Navaro: Đurišić je budućnost srpske košarke, Izundu putuje u Novo Mesto

Posle meča, Navaro je govorio na konferenciji za medije.

"Čestitam timu na pobedi. Znali smo da će biti duga utakmica i da moramo da budemo strpljivi. Pariz igra isto 40 minuta, posedi su im kratki, imaju dobre šutere i nikada ne smete da pomislite da je utakmica gotova. Nismo dobro počeli četvrtu deonicu, to je moja krivica jer na terenu nije bila energetski dobra petorka. Na kraju je Batler bio je odličan. Mislim da smo zaslužili ranije da overimo trijumf, ali nikada nije gotovo protiv Pariza".

Nedelja, 16.00: (5,50) Krka (19,0) Crvena zvezda (1,20)

Pariz je šutnuo 42 trojke...

"Oni prosečno šutiraju 35 puta za tri, protiv Virtusa su šutnuli 40 trojki, večeras 42. To morate da znate, tako oni igraju. Nismo igrali dobru odbranu u nekim momentima".

Šta mislite o učinku Nikole Đurišića?

"On je budućnost srpske košarke. Zbog povrede za nacionalni tim je manje trenirao, vraća se korak po korak. Bio je veoma važan u pobedi večeras".

U čemu Zvezda mora da napreduje?

"Moramo da kontrolišemo emocije. Mislili smo da je meč gotov. Ali, to nije smelo da se desi. Nismo biloi strpljivi. Pored toga, napredovali smo dosta u kontroli izgubljenih lopti. Kada nam se vrate visoki igrači kontrolisaćemo i skok bolje, večeras to nije bilo dobro. Mada su se i neke lopte daleko odbijale".