. Biće mu potrebno određeno vreme, ali već počinje da radi dobre stvari za nas i pomaže nam da pobeđujemo. Kao što sam rekao, tek je oktobar, tako da će biti sve bolji".

Kako možete da mu pomognete, ne samo na terenu, već i van njega?

"Za mene je najvažnije ono što se dešava van terena. Ne mislim da je moj posao da na terenu nekoga učim kako da igra bolje. Svi znaju da igraju svoju igru, zato su i stigli dovde. Ali van terena razgovaram s njim. Još tokom priprema sam mu rekao: 'Slušaj, biće teško. Ne znam kada će se to dogoditi, ali naići će težak period. I ako ti bilo šta bude trebalo, slobodno me pozovi.' Nostalgija za domom je stvarna. O tom delu života sportista koji igraju daleko od kuće ne govori se dovoljno. Mislim da upravo tu mogu najviše da mu pomognem."

Govorili ste i o tome koliko ste radili na šutu za tri poena, a sada se rezultati tog rada vide. Trenutno ste najbolji trojkaš...

"Na svetu!"

U timu...

"Šalim se!"

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Koliko samopouzdanja imate kada uzimate te šuteve?

"Ogromno. I mislim da je, zapravo, i to deo mentalnog aspekta o kojem sam govorio. U drugoj utakmici, protiv Hapoela, promašio sam trojku. Većini ljudi je to verovatno delovao kao loš šut, ali ja sam osećao da mogu da ga pogodim. Lopta je otišla u aut, bilo je reakcija, ali moja glava je bila potpuno mirna, jer sam znao da ću uzeti sledeći šut i pogoditi ga. A onda je sve krenulo od utakmice protiv Efesa. Nisam, zapravo, mnogo toga promenio u svom šutu. Kao što sam rekao, sve je u mentalnom pristupu. Nema potrebe da ulazim dublje u to".

Za šest dana je večiti derbi. Da li pripremate nove igrače za ono što ih očekuje i kako se vi osećate pred taj meč?

"Moram da pobedim. Još nisam pobedio Partizan otkako nosim ovaj dres. Moram da dođem do te pobede. Moramo da pobedimo. A svi ostali će na svoj način doživeti ono što treba da dožive. Moramo da pobedimo".

Još dva kratka pitanja. Odigrali ste mnogo dobrih utakmica u Evroligi, ali da li je ovo možda bila vaša najbolja utakmica do sada?

"Ikada?"

Da, u Evroligi.

"Ne bih rekao. Igrao sam samo 20 minuta. Mislim da sam, dok sam bio u Baskoniji, protiv Pariza odigrao utakmicu koja je možda bila bolja od ove. Ne znam. Pob​​edili smo. Stvarno ne znam".

Drugo pitanje odnosi se na sve što se dogodilo sa Tajlerom Dorsijem posle vašeg protesta i sve što bi moglo da proistekne iz toga. Kakvo je vaše mišljenje o čitavoj situaciji?

"Imam mnogo mišljenja o tome. Samo se nadam da će se sve dobro završiti za sve koji su uključeni. Želim da svaki igrač bude preplaćen. Želim da svaki tim bude uspešan. Ne želim da bilo ko upadne u nevolju ili izgubi posao. Želim njemu i svima njima sve najbolje. To su stvari koje se ponekad dogode kada vodiš podkast. Kažeš nešto o sportistima što se nekim ljudima neće dopasti".

Delovalo je da ste razumeli pesmu koju su navijači pevali na kraju utakmice. Šta ste rekli Ognjenu Dobriću?

"Ne, ono što sam mu rekao više se odnosilo na to da moramo da nastavimo da pravimo korake u pravom smeru i da nikada ne budemo zadovoljni postignutim. Pobedili smo četiri utakmice zaredom, ali ne želim da dođemo na sledeći trening i ponašamo se kao da je sve sjajno i da možemo da se opustimo. Već smo bili u ovakvoj situaciji, bukvalno. Sve ono što se dešavalo na početku prošle sezone ponavlja se i sada. Tako da još ništa nismo uradili. Stvari se veoma brzo menjaju. Sada nas svi vole, svi su srećni. Ali to može veoma brzo da se promeni. Zato nikada ne smemo da se opustimo."

Koliko je teško igrati dve utakmice bez klasičnog centra?

"Semi je centar, krilni centar, nisko krilo, zver, ratnik. Patrik takođe igra na petici. Jednostavno moramo da radimo ono što je potrebno. Naravno da je teško. Svaka utakmica je teška. Ali pripremamo se na određeni način i mislim da je protivničkim ekipama veoma izazovno da nas čuvaju kada smo na terenu u pojedinim postavama. Možda je, zapravo, njima teško da igraju odbranu protiv nas".