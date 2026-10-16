Navaro: Đurišić je budućnost srpske košarke, Izundu putuje u Novo Mesto
Vreme čitanja: 3min | pet. 16.10.26. | 22:50
"Odlučili smo da ne igra zbog stila igre Pariza", kaže Španac
Igra Crvena zvezda sjajno. Nakon uvodna dva poraza u seriji je od četiri trijumfa. Poslednji je upisan protiv Pariza čime je zaokružena dupla nedelja.
Ibon Navaro je znao šta treba da radi u svakom trenutku, a na kraju je pravovremenim tajm-autom sprečio nalet Parižana, trgnuo svoju ekipu koja mu je poverenje vratila na terenu i privela utakmicu kraju.
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Posle meča, Navaro je govorio na konferenciji za medije.
"Čestitam timu na pobedi. Znali smo da će biti duga utakmica i da moramo da budemo strpljivi. Pariz igra isto 40 minuta, posedi su im kratki, imaju dobre šutere i nikada ne smete da pomislite da je utakmica gotova. Nismo dobro počeli četvrtu deonicu, to je moja krivica jer na terenu nije bila energetski dobra petorka. Na kraju je Batler bio je odličan. Mislim da smo zaslužili ranije da overimo trijumf, ali nikada nije gotovo protiv Pariza".
Nedelja, 16.00: (5,50) Krka (19,0) Crvena zvezda (1,20)
Pariz je šutnuo 42 trojke...
"Oni prosečno šutiraju 35 puta za tri, protiv Virtusa su šutnuli 40 trojki, večeras 42. To morate da znate, tako oni igraju. Nismo igrali dobru odbranu u nekim momentima".
Šta mislite o učinku Nikole Đurišića?
"On je budućnost srpske košarke. Zbog povrede za nacionalni tim je manje trenirao, vraća se korak po korak. Bio je veoma važan u pobedi večeras".
U čemu Zvezda mora da napreduje?
"Moramo da kontrolišemo emocije. Mislili smo da je meč gotov. Ali, to nije smelo da se desi. Nismo biloi strpljivi. Pored toga, napredovali smo dosta u kontroli izgubljenih lopti. Kada nam se vrate visoki igrači kontrolisaćemo i skok bolje, večeras to nije bilo dobro. Mada su se i neke lopte daleko odbijale".
Kako ste zadovoljni odbranom Džordana Nvore?
"Nvora razume koliko je važan za tim. Pokretan je i velik, ume da igra odbranu i ne sme da bude jednodimenzionalan. Već mora sve da radi, jer je kompletan igrač. On to zna, razume da mora da igra odbranu da bismo bili uspešni kao tim. Na kraju je imao nekoliko odličnih defanzivnih sekvenci".
Deluje da Čimi Monekeu prija velika minutaža i dugi intervali u igri.
"Možda je to istina. Imamo mnogo igrača, posebno kad se vrate centri, pa će se Semi vratiti na četiri. Pa će Čima imati manje minuta, ali to je moj posao, koji nije lak".
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Videli smo i da slavite pored klupe nakon dobre odbrane više nego nakon dobrog napada.
"Da, posebno kada odbranu igraju momci kao Nvora koje sam ubeđivao da mogu da budu sjajni defanzivci. Kada vidite napredak, to vas raduje, jer kada igrači napreduju i tim napreduje".
Da li vam fali još jedan igrač na poziciji pet?
"Ako pogledate roster, od starta imamo tri igrača na svakoj poziciji osim na centarskoj. Tako da sam vam time odgovorio na ovo pitanje".
Kakvo je stanje Ebuke Izundua?
"Odlučili smo da ne igra zbog stila igre Pariza, meč bi bio veoma zahtevan za njegov rovit zglob, ali sutra putuje za Novo Mesto", završio je Navaro.
Sledeći meč Zvezda igra već u nedelju u Novom Mestu protiv Krke.